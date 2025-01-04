https://ukraina.ru/20250104/1060102052.html

Оружие СВО. Что нового появилось в 2024 году в российской армии

Оружие СВО. Что нового появилось в 2024 году в российской армии - 04.01.2025 Украина.ру

Оружие СВО. Что нового появилось в 2024 году в российской армии

Подробнее об оружейных новинках в зоне СВО в 2024 году - в материале Украина.ру

2025-01-04T06:10

2025-01-04T06:10

2025-01-04T07:59

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Самые значительные технические изменения российская армия претерпевает в ходе специальной военной операции на Украине. Скорость появления новых технологий у противника придала импульс отечественному военно-промышленному комплексу, некоторые заводы перешли в трехсменный режим работы, к процессу подключились энтузиасты и гаражные кулибины. Многие обозреватели отмечают, что еще до февраля 2022 года не всем военнослужащим были знакомы теперь уже незаменимые вещи - от термобелья и тактической обуви до плащей-невидимок и дронобоек. Теперь военно-техническое сообщество увлечено беспилотными системами, ракетами и ПВО, радиоэлектронной борьбой и применением искусственного интеллекта.Оружие в зоне СВО есть смысл поделить на несколько условных категорий: полевые самоделки и продукция двойного назначения, образцы для испытаний и принятые на вооружение, заводские модернизации. Только беспилотных аппаратов, по данным из открытых источников, в войска поставили более 20 наименований. По версии противника, у российских войск в распоряжении находятся 870 различных типов ракет. А что касается вообще всего вооружения - на профильных форумах разные производители показали суммарно тысячи разработок для разных сфер.БеспилотникиУкраина.ру насчитала по меньшей мере 20 наименований различных беспилотных аппаратов, которые применяли российские войска в зоне СВО. Большая часть из них - региональные разработки. Они мало чем отличаются друг от друга, но можно выделить несколько основных."Ключ". FPV-дроны показали свою высокоточность при умелом обращении оператора. В СМИ сообщили о применениях российскими войсками дрона "Ключ" на четырех направлениях в зоне СВО, а также в Курской области. Дроны небольшие, маневренные, способны залететь в открытый люк танка.В 2023 году Росгвардия и учебный центр "Пустельга" открыли курсы обучения операторов FPV-дронов. В июле 2024 года центр запустил производство собственных беспилотников под названием "Ключ". Известно только то, что беспилотник производится в двух вариантах: на семи и десятидюймовых рамах, способен нести полезную нагрузку, и ежемесячно в войска поставляют около 2 тысяч единиц БПЛА. Как заявлялось, дроны работают на нестандартных частотах."Стрела". Дрон-камикадзе самолетного типа "Стрела" разработали и произвели на тульском НПО "Стрела" для бойцов СВО. О первом применении в зоне спецоперации стало известно в мае 2024 года. Как заявлялось, дрон поразил цель на расстоянии в 24 километра. "Стрелу" можно запускать с рук или с помощью катапульты. Причем, при использовании катапульты дрон может нести на себе 3 килограмма полезной нагрузки на расстояние до 35 километров."Овод". Четыре тысячи модернизированных FPV-дронов "Овод" с машинным зрением поступили в российские войска к осени, сообщили в СМИ. Дрон-камикадзе разработан в Туле, оснащен системами:На базе "Овода" разработали комплекс ПВО, предназначенный для борьбы с тяжелыми ударными дронами ВСУ типа "Баба-Яга". Комплекс, можно так сказать, проходит подконтрольную эксплуатацию в зоне СВО с участием бойцов бригады "Эспаньола"."Оводы" применяли на Авдеевском, Сватовском, Запорожском и других направлениях. В соцсетях опубликованы видеозаписи поражения живой силы в окопах, и даже БТР М113."Упырь". Этот дрон-камикадзе разработан в Свердловской области, прошел путь от гаражной самоделки до серийного производства в цехах с собственным конструкторским бюро. Его называют "народным дроном". Впервые "Упырь" применили в мае 2023 года, результат оказался положительным, и через год его начали поставлять в войска."Упырь" нельзя собрать из компонентов с "алиэкспресса", подчеркивали его создатели. Дрон - реальная боевая машина, способная уничтожать бронетехнику противника. Беспилотник развивает скорость до 180 километров в час, может нести на себе выстрелы к гранатомету РПГ-7, противотанковые гранаты, осколочно-фугасные заряды на дальность от 6 до 12 километров."Осоед". Это FPV-дрон, предназначенный для перехвата легких и тяжелых беспилотников с помощью антидроновой сетки. "Осоед" выстреливает в сторону беспилотника противника сеткой, он падает, дрон возвращается к оператору для перезарядки.Дрон может развивать скорость до 140 километров в час, преодолевать расстояние до 5 километров. Максимальная высота полета - до 6 километров."Гербера". О первом применении копии "Герани" под названием "Гербера" стало известно летом из украинских СМИ. 30 июля 2024 года в соцсетях распространили видеозапись атаки Киева новыми беспилотниками."