"Наивные и доверчивые": Монтян об "одноразовых" агентах спецслужб Украины - 04.01.2025 Украина.ру
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"Наивные и доверчивые": Монтян об "одноразовых" агентах спецслужб Украины
"Наивные и доверчивые": Монтян об "одноразовых" агентах спецслужб Украины - 04.01.2025 Украина.ру
"Наивные и доверчивые": Монтян об "одноразовых" агентах спецслужб Украины
Украинские спецслужбы целенаправленно ищут в РФ наивных и доверчивых людей, которые становятся исполнителями терактов и диверсий. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
2025-01-04T04:00
2025-01-04T04:00
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В декабре возле своего дома в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Исполнителем теракта стал гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Кураторы обещали ему 100 тыс. долларов и гражданство одной из стран Европы. Террорист был задержан в Подмосковье на следующий день после убийства. Такие "одноразовые" агенты, то есть те, кого спецслужбы изначально приносят в жертву, доверчивы и наивны, потому и попадают на крючок, рассказала Монтян."Именно таких людей целенаправленно ищут. Нормальный человек прекрасно понимает, что он этих денег или не получит, или риск слишком высок", - отметила она. По словам Монтян, невменяемых людей хватает, поэтому даже если один из тысячи согласиться стать исполнителем подобного теракта, то украинские спецслужбы все равно не будут испытывать недостатка в таких агентах. "Сколько людей, которые работали на Россию, уже убили и покалечили? А что в ответ? Они глумятся над обещаниями ударов возмездия. Они готовились к войне. Они реально хотят убивать", - добавила она. Безопасных мест сейчас нет нигде, подытожила собеседница издания.О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.
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новости, россия, украина, татьяна монтян, игорь кириллов, сбу
Новости, Россия, Украина, Татьяна Монтян, Игорь Кириллов, СБУ

"Наивные и доверчивые": Монтян об "одноразовых" агентах спецслужб Украины

04:00 04.01.2025
 
СБУ
СБУ
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Украинские спецслужбы целенаправленно ищут в РФ наивных и доверчивых людей, которые становятся исполнителями терактов и диверсий. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
В декабре возле своего дома в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Исполнителем теракта стал гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Кураторы обещали ему 100 тыс. долларов и гражданство одной из стран Европы. Террорист был задержан в Подмосковье на следующий день после убийства.
Такие "одноразовые" агенты, то есть те, кого спецслужбы изначально приносят в жертву, доверчивы и наивны, потому и попадают на крючок, рассказала Монтян.
"Именно таких людей целенаправленно ищут. Нормальный человек прекрасно понимает, что он этих денег или не получит, или риск слишком высок", - отметила она.
По словам Монтян, невменяемых людей хватает, поэтому даже если один из тысячи согласиться стать исполнителем подобного теракта, то украинские спецслужбы все равно не будут испытывать недостатка в таких агентах.
"Сколько людей, которые работали на Россию, уже убили и покалечили? А что в ответ? Они глумятся над обещаниями ударов возмездия. Они готовились к войне. Они реально хотят убивать", - добавила она.
Безопасных мест сейчас нет нигде, подытожила собеседница издания.
О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.
 
НовостиРоссияУкраинаТатьяна МонтянИгорь КирилловСБУ
 
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