https://ukraina.ru/20250104/1059999243.html

"Мы сами облегчили задачу террористам": Монтян о том, почему Кириллова убили посреди дня

"Мы сами облегчили задачу террористам": Монтян о том, почему Кириллова убили посреди дня - 04.01.2025 Украина.ру

"Мы сами облегчили задачу террористам": Монтян о том, почему Кириллова убили посреди дня

Убийству начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника посодействовало то, что о безопасности представителя высшего военного командования России не позаботились заранее. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян

2025-01-04T06:00

2025-01-04T06:00

2025-01-04T06:00

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Она заявила, что Кириллов был легкой мишенью для террористов. По словам Монтян, заказчикам убийства достаточно было лишь узнать его адрес и нанять пару "ценных специалистов".Она также отметила, что если ее всерьез захотят убить, то не помогут никакие меры предосторожности."Но я не собираюсь облегчать жизнь террористам. Им еще придется побегать за мной по Донецку", — добавила Монтян.Во вторник, 17 декабря в Москве, в результате которого были убиты начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Позже ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта. На видео 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Он также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТОПолный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом

https://ukraina.ru/20241218/1059751896.html

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новости, россия, москва, игорь кириллов, фсб, сбу, теракт, детали