Герберу" можно применять в целях радиоэлектронной разведки, в качестве ложной цели и дрона-камикадзе. На распротсраненных видеозаписях демонстрируют управление одиночным дроном по телевизионному каналу. Внешне "Гербера" похожа на уменьшенную копию "Герани" - винт вместо хвоста (а вариация исполнения так и называется - "бесхвостка") говорит о том, что на ней, возможно, установлен двухтактный двигатель. Нос - боезаряд.Подробнее о "Гербере" можно прочитать в материале Алексея Туманова Младшая сестра "Герани". На что способен рой "Гербер"?"Молния-1". Впервые о применении дронов-камикадзе "Молния-1" стало известно весной 2024 года. Беспилотник предназначен для поражения движущихся и стационарных целей. О появлении "Молнии-1" в подразделениях в зоне СВО сообщала пресс-служба Минобороны России. Из опубликованных материалов следует, что в августе "Молнией-1" в Курской области уничтожали бронированную и автомобильную технику ВСУ. К сентябрю, по подсчетам Минобороны, беспилотниками такого типа были уничтожены самоходная артиллерийская установка, три гаубицы и десять автомобилей ВСУ.О характеристиках дрона известно только то, что он способен преодолевать расстояние до 30 километров. Кроме этого, в дроне применены "элементы искусственного интеллекта" для преодоления радиопомех.Позже в соцсетях появились сообщения о применении в зоне СВО модернизированной версии дрона под названием "Молния-2". Операторы этих дронов говорят об увеличении КПД на 70%, возможности нести большую полезную нагрузку, увеличении дальности полета "раза в два"."Депеша" и "Каракал". Госкорпорация "Ростех" разработала наземные дроны, способные нести полезную нагрузку, в нескольких вариантах: на гусеницах и колесах, с радиоуправлением и оптоволоконной связью. Дроны могут перевозить грузы массой 100, 200 и 500 кг на расстояние до 3 километров."Депеша" на колесном ходу предназначена для транспортировки грузов, эвакуации раненых, способна нести полезную нагрузку.Подробнее о дронах в материале Алексея Туманова Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал""Князь Вандал Новгородский". Об этом дроне стало известно в конце лета 2024 года, его активно применяют против противника в Курской области. Дроном управляют при помощи оптоволоконного кабеля, похожего на леску. Дрон взлетает с полезной нагрузкой и катушкой, которая разматывается в полете. Фактически оператор удерживает что-то похожее на воздушного змея. Из плюсов технологии отмечают то, что оптоволоконная связь делает беспилотник невосприимчивым к воздействию средствами радиоэлектронной борьбы. "Вандал" разработан в новгородском научно-промышленном центре "Ушкуйник".ТехникаЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" испытали в боевых условиях в российских войсках. Техника линейки "Панцирь" - визитная карточка тульских оружейников. Комплекс производства холдинга "Высокоточные технологии" (входит в госкорпорацию "Ростех") предназначен для прикрытия Сухопутных войск. Боевые модули установлены на гусеничное шасси, могут выпускать два типа зенитных управляемых ракет.С помощью "Панциря" войска поражают беспилотники и ракеты противника, в том числе HIMARS, ATACMS и Storm Shadow. В августе 2024 года в "Высокоточных комплексах" заявили об успешных испытаниях, которые подтвердили все заявленные характеристики."Панцирь-СМ-СВ" - следующая модификация после доработки "Панциря-С1" в "Панцирь-СМ" и наземную его версию без шасси - "Панцирь-СМД-Е". Последний, кстати, показали на выставке "Армия-2024" вместе с модулями для запуска новейших мини-ЗУР для работы по беспилотникам.Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова "Армия-2024": "Панцирь" настроили на дроны, трубы - на добычу электричестваНаземный комплекс дистанционного разминирования "Сталкер" испытали российские войска в районе Авдеевки (ДНР) весной 2024 года, сообщили в Минобороны РФ. Робот-сапер представляет из себя 30-тонную машину с вращающимся боковым тралом. Управление - дистанционное, навигация - по видеосвязи. В режиме транспортировки может развивать скорость до 10 км/ч, в режиме траления - до пяти километров в час."Кроме этого, апробацию военнослужащими в боевых условиях проходят и другие новинки средств разминирования, такие как дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разминирования "Скорпион", специальный автомобиль "Патруль-ИВ", а также используемый для защиты военнослужащих от осколков мин и снарядов специальный баллистический защитный костюм "БЗК", - сообщили в Минобороны РФ.Испытания новейшего бронетранспортера БТР-22 (модифицированный БТР-82А) подтвердили заявленные характеристики. О первых опытных образцах бронетранспортера стало известно в 2023 году, в 2024 году на форуме "Армия-2024" производители показали доработанную с учетом СВО версию.В частности, на БТР-22 устанавливают уже на заводе антидронные решетки, получившие народное название "мангал". Силовая установка размещена в носовой части машины, отсек для десанта - в кормовой части. Машина поступит в войска после всех испытаний.Завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500 (производство АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), способной решать задачи стратегической противоракетной обороны, заявил в декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.