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Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины
Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины - 30.12.2024 Украина.ру
Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины
Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в должности генсека НАТО сумеет заставить новую американскую администрацию сохранить поддержку киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
2024-12-30T06:06
2024-12-30T06:06
2024-12-30T06:06
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украина
европа
россия
рютте
трухачев
дональд трамп
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Эксперт напомнил карьерный путь Рютте - с 2010 года он был премьером Нидерландов, которые играют роль моста между Америкой и Европой. А с 2014 года он был координатором всех военных и невоенных мер Запада против России. И сейчас он будет делать то же самое, отметил Трухачёв. Более того, после ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель именно Рютте стал самым влиятельным политиком в Европе, добавил он."Мы любим ловить европейских политиков на глупостях, которые они говорят каждый день. Но именно Рютте за все эти годы ни разу не сказал глупости. Это человек, который плохо относится к России, но он очень профессиональный. Он слов на ветер не бросает. Если он говорит, что военные бюджеты надо увеличить на 3% ВПП даже за счет урезания социалки, он знает, что он говорит. Он уже это делал, когда был премьер-министром Голландии. Так и будет", - заявил собеседник издания.По словам Трухачёва, Рютте вхож в американское глубинное государство. И он заставит Дональда Трампа (именно заставит) сохранить финансирование Украины. Может быть, оно будет урезано, но сохранится. И тогда тем более Европа будет готова взять на себя основную нагрузку, подытожил политолог.О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, россия, рютте, трухачев, дональд трамп
Новости, Украина, Европа, Россия, Рютте, Трухачев, Дональд Трамп
Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины
Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в должности генсека НАТО сумеет заставить новую американскую администрацию сохранить поддержку киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
Эксперт напомнил карьерный путь Рютте - с 2010 года он был премьером Нидерландов, которые играют роль моста между Америкой
и Европой. А с 2014 года он был координатором всех военных и невоенных мер Запада против России. И сейчас он будет делать то же самое, отметил Трухачёв. Более того, после ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель именно Рютте стал самым влиятельным политиком в Европе, добавил он.
"Мы любим ловить европейских политиков на глупостях, которые они говорят каждый день. Но именно Рютте за все эти годы ни разу не сказал глупости. Это человек, который плохо относится к России, но он очень профессиональный. Он слов на ветер не бросает. Если он говорит, что военные бюджеты надо увеличить на 3% ВПП даже за счет урезания социалки, он знает, что он говорит. Он уже это делал, когда был премьер-министром Голландии. Так и будет", - заявил собеседник издания.
По словам Трухачёва, Рютте вхож в американское глубинное государство. И он заставит Дональда Трампа (именно заставит) сохранить финансирование Украины. Может быть, оно будет урезано, но сохранится. И тогда тем более Европа будет готова взять на себя основную нагрузку, подытожил политолог.