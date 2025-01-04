"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО - 04.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250104/1060055074.html
"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО
"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО - 04.01.2025 Украина.ру
"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО
Бронетехники российским силам по-прежнему не хватает. В то время как натовские "Брэдли" превосходят по оснащенности, бронированию и вместимости десанта
2025-01-04T06:40
2025-01-04T06:40
новости
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
вс рф
техника
военная техника
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059269940_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_769954ccb7de29e42d1db80545499ccf.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.О других аспектах СВО в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировкиПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241228/1060033193.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059269940_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_8baf2df0a90ac92639dcb8fd701ada8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, вс рф, техника, военная техника, детали
Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, техника, военная техника, детали

"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО

06:40 04.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бронетехники российским силам по-прежнему не хватает. В то время как натовские "Брэдли" превосходят по оснащенности, бронированию и вместимости десанта
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Наша бронетехника устарела и не годится для современной войны. Особенно это касается БТР и БМП. Можно сколько угодно говорить, что натовские "Брэдли" хорошо горят, но они превосходят наши по оснащенности, бронированию и вместимости десанта. Так что пока мы уступаем противнику и по количеству, и по качеству техники", — заявил собеседник издания.
О других аспектах СВО в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
28 декабря 2024, 07:53
Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощиАдминистрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе, передает агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныВС РФтехникавоенная техникадетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Ищенко рассказал, как Путин "на одном квадратном метре" обыграл "Семибанкирщину"
07:44Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
07:36Война систем: Невероятные и уморительные приключения американского гангстера в Одессе
07:24Трамп: два срока – два образа
07:20Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин
07:00Андрей Пинчук о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России
06:40"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО
06:30Обогащались на войне и передавали страну Западу. Чем стал минувший год для украинской элиты
06:20Самойлов объяснил, как ВСУ сформировали ударный кулак для нового наступления
06:10Оружие СВО. Что нового появилось в 2024 году в российской армии
06:05Куда дойдет армия России и как быстро разлагается ВСУ. Что думают украинские военные о ситуации на фронте
06:00"Мы сами облегчили задачу террористам": Монтян о том, почему Кириллова убили посреди дня
05:55Политтехнолог рассказал, как Арахамия сливает компромат на Зеленского команде Трампа
05:40Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"
05:30Украинская кухня: готовим питательную тетерю
05:20Леонков обрисовал принцип создания нового вида войск ВС РФ, о котором говорил Белоусов
05:10Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон
05:00Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения
04:42Правила хранения махновских кладов
04:00"Наивные и доверчивые": Монтян об "одноразовых" агентах спецслужб Украины
Лента новостейМолния