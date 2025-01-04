Рискованная операция: Рожин рассказал о том, когда ВС РФ освободят Херсон
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Когда люди говорят: "Переплывем [Днепр] и сразу завяжем уличные бои в Херсоне", они недооценивают сложности этого процесса. Это очень рискованная операция. Херсон российской армии освобождать придется в любом случае. Но говорить о том, что эта операция вот-вот состоится, преждевременно
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Он заявил, что операция с форсированием Днепра в Херсонской области очень рискованная.
"Херсон нам освобождать придется в любом случае. Но говорить о том, что она вот-вот состоится, преждевременно. Тем более, сейчас об этом говорит прежде всего Украина, которая всю осень заявляла о российском наступлении на Орехов, а оно так и не состоялось", — подчеркнул Рожин.
В последнее время в украинских СМИ с опаской, а в российских с надеждой стали появляться новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.
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