https://ukraina.ru/20250104/1059987605.html

Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон

Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон - 04.01.2025 Украина.ру

Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон

Когда люди говорят: "Переплывем [Днепр] и сразу завяжем уличные бои в Херсоне", они недооценивают сложности этого процесса. Это очень рискованная операция. Херсон российской армии освобождать придется в любом случае. Но говорить о том, что эта операция вот-вот состоится, преждевременно

2025-01-04T05:10

2025-01-04T05:10

2025-01-04T05:10

новости

днепр

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

вс рф

борис рожин

детали

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он заявил, что операция с форсированием Днепра в Херсонской области очень рискованная.В последнее время в украинских СМИ с опаской, а в российских с надеждой стали появляться новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.По теме: Русские готовятся форсировать Днепр. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронтеПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном

https://ukraina.ru/20241223/1059850870.html

днепр

россия

херсонская область

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новости, днепр, россия, херсонская область, вооруженные силы украины, вс рф, борис рожин, детали