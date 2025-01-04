Украинская кухня: готовим питательную тетерю - 04.01.2025 Украина.ру
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Украинская кухня: готовим питательную тетерю
Украинская кухня: готовим питательную тетерю - 04.01.2025 Украина.ру
Украинская кухня: готовим питательную тетерю
Тетерей называют вкусную питательную кашу из гречки и пшена. В старину это блюдо было очень распространено в казацко-крестьянской среде, его готовили во время поста и особых торжеств
2025-01-04T05:30
2025-01-04T05:30
эксклюзив
еда
украинская кухня
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В праздничные дни тетерю делали на мясном или рыбном бульоне. А вот постную тетерю чаще всего заправляли хреном с квасом.Для приготовления старинного блюда вам понадобится:— гречневая мука — 400 граммов;— пшено — 1 стакан;— масло сливочное — 2 столовые ложки;— шпик свиной соленый — 50 граммов;— лук репчатый, чеснок, соль — по вкусу.Залейте кипятком гречневую крупу, посолите и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла, поварите на медленном огне.Отдельно сварите пшенную кашу, также посолите и добавьте ложку масла.Смешайте обе каши и заправьте толченым соленым шпиком с чесноком и луком.Приятного аппетита!
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Артура Пирожкова
Артура Пирожкова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, еда, украинская кухня
Эксклюзив, еда, украинская кухня

Украинская кухня: готовим питательную тетерю

05:30 04.01.2025
 
© smak.ua
© smak.ua
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Артура Пирожкова
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Тетерей называют вкусную питательную кашу из гречки и пшена. В старину это блюдо было очень распространено в казацко-крестьянской среде, его готовили во время поста и особых торжеств
В праздничные дни тетерю делали на мясном или рыбном бульоне. А вот постную тетерю чаще всего заправляли хреном с квасом.
Для приготовления старинного блюда вам понадобится:
— гречневая мука — 400 граммов;
— пшено — 1 стакан;
— масло сливочное — 2 столовые ложки;
— шпик свиной соленый — 50 граммов;
— лук репчатый, чеснок, соль — по вкусу.
13 июля 2021, 16:05
Украинская кухня: готовим пышный кнышКныши, как женщины, всегда разные: могут быть с вареньем, а могут — со шкварками. Зато эти круглые пирожки неизменно вкусны и любимы украинцами
Залейте кипятком гречневую крупу, посолите и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла, поварите на медленном огне.
Отдельно сварите пшенную кашу, также посолите и добавьте ложку масла.
Смешайте обе каши и заправьте толченым соленым шпиком с чесноком и луком.
Приятного аппетита!
 
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