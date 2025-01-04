Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления - 04.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250104/1060047955.html
Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления
Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления - 04.01.2025 Украина.ру
Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления
То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученные силы, никак не подтверждает немощь противника. Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается, а новости о бригаде “Анна Киевская” подтверждают обучение ВСУ по натовским методикам
2025-01-04T06:20
2025-01-04T06:20
новости
украина
донбасс
харьков
вооруженные силы украины
вс рф
нато
запад
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906383_0:12:1600:912_1920x0_80_0_0_1f4f77131101d3d34eaa1ae366d7dd78.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Он призвал относиться всерьез к новостям о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а они ее раздергали.По его словам, плохо обученные силы украинской армии, которые киевский режим бросает в Донбасс, никак не подтверждают немощь противника.“Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается. Мы ведь еще не видели применения пресловутых F-16 и новых комплексов ПВО/ПРО. Они где-то есть, их для чего-то держат. То, что мы уничтожаем ЗРК, которые удается обнаружить, сомнений не вызывает. Но это далеко не все”, — объяснил собеседник издания.В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко, комментируя новости о том, что ВСУ “припрятали” какую-то группировку для нападения на Брянскую область, отметил, что при ознакомлении с подобными предложениями, он нашел информацию почти о 18 бригад.“Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет. И у меня нет оснований говорить, что они переброшены на бывшее приграничье”, — отметил Онуфриенко.Подробнее об этом в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировкиПолный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
https://ukraina.ru/20241228/1060033193.html
украина
донбасс
харьков
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906383_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a17d5c57fe45f607e19f1c5ee7705146.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донбасс, харьков, вооруженные силы украины, вс рф, нато, запад, детали
Новости, Украина, Донбасс, Харьков, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, НАТО, Запад, детали

Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления

06:20 04.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученные силы, никак не подтверждает немощь противника. Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается, а новости о бригаде “Анна Киевская” подтверждают обучение ВСУ по натовским методикам
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Он призвал относиться всерьез к новостям о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а они ее раздергали.
“Может быть, и раздергали. Но давайте все же не будем считать противника идиотом. Потому что это обучение на натовской технике по натовской тактике все будет распределено по нескольким бригадам ВСУ, которые и станут ударным кулаком для наступления”, — заявил Самойлов.
По его словам, плохо обученные силы украинской армии, которые киевский режим бросает в Донбасс, никак не подтверждают немощь противника.
“Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается. Мы ведь еще не видели применения пресловутых F-16 и новых комплексов ПВО/ПРО. Они где-то есть, их для чего-то держат. То, что мы уничтожаем ЗРК, которые удается обнаружить, сомнений не вызывает. Но это далеко не все”, — объяснил собеседник издания.
В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко, комментируя новости о том, что ВСУ “припрятали” какую-то группировку для нападения на Брянскую область, отметил, что при ознакомлении с подобными предложениями, он нашел информацию почти о 18 бригад.
“Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет. И у меня нет оснований говорить, что они переброшены на бывшее приграничье”, — отметил Онуфриенко.
Подробнее об этом в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
28 декабря 2024, 07:53
Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощиАдминистрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе, передает агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
 
НовостиУкраинаДонбассХарьковВооруженные силы УкраиныВС РФНАТОЗападдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"
07:44Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
07:36Война систем: Невероятные и уморительные приключения американского гангстера в Одессе
07:24Трамп: два срока – два образа
07:20Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин
07:00Андрей Пинчук о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России
06:40"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО
06:30Обогащались на войне и передавали страну Западу. Чем стал минувший год для украинской элиты
06:20Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления
06:10Оружие СВО. Что нового появилось в 2024 году в российской армии
06:05Куда дойдет армия России и как быстро разлагается ВСУ. Что думают украинские военные о ситуации на фронте
06:00"Мы сами облегчили задачу террористам": Монтян о том, почему Кириллова убили посреди дня
05:55Политтехнолог рассказал, как Арахамия сливает компромат на Зеленского команде Трампа
05:40Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"
05:30Украинская кухня: готовим питательную тетерю
05:20Леонков обрисовал принцип создания нового вида войск ВС РФ, о котором говорил Белоусов
05:10Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон
05:00Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения
04:42Правила хранения махновских кладов
04:00"Наивные и доверчивые": Монтян об "одноразовых" агентах спецслужб Украины
Лента новостейМолния