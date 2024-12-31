Ищенко: После "паса" Зеленского западные лидеры обратились к своему народу за "спасением" Украины - 31.12.2024 Украина.ру
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Ищенко: После "паса" Зеленского западные лидеры обратились к своему народу за "спасением" Украины
Ищенко: После "паса" Зеленского западные лидеры обратились к своему народу за "спасением" Украины - 31.12.2024 Украина.ру
Ищенко: После "паса" Зеленского западные лидеры обратились к своему народу за "спасением" Украины
Владимир Зеленский говорит "У нас нет сил" только тем людям, кто заинтересован в организации прямого столкновения России с Европой. Многие западные политики понимают, что для войны с Россией им нужна украинская площадка, поэтому Зеленский и заявляет: "Если вы нас не спасете, воевать с русскими будет негде"
2024-12-31T05:20
2024-12-31T05:20
новости
украина
россия
европа
владимир зеленский
дональд трамп
нато
ростислав ищенко
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, Зеленский сейчас дает западным политикам пас: "Все, мы не можем воевать". Они же, в свою очередь, отвечают ему, обращаясь к своему народу со словами:"Как вам не стыдно? Мы обещали Украине защитить ее от страшного русского монстра, который пытается отобрать у этого маленького европейского государства самое ценное — ее суверенитет. Украина уже воюет три года. Видите, сколько у нее уже флажков по клумбам натыкано? Это мертвые. Это они погибли за европейское будущее. Их смерть не должна быть напрасной. Надо Украину спасать".Ищенко отметил, что для этих же целей на Западе поднимается тема "миротворческой миссии". Европа и США планируют вначале собрать коалицию и войска, а потом думать, как переформулировать их задачи и послать на Украину не как миротворцев, а как армию для поддержки ВСУ.Ранее в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин заявил, что Запад желает зафиксировать свои территориальных приобретения, так как почти все природные ресурсы на подконтрольной режиму Зеленского части Украины находятся в собственности транснациональных компаний."Правобережную Украину Европа и США собираются оставить за собой. И для этого хотят там разместить войска НАТО, рассчитывая, что Россия не будет наносить удары по их местам дислокации, чтобы не спровоцировать ввод в действие статьи 5 устава Альянса", — рассказал Камкин.Подробнее об этом — в интервью Александра Камкина о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад УкраиныПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
https://ukraina.ru/20241225/1059948042.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ростислав ищенко, детали
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Ростислав Ищенко, детали

Ищенко: После "паса" Зеленского западные лидеры обратились к своему народу за "спасением" Украины

05:20 31.12.2024
 
© AP / Geert Vanden Wijngaert
- РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP / Geert Vanden Wijngaert
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Владимир Зеленский говорит "У нас нет сил" только тем людям, кто заинтересован в организации прямого столкновения России с Европой. Многие западные политики понимают, что для войны с Россией им нужна украинская площадка, поэтому Зеленский и заявляет: "Если вы нас не спасете, воевать с русскими будет негде"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Не только Зеленскому нужна бесконечная война. Многие западные политики тоже выстроили свое будущее с привязкой к войне. Если война закончится, они не смогут объяснить, почему понадобилось уничтожать экономику Европы и рвать связи с Россией", — заявил Ищенко.

По его словам, Зеленский сейчас дает западным политикам пас: "Все, мы не можем воевать". Они же, в свою очередь, отвечают ему, обращаясь к своему народу со словами:
"Как вам не стыдно? Мы обещали Украине защитить ее от страшного русского монстра, который пытается отобрать у этого маленького европейского государства самое ценное — ее суверенитет. Украина уже воюет три года. Видите, сколько у нее уже флажков по клумбам натыкано? Это мертвые. Это они погибли за европейское будущее. Их смерть не должна быть напрасной. Надо Украину спасать".
Ищенко отметил, что для этих же целей на Западе поднимается тема "миротворческой миссии". Европа и США планируют вначале собрать коалицию и войска, а потом думать, как переформулировать их задачи и послать на Украину не как миротворцев, а как армию для поддержки ВСУ.
Ранее в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин заявил, что Запад желает зафиксировать свои территориальных приобретения, так как почти все природные ресурсы на подконтрольной режиму Зеленского части Украины находятся в собственности транснациональных компаний.
"Правобережную Украину Европа и США собираются оставить за собой. И для этого хотят там разместить войска НАТО, рассчитывая, что Россия не будет наносить удары по их местам дислокации, чтобы не спровоцировать ввод в действие статьи 5 устава Альянса", — рассказал Камкин.
Подробнее об этом — в интервью Александра Камкина о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОРостислав Ищенкодетали
 
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