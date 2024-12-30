"Ходили по городу и расстреливали людей": жительница Селидово рассказала про новые зверства ВСУ - 30.12.2024 Украина.ру
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"Ходили по городу и расстреливали людей": жительница Селидово рассказала про новые зверства ВСУ
"Ходили по городу и расстреливали людей": жительница Селидово рассказала про новые зверства ВСУ - 30.12.2024 Украина.ру
"Ходили по городу и расстреливали людей": жительница Селидово рассказала про новые зверства ВСУ
В городе Селидово в ДНР украинские военные переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей. Об этом рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева
2024-12-30T11:14
2024-12-30T11:14
новости
селидово
всу
расстрел
украинская армия
война
днр
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детали
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Ковалева рассказала, что со своей семьей жила на втором этаже многоэтажного дома в Селидово. Рядом с ней во время боевых действий проживал сосед Юрий. В один из дней они спустились на первый этаж, чтобы взять лекарства и спальные принадлежности у соседей. Юрий с сыном Ковалевой пошли на кухню, где их заметили украинские военные, которые приказали мужчине выйти на улицу.Женщина рассказала, что когда в подъезде открылась щеколда, раздалась автоматная очередь. "И я быстро схватила ребенка…" — сказала собеседница агентства.На вопрос, убивали ли украинские военные мирных жителей Селидово, женщина ответила утвердительно. "Да, они переодевались и ходили по городу, расстреливали людей", — сообщила собеседница агентства.Ранее неназванная беженка из Селидово сообщила РИА Новости, что украинские военнослужащие убили 12 жителей города, набиравших воду у единственной скважины с питьевой водой."Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… 12 человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали", — сообщила женщина.По её словам, единственная скважина с питьевой водой находилась возле шестой школы. Туда приходили набирать воду все жители Селидово.Также на эту тему: СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово на сайте Украина.ру.
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новости, селидово, всу, расстрел, украинская армия, война, днр, донбасс, сво, детали, спецоперация, мирные жители, расстрел
Новости, Селидово, ВСУ, расстрел, украинская армия, война, ДНР, Донбасс, СВО, детали, Спецоперация, мирные жители, расстрел

"Ходили по городу и расстреливали людей": жительница Селидово рассказала про новые зверства ВСУ

11:14 30.12.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP / Vadim Ghirda
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В городе Селидово в ДНР украинские военные переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей. Об этом рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева
Ковалева рассказала, что со своей семьей жила на втором этаже многоэтажного дома в Селидово. Рядом с ней во время боевых действий проживал сосед Юрий.
В один из дней они спустились на первый этаж, чтобы взять лекарства и спальные принадлежности у соседей. Юрий с сыном Ковалевой пошли на кухню, где их заметили украинские военные, которые приказали мужчине выйти на улицу.
Женщина рассказала, что когда в подъезде открылась щеколда, раздалась автоматная очередь. "И я быстро схватила ребенка…" — сказала собеседница агентства.
"Соседка потом с первого этажа говорит: я в глазок видела [украинских боевиков], но повязки не было. То есть различительных каких-то (знаков. — Ред.), форму, говорит, я не поняла. Ну, зеленая", — добавила Ковалева.
На вопрос, убивали ли украинские военные мирных жителей Селидово, женщина ответила утвердительно. "Да, они переодевались и ходили по городу, расстреливали людей", — сообщила собеседница агентства.
Ранее неназванная беженка из Селидово сообщила РИА Новости, что украинские военнослужащие убили 12 жителей города, набиравших воду у единственной скважины с питьевой водой.
"Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… 12 человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали", — сообщила женщина.
По её словам, единственная скважина с питьевой водой находилась возле шестой школы. Туда приходили набирать воду все жители Селидово.
Также на эту тему: СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово на сайте Украина.ру.
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Вчера, 12:53
А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная историяИстория не имеет сослагательного наклонения – её нельзя переиграть. Но история субъективна, дважды два в ней тоже четыре, но вы не обязаны в это верить.
 
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