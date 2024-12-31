"Максимально легкая цель": Монтян о том, почему Украина убила генерала Кириллова - 31.12.2024 Украина.ру
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"Максимально легкая цель": Монтян о том, почему Украина убила генерала Кириллова
"Максимально легкая цель": Монтян о том, почему Украина убила генерала Кириллова - 31.12.2024 Украина.ру
"Максимально легкая цель": Монтян о том, почему Украина убила генерала Кириллова
Погибший 17 декабря в результате теракта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов был без охраны, украинским спецслужба было достаточно узнать адрес его проживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
2024-12-31T04:15
2024-12-31T04:15
новости
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украина
игорь кириллов
татьяна монтян
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Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на выходе из своего дома в Москве утром 17 декабря. Ответственность за теракт взяли на себя украинские спецслужбы. Человек, который проделывал такую колоссальную работу по вскрытию "бурной деятельности нацистской мрази", почему-то был без какой-либо охраны, отметила Монтян. Начальник войск РХБЗ был не только без охраны, но и жил в обычном районе российской столицы, в доме, где даже не было консьержки, добавила она. "Кириллов был максимально легкой целью для террористов. Им достаточно было лишь узнать его адрес и нанять пару "ценных специалистов", - сказала собеседница издания.Мы сами облегчили в данном случае работу спецслужбам противника, заявила Монтян.О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.
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новости, россия, украина, игорь кириллов, татьяна монтян
Новости, Россия, Украина, Игорь Кириллов, Татьяна Монтян

"Максимально легкая цель": Монтян о том, почему Украина убила генерала Кириллова

04:15 31.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВзрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Погибший 17 декабря в результате теракта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов был без охраны, украинским спецслужба было достаточно узнать адрес его проживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на выходе из своего дома в Москве утром 17 декабря. Ответственность за теракт взяли на себя украинские спецслужбы.
Человек, который проделывал такую колоссальную работу по вскрытию "бурной деятельности нацистской мрази", почему-то был без какой-либо охраны, отметила Монтян.
Начальник войск РХБЗ был не только без охраны, но и жил в обычном районе российской столицы, в доме, где даже не было консьержки, добавила она.
"Кириллов был максимально легкой целью для террористов. Им достаточно было лишь узнать его адрес и нанять пару "ценных специалистов", - сказала собеседница издания.
Мы сами облегчили в данном случае работу спецслужбам противника, заявила Монтян.
О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.
 
НовостиРоссияУкраинаИгорь КирилловТатьяна Монтян
 
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