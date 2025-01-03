Украина произведет 30 тысяч дальнобойных дронов в 2025 году - Шмыгаль - 03.01.2025 Украина.ру
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Украина произведет 30 тысяч дальнобойных дронов в 2025 году - Шмыгаль
Украина произведет 30 тысяч дальнобойных дронов в 2025 году - Шмыгаль - 03.01.2025 Украина.ру
Украина произведет 30 тысяч дальнобойных дронов в 2025 году - Шмыгаль
Предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса произведут в 2025 году 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет. Об этом на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
2025-01-03T14:48
2025-01-03T14:48
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В бюджет Украины на 2025 год заложили 2,23 трлн гривен на оборонные расходы. На вооружение и военную технику планируют потратить не менее 739 млрд гривен. Производственные возможности украинского ОПК планируют нарастить до 30 млрд долларов США, сообщил Шмыгаль. "Особое внимание будем уделять компоненту дальнобойности и ракетной программе. Задача от президента Украины - произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов", - сказал он. Кроме этого, на производство для продажи украинского оружия западным государствам планируют привлечь более 1 млрд долларов США.
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новости, украина, сша, денис шмыгаль, опк
Новости, Украина, США, Денис Шмыгаль, ОПК

Украина произведет 30 тысяч дальнобойных дронов в 2025 году - Шмыгаль

14:48 03.01.2025
 
© скриншотУкраинский самолет-снаряд "Трембита", построенный по лекалам древней "Фау-1"
Украинский самолет-снаряд Трембита, построенный по лекалам древней Фау-1
© скриншот
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Предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса произведут в 2025 году 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет. Об этом на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
В бюджет Украины на 2025 год заложили 2,23 трлн гривен на оборонные расходы. На вооружение и военную технику планируют потратить не менее 739 млрд гривен. Производственные возможности украинского ОПК планируют нарастить до 30 млрд долларов США, сообщил Шмыгаль.
"Особое внимание будем уделять компоненту дальнобойности и ракетной программе. Задача от президента Украины - произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов", - сказал он.
Кроме этого, на производство для продажи украинского оружия западным государствам планируют привлечь более 1 млрд долларов США.
 
НовостиУкраинаСШАДенис ШмыгальОПК
 
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