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Авиакатастрофа под Актау. Работа следственных органов, Баку требует от Москвы извинений и компенсаций

Авиакатастрофа под Актау. Работа следственных органов, Баку требует от Москвы извинений и компенсаций - 29.12.2024 Украина.ру

Авиакатастрофа под Актау. Работа следственных органов, Баку требует от Москвы извинений и компенсаций

Крушение пассажирского лайнера "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау стало поводом для очень резких заявлений официального Баку. Азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью местному телеканалу AzTV рассказал о требованиях к Москве, отметив, что одно из них уже выполнено.

2024-12-29T19:04

2024-12-29T19:04

2024-12-29T19:04

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После авиакатастрофы 25 декабря началось расследование инцидента. Лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение при заходе на посадку близ казахстанского города Актау. Рейсом из Баку в Грозный следовали 62 пассажира и пять членов экипажа. Экипаж не смог приземлиться в столице Чечни и взял курс на запад Казахстана, где при попытке посадить лайнер произошла катастрофа. По данным МЧС Казахстана, из находившихся на борту выжило 29 человек.СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения AZAL. Был организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, сообщалось в ведомстве.Не дожидаясь итогов расследования, президент Азербайджана выступил с резкими заявлениями. При этом на уровне следственных и прокурорских органов России и Азербайджана соблюдаются очевидная последовательность - сначала выводы, потом оценки.В частности, в воскресенье 29 декабря председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау."Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. А.И. Бастрыкин заверил, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой. Он добавил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии", - сообщили в СК РФ.Там также отметили, что в ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования. При этом они выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.Также 29 декабря президенты России и Азербайджана обсудили проблемные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не приводя подробностей."Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - сказал пресс-секретарь президента России.Ильхам Алиев в своих комментариях демонстрирует меньшую сдержанность. Учитывая чувствительность темы для нескольких государств, граждане которых находились на борту азербайджанского "Эмбраера", сказанное им быстро стало достоянием международной общественности."Мы открыто изложили российской стороне свои требования. 27 декабря эти требования официально были доведены до российской стороны. В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия", - сказал Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV."Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши требования будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований. Они основаны на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения", — заявил Алиев.Стоит напомнить, что в 2020 году азербайджанская армия сбила в небе над Арменией российский вертолет МИ-24 – тогда погибли два пилота. Баку заявил, что ошибся и принёс извинения. Москва не стала нагнетать антиазербайджанскую истерию.В 2023 году азербайджанская армия расстреляла автомобиль с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе – тоже погибли российские граждане. И снова Москва продемонстрировала сдержанность.Были и другие поводы для резкой реакции Москвы, которые предоставляли азербайджанские военнослужащие и чиновники, в том числе отставные. Путин проявлял тактичность и сдержанность. Алиев не посчитал такой формат отношений приемлемым.Не исключено внешнее влияние, хотя объяснение может быть намного проще. Ильхам Алиев не первый год в политике. Его отец Гейдар Алиев поступал в подобных ситуациях мудро, что не стало примером для многих в политической элите постсоветской республики. Часто тренд задают такие деятели, как Исфандияр Вагабзаде и это крайне негативно отражается на межнациональных отношениях, на международном политическом процессе.На самом деле Москва изначально не отрицала ни одну из версий, настаивая на необходимости дождаться выводов следствия. Расследование вели при этом не только российские, но также казахстанские и азербайджанские специалисты.Глава Росавиации Дмитрий Ядров 27 декабря сообщал, что в день авиакатастрофы украинские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа. Поэтому в районе аэропорта столицы Чечни вводился антитеррористический режим "Ковер". При этом погодные условия были таковыми, что на высоте 500 метров над аэропортом Грозного не было видимости из-за плотного тумана.Ядров и другие официальные лица России подчёркивали: командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет в Грозном. Только после этого он сам принял решение увести самолёт в аэропорт казахстанского Актау.Украинская армия неоднократно атаковала объекты в Чечне и в соседнем Дагестане. Владимир Зеленский после крушения AZAL звонил президенту Азербайджана - по его словам, с выражением соболезнований. Несомненно, Алиев и азербайджанские силовики понимали контекст авиакатастрофы. Однако по неким своим соображениям решили до окончания официального расследования назначить Россию виновной и предъявить ей нечто вроде ультиматума, воспринятого не только российскими обывателями как оскорбление.Сейчас официальный Баку сфокусировался на трагедии борта AZAL. Алиев присвоил трём погибшим членам экипажа самолёта звания "Национальный герой Азербайджана", а двух выживших наградил орденом "Доблесть" первой степени. Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Украина потеряла самое ценное, но готовится к затяжной войне. Итоги 29 декабря на Украине

https://ukraina.ru/20241225/1059937832.html

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