"Мы сами облегчили задачу террористам": Монтян о том, почему Кириллова убили посреди дня
Убийству начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника посодействовало то, что о безопасности представителя высшего военного командования России не позаботились заранее. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
Она заявила, что Кириллов был легкой мишенью для террористов. По словам Монтян, заказчикам убийства достаточно было лишь узнать его адрес и нанять пару "ценных специалистов".
"Мы сами облегчили задачу салорейховским нацикам. Нельзя ходить домой в одно и то же время. Нельзя жить без минимальной охраны. Как можно было так относиться к безопасности представителя высшего военного командования России?", — с сокрушением прокомментировала собеседница издания.
Она также отметила, что если ее всерьез захотят убить, то не помогут никакие меры предосторожности.
"Но я не собираюсь облегчать жизнь террористам. Им еще придется побегать за мной по Донецку", — добавила Монтян.
Во вторник, 17 декабря в Москве, в результате которого были убиты начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
Позже ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта. На видео 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Он также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
18 декабря 2024, 12:43"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФНачальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов создавал Западу помехи, так как "сильно мешал все эти годы заниматься подлогом". Об этом 18 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова