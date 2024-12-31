Ищенко: После "паса" Зеленского западные лидеры обратились к своему народу за "спасением" Украины
© AP / Geert Vanden Wijngaert
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский говорит "У нас нет сил" только тем людям, кто заинтересован в организации прямого столкновения России с Европой. Многие западные политики понимают, что для войны с Россией им нужна украинская площадка, поэтому Зеленский и заявляет: "Если вы нас не спасете, воевать с русскими будет негде"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Не только Зеленскому нужна бесконечная война. Многие западные политики тоже выстроили свое будущее с привязкой к войне. Если война закончится, они не смогут объяснить, почему понадобилось уничтожать экономику Европы и рвать связи с Россией", — заявил Ищенко.
По его словам, Зеленский сейчас дает западным политикам пас: "Все, мы не можем воевать". Они же, в свою очередь, отвечают ему, обращаясь к своему народу со словами:
"Как вам не стыдно? Мы обещали Украине защитить ее от страшного русского монстра, который пытается отобрать у этого маленького европейского государства самое ценное — ее суверенитет. Украина уже воюет три года. Видите, сколько у нее уже флажков по клумбам натыкано? Это мертвые. Это они погибли за европейское будущее. Их смерть не должна быть напрасной. Надо Украину спасать".
Ранее в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин заявил, что Запад желает зафиксировать свои территориальных приобретения, так как почти все природные ресурсы на подконтрольной режиму Зеленского части Украины находятся в собственности транснациональных компаний.
"Правобережную Украину Европа и США собираются оставить за собой. И для этого хотят там разместить войска НАТО, рассчитывая, что Россия не будет наносить удары по их местам дислокации, чтобы не спровоцировать ввод в действие статьи 5 устава Альянса", — рассказал Камкин.
Подробнее об этом — в интервью Александра Камкина о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины