Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины - 30.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241230/1059941929.html
Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины
Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины - 30.12.2024 Украина.ру
Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины
Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в должности генсека НАТО сумеет заставить новую американскую администрацию сохранить поддержку киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
2024-12-30T06:06
2024-12-30T06:06
новости
украина
европа
россия
рютте
трухачев
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056076966_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_d6e7b6d0b5b5ca25abe76d2b21c2f346.jpg
Эксперт напомнил карьерный путь Рютте - с 2010 года он был премьером Нидерландов, которые играют роль моста между Америкой и Европой. А с 2014 года он был координатором всех военных и невоенных мер Запада против России. И сейчас он будет делать то же самое, отметил Трухачёв. Более того, после ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель именно Рютте стал самым влиятельным политиком в Европе, добавил он."Мы любим ловить европейских политиков на глупостях, которые они говорят каждый день. Но именно Рютте за все эти годы ни разу не сказал глупости. Это человек, который плохо относится к России, но он очень профессиональный. Он слов на ветер не бросает. Если он говорит, что военные бюджеты надо увеличить на 3% ВПП даже за счет урезания социалки, он знает, что он говорит. Он уже это делал, когда был премьер-министром Голландии. Так и будет", - заявил собеседник издания.По словам Трухачёва, Рютте вхож в американское глубинное государство. И он заставит Дональда Трампа (именно заставит) сохранить финансирование Украины. Может быть, оно будет урезано, но сохранится. И тогда тем более Европа будет готова взять на себя основную нагрузку, подытожил политолог.О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
украина
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056076966_54:0:573:389_1920x0_80_0_0_4456240e4d9c9666cd35a86f7c10f2c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, россия, рютте, трухачев, дональд трамп
Новости, Украина, Европа, Россия, Рютте, Трухачев, Дональд Трамп

Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины

06:06 30.12.2024
 
Рютте
Рютте
Читать в
ДзенTelegram
Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в должности генсека НАТО сумеет заставить новую американскую администрацию сохранить поддержку киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
Эксперт напомнил карьерный путь Рютте - с 2010 года он был премьером Нидерландов, которые играют роль моста между Америкой и Европой. А с 2014 года он был координатором всех военных и невоенных мер Запада против России. И сейчас он будет делать то же самое, отметил Трухачёв. Более того, после ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель именно Рютте стал самым влиятельным политиком в Европе, добавил он.
"Мы любим ловить европейских политиков на глупостях, которые они говорят каждый день. Но именно Рютте за все эти годы ни разу не сказал глупости. Это человек, который плохо относится к России, но он очень профессиональный. Он слов на ветер не бросает. Если он говорит, что военные бюджеты надо увеличить на 3% ВПП даже за счет урезания социалки, он знает, что он говорит. Он уже это делал, когда был премьер-министром Голландии. Так и будет", - заявил собеседник издания.
По словам Трухачёва, Рютте вхож в американское глубинное государство. И он заставит Дональда Трампа (именно заставит) сохранить финансирование Украины. Может быть, оно будет урезано, но сохранится. И тогда тем более Европа будет готова взять на себя основную нагрузку, подытожил политолог.
О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
 
НовостиУкраинаЕвропаРоссияРюттеТрухачевДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Чтец на табуретке. Новогодняя шпаргалка для впадающих в детство
08:08Назван автор списка главных коррупционеров киевского режима, переданного Трампу
08:00Эдуард Лозанский: Трамп сможет договориться с Путиным о мире на Украине, если учтет два момента
07:52Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года
07:30Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть
07:15Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском
07:06Изнанка реальности
07:00Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м"
06:45"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы
06:40Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления — Садулаев
06:382024 год в фотографиях
06:30Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа
06:25"Давить зеленых гнид и их приспешников". Украинские и российские эксперты о ситуации в стране и на фронте
06:20Около 18 бригад: Онуфриенко о “запрятанных” группировках ВСУ для нападения на Брянск
06:10Взятие Покровска — это оперативный уровень: Пинчук рассказал о специфике театра военных действий
06:06Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины
05:55Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу
05:41"Герань" не "Искандер", но нам нужны оба "букета": Рожин о технических изменениях на фронте
05:40“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году
05:30"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов
Лента новостейМолния