ЗРК С-500 получил название "Прометей". О его разработке и испытаниях говорят с весны 2022 года, когда было запущено серийное производство. В феврале 2024 года СМИ сообщили об успешном испытании комплекса против гиперзвуковой ракеты. В следующем месяце бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал первые поставки "Прометея" в войска."В текущем году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях - зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны; зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У"; радиолокационные станции нового поколения", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ 23 апреля 2024 года.По данным из открытых источников "Прометей" образует систему ПВО/ПРО вместе с комплексами С-300 "Антей-2500", С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф". Предположительно, с С-500 предназначен для поражения баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических ракет, сможет сбивать самолеты и ракеты в ближнем космосе.Стрелковое оружиеРучной ленточный пулемет РПЛ-20 разработали конструкторы концерна "Калашников". Впервые новинку показали в августе 2024 года, в сентябре глава концерна Алан Лушников сообщил журналистам об успешной апробации в зоне СВО. По его словам, дорабатывать пулемет уже не будут.РПЛ-20 будут производить в двух вариантах: пехотном исполнении с длиной ствола в 590 мм и штурмовом - 415 мм. Заявленные характеристики:Снайперскую антиматериальную винтовку МЦ-572 "Астарта" калибра 12,7х108 мм модернизировали конструкторы тульского КБП им. академика А. Шипунова. Тульская винтовка превосходит по характеристикам американскую Barrett. Антиматериальный калибр означает, что винтовка предназначена для работы по технике и укрытиям противника."В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация в зоне проведения СВО", - сообщили в феврале в пресс-службе "Высокоточных комплексов".Принято на вооружениеГиперзвуковую ракетную систему "Орешник" пообещал принять на вооружение ВС РФ президент России Владимир Путин. "Орешник" впервые испытали в боевых условиях в ночь на 21 ноября 2024 года - боеголовками без какой-либо начинки нанесли удары по территории завода "Южмаш" в Днепропетровске. По словам Путина, кроме "Орешника" в России испытывают сразу несколько подобных систем.О характеристиках ракеты "Орешник" известно только то, что рассказывал Владимир Путин, а также публиковали авторы государственного портала "Объясняем.рф". Итак, по этим данным:"Орешник" могут также разместить на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Это совместное решение Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, оно принято в ответ на развертывание ракет США средней дальности в Европе. Путин объяснил ориентировочную дату поставок тем, что к этому времени в России наладят серийное производство "Орешника".Пусковые установки для "Орешника" могут производить в Белоруссии, заявил Лукашенко. По его словам, Белоруссия рассчитывает развернуть десять комплексов "Орешник".Ракетный комплекс подводного базирования Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" приняли на вооружение российских войск, стало известно в мае 2024 года."Булава" - трехступенчатая ракета для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта 955 "Борей" - например, АПЛ "Князь Владимир" и "Владимир Мономах". Каждая АПЛ несет по 16 подобных ракет.Дальность полета - 9,3 тысячи км,Ракета может нести до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения.В конце октября 2024 года пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видеозапись пуска "Булавы" из акватории Охотского моря в рамках тренировки стратегических сил сдерживания.5,45-мм автомат Калашникова АК-12 версии 2023 года принят на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В 2023 году его приняли на вооружение органов МВД России. Полное перевооружение ВС РФ на АК-12 началось в 2018 году.Цевье с планками Пикатинни позволяет устанавливать на автомат дополнительное оборудование (сошки, фонарь, лазерный целеуказатель и другие), планка на крышке ствольной коробки - различные прицелы. Приклад - складной, регулируемый по длине.Итого21 декабря 2024 года глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел итоговое заседание Технического совета МО РФ и Народного фронта. Он отметил роль беспилотных авиационных систем в зоне СВО и объявил о создании отдельного рода войск. По его словам, поставки беспилотников в войска "по традиционной схеме" крайне затруднительны, поэтому Техсовет курирует так называемый "народный ОПК".По итогам деятельности совета с апреля по декабрь 2020 года в войска поставлено:Сформировано 30 независимых команд, способных серийно выпускать продукцию в интересах Минобороны РФ. Гражданские производители, подчеркнул Белоусов, увеличили производство беспилотников и FPV-дронов до 40 тысяч единиц в месяц. Всего закуплено более 100 тысяч изделий.Госкорпорация "Ростех" поставляет в зону СВО до 80% всех вооружений, заявил в декабре индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев. Для нужд Минобороны "Ростех" выпускает:

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аналитика, россия, белоруссия, курская область, владимир путин, сергей шойгу, александр лукашенко, вооруженные силы украины, с-350, с-300, с-400 «триумф», минобороны, ростех