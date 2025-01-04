https://ukraina.ru/20250104/1060047955.html

Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления

Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления - 04.01.2025 Украина.ру

Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления

То, что киевский режим бросает в Донбасс плохо обученные силы, никак не подтверждает немощь противника. Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается, а новости о бригаде “Анна Киевская” подтверждают обучение ВСУ по натовским методикам

2025-01-04T06:20

2025-01-04T06:20

2025-01-04T06:20

новости

украина

донбасс

харьков

вооруженные силы украины

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нато

запад

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Он призвал относиться всерьез к новостям о том, что Франция подготовила для Украины бригаду "Анна Киевская", а они ее раздергали.По его словам, плохо обученные силы украинской армии, которые киевский режим бросает в Донбасс, никак не подтверждают немощь противника.“Накачка Украины техникой и вооружениями продолжается. Мы ведь еще не видели применения пресловутых F-16 и новых комплексов ПВО/ПРО. Они где-то есть, их для чего-то держат. То, что мы уничтожаем ЗРК, которые удается обнаружить, сомнений не вызывает. Но это далеко не все”, — объяснил собеседник издания.В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко, комментируя новости о том, что ВСУ “припрятали” какую-то группировку для нападения на Брянскую область, отметил, что при ознакомлении с подобными предложениями, он нашел информацию почти о 18 бригад.“Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет. И у меня нет оснований говорить, что они переброшены на бывшее приграничье”, — отметил Онуфриенко.Подробнее об этом в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировкиПолный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО

https://ukraina.ru/20241228/1060033193.html

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новости, украина, донбасс, харьков, вооруженные силы украины, вс рф, нато, запад, детали