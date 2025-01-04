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"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО

"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО - 04.01.2025 Украина.ру

"Пока мы уступаем противнику": Садулаев о технике России и Украины в зоне СВО

Бронетехники российским силам по-прежнему не хватает. В то время как натовские "Брэдли" превосходят по оснащенности, бронированию и вместимости десанта

2025-01-04T06:40

2025-01-04T06:40

2025-01-04T06:40

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.О других аспектах СВО в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировкиПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20241228/1060033193.html

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, вс рф, техника, военная техника, детали