https://ukraina.ru/20250104/1059973785.html
Политтехнолог рассказал, как Арахамия сливает компромат на Зеленского команде Трампа
Политтехнолог рассказал, как Арахамия сливает компромат на Зеленского команде Трампа - 04.01.2025 Украина.ру
Политтехнолог рассказал, как Арахамия сливает компромат на Зеленского команде Трампа
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия несколько раз за последнее время ездил в США, где имел контакты с командой Дональда Трампа. С таким утверждением в своей колонке для издания Украина.ру выступил политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
2025-01-04T05:55
2025-01-04T05:55
2025-01-04T05:55
новости
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сша
дональд трамп
давид арахамия
владимир зеленский
михаил павлив
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По мнению Павлива, как только республиканцы во главе с Дональдом Трампом въедут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, то они начнут расследовать, куда же ушла вся американская помощь Украине, которая поставлялась при Джо Байдене.В целом, нет никаких сомнений, что практически все ключевые персоналии режима в том или ином формате причастны к самым "отвязанным и бесстыжим коррупционным схемам", отметил эксперт.Тем более, что у американцев в их расследовании будут и помощники на Украине, добавил он.Одним из таких помощников эксперт назвал Арахамию, "известного так же как гражданин США, завербованного американской разведкой еще в начале нулевых годов, Давида Брауна"."Как говорят, за последние два месяца Арахамия совершил минимум пять вояжей в Вашингтон и обратно, и, опять же, как говорят, его визиты были очень информативны для новой американской администрации. И фамилия Зеленского в этом его общении за океаном звучала чаще всего", - отметил Павлив.Так что, сколько веревочке не виться, а конец близок, подчеркнул политтехнолог. А в том, что это именно финал недолгой политической карьеры Владимира Зеленского, нет никаких сомнений, подытожил он.О том, как Соединенные Штаты при Дональде Трампе поступят с Украиной - в материале издания Украина.ру Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, сша, дональд трамп, давид арахамия, владимир зеленский, михаил павлив
Политтехнолог рассказал, как Арахамия сливает компромат на Зеленского команде Трампа
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия несколько раз за последнее время ездил в США, где имел контакты с командой Дональда Трампа. С таким утверждением в своей колонке для издания Украина.ру выступил политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
По мнению Павлива, как только республиканцы во главе с Дональдом Трампом въедут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, то они начнут расследовать, куда же ушла вся американская помощь Украине, которая поставлялась при Джо Байдене.
В целом, нет никаких сомнений, что практически все ключевые персоналии режима в том или ином формате причастны к самым "отвязанным и бесстыжим коррупционным схемам", отметил эксперт.
Тем более, что у американцев в их расследовании будут и помощники на Украине, добавил он.
Одним из таких помощников эксперт назвал Арахамию, "известного так же как гражданин США, завербованного американской разведкой еще в начале нулевых годов, Давида Брауна".
"Как говорят, за последние два месяца Арахамия совершил минимум пять вояжей в Вашингтон
и обратно, и, опять же, как говорят, его визиты были очень информативны для новой американской администрации. И фамилия Зеленского в этом его общении за океаном звучала чаще всего", - отметил Павлив.
Так что, сколько веревочке не виться, а конец близок, подчеркнул политтехнолог. А в том, что это именно финал недолгой политической карьеры Владимира Зеленского, нет никаких сомнений, подытожил он.
О том, как Соединенные Штаты при Дональде Трампе поступят с Украиной - в материале издания Украина.ру Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?