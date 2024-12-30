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"Где вы, рыцари?" – запрещёнка от Леонида Быкова

"Где вы, рыцари?" – запрещёнка от Леонида Быкова - 30.12.2024 Украина.ру

"Где вы, рыцари?" – запрещёнка от Леонида Быкова

30 декабря 1971 года на телевидении вышла кинокомедия, снятая на киностудии им. Довженко "Где вы рыцари?" Комедия получилась у киевлян средненькая и, наверное, не стоило бы о ней рассказывать, если бы не два момента: во-первых, это был режиссерский дебют на новом месте – в Киеве Леонида Быкова, во-вторых, картина эта вскоре оказалась под запретом

2024-12-30T16:00

2024-12-30T16:00

2024-12-30T16:00

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В 1969 году, поддавшись на уговоры руководства Киевской киностудии, Леонид Быков переехал из Ленинграда в Киев, где ему пообещали полное благоприятствование в творчестве. Однако, когда он уже перебрался в столицу Украины из столицы культурной, оказалось, что благоприятствование будет осуществляться только, если режиссёр будет действовать в пределах определённых рамок. Рамки эти определились, когда Быков приступил к съемкам первого фильма.Оказалось, что на киностудии от него ждут второго "Максима Перепелицу" (в котором Быков сыграл главную роль). А Быков не хотел повторяться, он привёз с собой сценарий, написанный ленинградскими сатириками Михаилом Гиндиным и Генрихом Рябкиным, которые пять лет назад написали для него сценарий к другому его фильму – "Зайчик" (1964 – 25,1 млн. зрителей). Новый фильм тоже должен был стать лирической комедией, чем-то напоминавшей "Зайчика", его рабочим названием было "Уходят женщины".Но на Довженко не хотели лирику, там хотели "Перепелицу", и к Быкову интерес на студии пропал. Его стали выживать, так, как это умеют делать только на Украине: рабочий кабинет ему не выделили, он работал в старом облезлом кресле под пальмой, стоявшее в коридоре студии, напротив буфета. Сценарий его отправлять Госкино на утверждение отказывались. Но нашлись среди руководства студии все-таки ответственные люди – главный редактор студии Владимир Сосюра, сын знакового советского украинского поэта и писателя, возмутился и поехал с быковским сценарием в Москву на Центральное телевидение. Название фильма, правда, при утверждении сменилось на "Где вы, рыцари?"Официальная украинская версия отличается от того, что рассказывали близкие друзья режиссёра. Вице-президента Академии искусств Украины Игорь Безгин вспоминал:"Несмотря на то, что сценарий "Уходят женщины", с которыми Леонид Быков приехал на студию, был Госкино "зарублен на корню", директор Киностудии им. А. Довженко Василий Цвиркунов всё-таки "пробил" его, и Москва сделала заказ студии на телевизионный вариант".Как бы там ни было, кинопроизводство началось. Быков привлёк к съёмкам замечательных, самых популярных в стране актеров, многие из которых уже снимались у него в "Зайчике". Главного интригана, карьериста и ассистента главного героя Кима Алексеевича Ермилова изобразил Игорь Дмитриев. За спиной у этого актёра столько замечательных ролей, что автор даже затрудняется, какие из них указать.Роль председателя на научном симпозиуме Аркадия Петровича Билоноса сыграл Сергей Филиппов – Киса Воробьянинов из гайдаевских "12-ти стульев" (1971) и выпивоха учёный-астроном из рязановской "Карнавальной ночи" (1956).Старая знакомая Быкова – Людмила Сосюра (жена главного редактора киностудии) сыграла эпизодическую роль лейтенанта милиции. Когда ещё ее фамилия была Костырко, в фильме "Максим Перепелица" она была возлюбленной Максима – Марусей, там они с Быковым и сдружились. Сержанта милиции в "Где вы, рыцари?" в своей непередаваемой манере сыграл Бронислав Брондуков.Николай Яковченко, отец Максима из "Максим Перепелицы", сыграл простого выпивоху-киевлянина (кем он собственно и был в жизни), соседа молодых героев, певших в группе вместе с одним из главных героев – Женей Ковальчуком (его сыграл Александр Калецкий). Алексей Смирнов, которому вскоре в следующем фильме Быкова "В бой идут одни старики" предстояло стать легендарным Макарычем, в фильме стал поливальщиком. В образе врача-хирурга перед зрителями предстала звезда советской эстрады Юрий Тимошенко, которого вся страна больше знала под его сценическим псевдонимом "Тарапунька".