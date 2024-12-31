https://ukraina.ru/20241231/1059930039.html

"Максимально легкая цель": Монтян о том, почему Украина убила генерала Кириллова

"Максимально легкая цель": Монтян о том, почему Украина убила генерала Кириллова - 31.12.2024 Украина.ру

"Максимально легкая цель": Монтян о том, почему Украина убила генерала Кириллова

Погибший 17 декабря в результате теракта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов был без охраны, украинским спецслужба было достаточно узнать адрес его проживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян

2024-12-31T04:15

2024-12-31T04:15

2024-12-31T04:15

новости

россия

украина

игорь кириллов

татьяна монтян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059712183_0:239:3054:1957_1920x0_80_0_0_a2f8997d60c9777ad9706234ef2eb8b8.jpg

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на выходе из своего дома в Москве утром 17 декабря. Ответственность за теракт взяли на себя украинские спецслужбы. Человек, который проделывал такую колоссальную работу по вскрытию "бурной деятельности нацистской мрази", почему-то был без какой-либо охраны, отметила Монтян. Начальник войск РХБЗ был не только без охраны, но и жил в обычном районе российской столицы, в доме, где даже не было консьержки, добавила она. "Кириллов был максимально легкой целью для террористов. Им достаточно было лишь узнать его адрес и нанять пару "ценных специалистов", - сказала собеседница издания.Мы сами облегчили в данном случае работу спецслужбам противника, заявила Монтян.О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, игорь кириллов, татьяна монтян