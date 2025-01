https://ukraina.ru/20250103/1060104191.html

Рок-группа The Hardkiss отменила концерт в Киеве: спасли мужчин от мобилизации или сбежали сами?

03.01.2025

Украинская рок-группа The Hardkiss отменила все концерты на Украине. Эту новость обсуждают пользователи украинского сегмента соцсетей и местные СМИ. Предполагается, что мужская часть коллектива - а это три участника из четырех - находится за границей. Кроме этого, отменой концерта, предположительно, музыканты спасли мужчин-поклонников от рейдов представителей ТЦК (военкоматов) с последующей принудительной мобилизацией. Лидер группы Юлия Санина заявила об отмене концерта на стадионе "Олимпийский" в Киеве. По ее словам, решение вызвано продлением военного положения на Украине, утратой актуальности концерта, нефункционированием стадиона и гастрольной паузой самой группы. "Мы искренне извиняемся перед всеми слушателями, которые ждали эту встречу. Для каждого из нас, для всей команды это решение было болезненным, но необходимым. Мы признаем, что этот масштабный проект не выдержал испытаний. пандемией и войной", - написала она в соцсети. Юлия Санина сообщила, что заграницей группа не планирует выступлений. И не планирует их вообще.Группа The Hardkiss появилась в 2011 году. Видеоклип на песню Dance with me показывали по российским телеканалам МУЗ-ТВ и MTV. Музыканты получали украинскую музыкальную премию YUNA пять раз. В 2016 году The Hardkiss заняли второе место в национальном отборе на Евровидение, уступив местной певице Джамале, которая впоследствии выиграла конкурс с политической песней.Всего группа выпустила 5 студийных альбомов. На аккаунт группы в запрещенной в РФ соцсети подписаны 776 тысяч человек. В основном, авторы информируют поклонников о творчестве коллектива и личной жизни Юлии Саниной, в том числе несколько постов о ее проукраинской позиции - выступлениях с украинским флагом на "благотворительных" концертах в странах Европы.

