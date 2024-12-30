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Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины

Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины - 30.12.2024 Украина.ру

Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в должности генсека НАТО сумеет заставить новую американскую администрацию сохранить поддержку киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв

2024-12-30T06:06

2024-12-30T06:06

2024-12-30T06:06

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россия

рютте

трухачев

дональд трамп

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Эксперт напомнил карьерный путь Рютте - с 2010 года он был премьером Нидерландов, которые играют роль моста между Америкой и Европой. А с 2014 года он был координатором всех военных и невоенных мер Запада против России. И сейчас он будет делать то же самое, отметил Трухачёв. Более того, после ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель именно Рютте стал самым влиятельным политиком в Европе, добавил он."Мы любим ловить европейских политиков на глупостях, которые они говорят каждый день. Но именно Рютте за все эти годы ни разу не сказал глупости. Это человек, который плохо относится к России, но он очень профессиональный. Он слов на ветер не бросает. Если он говорит, что военные бюджеты надо увеличить на 3% ВПП даже за счет урезания социалки, он знает, что он говорит. Он уже это делал, когда был премьер-министром Голландии. Так и будет", - заявил собеседник издания.По словам Трухачёва, Рютте вхож в американское глубинное государство. И он заставит Дональда Трампа (именно заставит) сохранить финансирование Украины. Может быть, оно будет урезано, но сохранится. И тогда тем более Европа будет готова взять на себя основную нагрузку, подытожил политолог.О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.

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новости, украина, европа, россия, рютте, трухачев, дональд трамп