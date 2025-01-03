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Украинские пограничники нашли 61 слиток золота в подлокотнике автомобиля на границе с Польшей

Украинские пограничники нашли 61 слиток золота в подлокотнике автомобиля на границе с Польшей - 03.01.2025 Украина.ру

Украинские пограничники нашли 61 слиток золота в подлокотнике автомобиля на границе с Польшей

Украинские таможенники обнаружили 61 слиток золота у граждан Украины, безуспешно пытавшихся выехать в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, а также посокрушались польские СМИ

2025-01-03T14:00

2025-01-03T14:00

2025-01-03T14:00

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украина

польша

львовская область

госпогранслужба

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Пограничники остановили внедорожник на новом автомобильном пункте пропуска Малховице-Нижанковичи в Львовской области. В подлокотнике они нашли слитки с гравировкой "Швейцария" и сертификатами, подтверждающими их драгоценность."37-летняя дончанка и 67-летний пассажир не смогли объяснить происхождение 61 слитка с пробой 999 и предоставить соответствующие подтверждающие документы на золото", - заявили в Госпогранслужбе.Пограничники изъяли слитки у соотечественников, направили уведомление в Бюро экономической безопасности Украины. Изъятое золото они оценили в 6 млн гривен (около 16 млн рублей). Журналисты польских "Фактов" удивились: зачем украинцы везли в Польшу столько золота? По их подсчетам, граждане Украины могли приобрести недвижимость. "Стоимость впечатляет, ведь за такие деньги можно купить квартиру", удивилась журналист рубрики "Деньги" Эвелина Сикорска.

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новости, украина, польша, львовская область, госпогранслужба