Главную роль молодого талантливого ученого Игоря Владимировича Кресовского исполнил сам Быков, тем более что характер этого героя во многом повторял характер его Зайчика.Две другие главные роли сыграли московские актеры Александр Калецкий и Елена Брацлавская. Их игра, и это можно сегодня утверждать с полной уверенностью, и похоронила фильм – они однозначно своих "героев" не тянули. Также по их вине фильм впоследствии оказался под запретом.Эти 25-летние молодые люди сдружились на съёмочной площадке у Леонида Быкова и впоследствии стали мужем и женой. Однако Калецкому жизнь в СССР категорически не нравилась. Он был участником андеграундных тусовок, исполнял там песни антисоветского содержания. Кроме того, он хорошо рисовал, но так как абстракционизм и сюрреализм, мягко говоря, в Советском Союзе не приветствовались, свое будущее в нем он не видел. Жена, Елена Брацлавская, сыгравшая в "Где вы, рыцари?" рыжую аэроспорстменку Юлю Яценко, уговаривала его бежать из страны – она буквально "задыхалась в СССР".И тут один за другим стали арестовываться друзья Калецкого, разделявшие вместе с ним его антисоветизм, затем компетентные органы стали интересоваться им самим. И тогда семейная пара решилась. Вариант, чтобы Александр остался в США во время гастролей Центрального детского театра, в котором он работал, супруги отмели сразу. Они пошли другим путем – знакомый Калецкого из Судана сделал ему вызов – по придуманной супругами легенде, тётка актёра ещё до революции уехала в Израиль. В результате разрешение на выезд было получено, и в 1975 году Калецкий и Брацлавская уехали из СССР в США… и тут оказалось, что всё, что они себе там напридумывали про эту страну с действительностью имеет мало общего.Александр думал, что его примут в Штатах, как борца с коммунизмом – он будет выступать на большой сцене, петь свои песни, играть в кино, выставляться с картинами в крупнейших галереях. На деле оказалось, что в США "всё просто так, кроме денег", и к борьбе с коммунизмом никому нет никакого дела. Если в СССР семейной паре, не надо было особо задумываться, как заработать денег и где жить, то теперь им пришлось бороться за место под солнцем. Они создали дуэт Sasha & Lena, стали выступать перед русскоязычными эмигрантами с песнями московского "андеграунда". Калецкий утверждает, что он первый стал употреблять это слово по отношению к антисоветской творческой тусовке.На холсты первое время у него денег просто не было, и он рисовал картины на коробках из-под обуви, на каких-то картонах. Постепенно, все-таки, Калецкого, как художника, заметили, и он действительно стал продавать свои картины, но путь к этому успеху пройти пришлось непростой и тернистый. Первое время основной хлеб приносили иллюстрации к книгам и дизайн шёлковых тканей. О ролях в кино, конечно же, не было и речи.Семь лет Калецкий писал книгу об СССР "Метро", и когда она в 1985 году вышла, и стала бестселлером, вот тогда уже стало немного полегче. Он стал писать ещё, его книги публиковались, раскупались. Следом публика заметила и картины, постепенно жизнь наладилась. У жены же Калецкого, Елены Брацлавской, карьера не сложилась, и в начале 2000-х она вообще ушла в монастырь.Из-за бегства актёров на фильм "Где же вы, рыцари?" был наложен негласный запрет, и его показывать по ТВ перестали. Правда, с учетом его, невысокой, несмотря на звездный состав, художественной ценности, особо телевидение от этого не потеряло.Для Леонида Быкова неудовлетворенность первым снятым на Довженко фильмом обернулась целым рядом проблем в первую очередь душевного свойства:"Мне кажется, что я себя потерял. Другого определения найти не могу. Я в простое уже три месяца. Отказался от пяти работ. Уж очень все плохо. Хожу за зарплатой. Стыдно..."Он приезжал на студию и зимой и летом из своей квартирки, которую ему выделили на окраине Киева, в одной и той же болоньевой курточке. Так продолжалось два года, пока ему не разрешили снимать "В бой идут одни старики".

https://ukraina.ru/20230104/1042366888.html

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