Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон - 04.01.2025 Украина.ру
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Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон
Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон - 04.01.2025 Украина.ру
Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон
Когда люди говорят: "Переплывем [Днепр] и сразу завяжем уличные бои в Херсоне", они недооценивают сложности этого процесса. Это очень рискованная операция. Херсон российской армии освобождать придется в любом случае. Но говорить о том, что эта операция вот-вот состоится, преждевременно
2025-01-04T05:10
2025-01-04T05:10
новости
днепр
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
вс рф
борис рожин
детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он заявил, что операция с форсированием Днепра в Херсонской области очень рискованная.В последнее время в украинских СМИ с опаской, а в российских с надеждой стали появляться новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.По теме: Русские готовятся форсировать Днепр. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронтеПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, днепр, россия, херсонская область, вооруженные силы украины, вс рф, борис рожин, детали
Новости, Днепр, Россия, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Борис Рожин, детали

Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон

05:10 04.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Когда люди говорят: "Переплывем [Днепр] и сразу завяжем уличные бои в Херсоне", они недооценивают сложности этого процесса. Это очень рискованная операция. Херсон российской армии освобождать придется в любом случае. Но говорить о том, что эта операция вот-вот состоится, преждевременно
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Он заявил, что операция с форсированием Днепра в Херсонской области очень рискованная.
"Херсон нам освобождать придется в любом случае. Но говорить о том, что она вот-вот состоится, преждевременно. Тем более, сейчас об этом говорит прежде всего Украина, которая всю осень заявляла о российском наступлении на Орехов, а оно так и не состоялось", — подчеркнул Рожин.
В последнее время в украинских СМИ с опаской, а в российских с надеждой стали появляться новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.
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НовостиДнепрРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВС РФБорис Рожиндетали
 
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