"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Бронетехники российским силам по-прежнему не хватает. В то время как натовские "Брэдли" превосходят по оснащенности, бронированию и вместимости десанта
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Наша бронетехника устарела и не годится для современной войны. Особенно это касается БТР и БМП. Можно сколько угодно говорить, что натовские "Брэдли" хорошо горят, но они превосходят наши по оснащенности, бронированию и вместимости десанта. Так что пока мы уступаем противнику и по количеству, и по качеству техники", — заявил собеседник издания.
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