Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученные силы, никак не подтверждает немощь противника. Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается, а новости о бригаде “Анна Киевская” подтверждают обучение ВСУ по натовским методикам
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Он призвал относиться всерьез к новостям о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а они ее раздергали.
“Может быть, и раздергали. Но давайте все же не будем считать противника идиотом. Потому что это обучение на натовской технике по натовской тактике все будет распределено по нескольким бригадам ВСУ, которые и станут ударным кулаком для наступления”, — заявил Самойлов.
По его словам, плохо обученные силы украинской армии, которые киевский режим бросает в Донбасс, никак не подтверждают немощь противника.
“Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается. Мы ведь еще не видели применения пресловутых F-16 и новых комплексов ПВО/ПРО. Они где-то есть, их для чего-то держат. То, что мы уничтожаем ЗРК, которые удается обнаружить, сомнений не вызывает. Но это далеко не все”, — объяснил собеседник издания.
В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко, комментируя новости о том, что ВСУ “припрятали” какую-то группировку для нападения на Брянскую область, отметил, что при ознакомлении с подобными предложениями, он нашел информацию почти о 18 бригад.
“Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет. И у меня нет оснований говорить, что они переброшены на бывшее приграничье”, — отметил Онуфриенко.
Подробнее об этом в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
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