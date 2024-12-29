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"Два Фёдора" – первый фильм Хуциева и Шукшина

"Два Фёдора" – первый фильм Хуциева и Шукшина - 29.12.2024 Украина.ру

"Два Фёдора" – первый фильм Хуциева и Шукшина

29 декабря 1958 состоялась премьера фильма Одесской киностудии, который был в СССР очень популярным. Во-первых, потому что это была первая по-настоящему самостоятельная работа одного из знаковых режиссеров той эпохи Марлена Хуциева. Во-вторых, потому что это была первая серьёзная роль еще никому тогда неизвестного студента ВГИКа Василия Шукшина

2024-12-29T16:00

2024-12-29T16:00

2024-12-29T16:00

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В 1957 году работник Московской студии научно-популярных фильмов Валерий Игоревич Савченко написал сценарий к фильму, рабочее название которого было "Два Фёдора и Наташа". Был ли он навеян опубликованным в газете "Правда" (номера за 31 декабря 1956 года и 1 января 1957 года) рассказом Михаила Шолохова "Судьба человека", некоторые сюжетные линии которого схожи со сценарием, или нет, автору неизвестно. Очень вероятно, что да.Сценарий не остался незамеченным, потому что Валерий Савченко был сыном знаменитого советского режиссёра Игоря Савченко ("Богдан Хмельницкий" (1941), "Иван Никулин – русский матрос" (1944), "Третий удар" (1948), "Тарас Шевченко" (1951). Его отец воспитал целую плеяду знаковых советских режиссёров. Достаточно упомянуть Александра Алова, Владимира Наумова, Сергея Параджанова, Юрия Озерова.Сценарием заинтересовался ещё один талантливый ученик отца Валерия Игоревича – режиссер Одесской киностудии Марлен Хуциев. Как раз недавно, в конце 1956 года, на советские экраны вышла его первая работа, снятая совместно с еще одним учеником Савченко Феликсом Миронером – "Весна на Заречной улице". Фильм прогремел, собрал более 30 миллионов зрителей, и теперь Хуциев искал сценарий для самостоятельной работы. Как раз тут и обратился к нему сын его учителя.Сценарий Хуциеву невероятно понравился, и он стал подбирать актёрский состав. В то время на Одесской киностудии была идущая влево от проходной короткая аллея, отделённая невысоким деревянным штакетником от небольшого яблоневого сада. Она вела к 1-этажному производственному корпусу и к монтажным, располагавшимся на первом этаже 2-этажного здания с внутренним двориком. Впоследствии на месте аллеи и 1-этажного здания возвели 5-этажный корпус, в котором разместились и руководство студии, и съемочные группы, и монтажные. Но тогда, в 1958 году, на этой аллее Хуциев стал регулярно встречать человека в солдатской гимнастерке и с соответствующей выправкой. Это был Шукшин.Василий Макарович довольно поздно подался в кино. Поступил он во ВГИК в возрасте 26-ти лет, до этого успев и послужить на Балтийском флоте, и поработать в школе учителем русского языка, и побыть директором школы.Он ещё учился в мастерской у корифея отечественной режиссуры Михаила Ромма, когда его пригласили на Одесскую киностудию пробоваться на какой-то фильм. До этого он успел сыграть только в каком-то незначительном эпизоде в знаковом для СССР фильме "Тихий Дон" (1957-58). Хуциев вспоминал:"На той аллее я и встретил однажды человека, незнакомого мне, он был не из студийных. Человека со слегка раскачивающейся походкой, одетого в тёмно-синюю гимнастерку и галифе, в сапогах — костюм совершенно немыслимый для жаркого одесского июля. Я сразу узнал его, хотя никогда не видел и фамилию его услышал дня за два до этого, и она ничего мне не говорила. И тем не менее я сразу узнал его. Здесь нет никакой мистики. Речь идет о студенте третьего курса режиссёрского факультета, приехавшем на практику. Я начинал ставить фильм "Два Фёдора", мне нужен был исполнитель главной роли; сценарий был славный, но несколько, как казалось мне, сентиментальный, и нужен был настоящий солдат".Они тали по воле случая встречаться постоянно, сначала молча кивали друг другу, потом начали здороваться. Наконец, когда Шукшин не был утвержден в картине, в которую пробовался, Хуциев предложил ему прочесть сценарий, сказав, что, если он согласится, никого другого снимать он не будет. Шукшину сценарий понравился, он согласился, и Хуциев поехал в Киев утверждать сценарий.В киевском Комитете дали поправки, с Хуциева взяли обязательство, что он их сделает прямо в режиссёрском сценарии за две недели. Он остался в Киеве, засел в гостинице, целыми днями писал, резал, клеил. Однажды в дверь постучали, и в номер, к его изумлению, вошел Шукшин. Вид у него был хмурый и одновременно смущённый. На вопрос режиссёра, откуда он вдруг взялся, Василий Макарович ответил, что приехал на съёмки. Оказалось, что после отъезда Хуциева из Одессы в группе, в которой он до этого пробовался, произошли какие-то неполадки с актёрами, и его срочно вдруг утвердили на этот раз на главную роль:"Он сообщил, что ему сказали, что мне, мол, сценарий утверждать не собираются, и я запущен не буду. Я высказал недоумение, кивнул на груду листов режиссёрского сценария, сообщил, что спешно кончаю, собираюсь сдать, после чего должен быть запущен, и что он, мягко выражаясь, введён в заблуждение. Шукшин произнес короткое "ясно", подвигал желваками и... уехал в Москву. Был шум, выяснение отношений с дружественной группой, скандал на студии. Потом, когда я был запущен, его за эту решительную акцию не разрешали пробовать, потом... потом как-то, уж не помню сейчас как, все это улеглось – наверное, убедил экран, проба (провести которую в конце концов разрешили)".Шукшину предстояло сыграть вернувшегося с войны героя фронтовика, орденоносца, Фёдора-большого, который по дороге домой подбирает и практически усыновляет мальчишку-беспризорника – Фёдора-малого. Они решают жить вместе, но сумятицу в их отношения вносит женитьба главного героя на девушке Наталье. Фёдор-малый с ней конфликтует, даже сбегает из дома, но потом взрослые его отыскивают, и он в конце концов находит с ними общий язык.На главную женскую роль Хуциев хотел пригласить также студентку ВГИКа Тамару Семину. Однако институтское начальство никак не хотело её отпускать, и режиссёр, скрепя сердце, взял другую актрису. Уже когда большая часть сцен с главной героиней отсняли, он решил попытать удачу ещё раз, и обратился с просьбой, чтобы её отпустили на съемки… и тут её отпустили в Одессу. Снимал "Двух Фёдоров" тот же оператор, что и "Весну на Заречной улице" – будущий известный советский режиссер Пётр Тодоровский.Актера на роль Фёдора-малого искали очень долго, полгода. Наконец одна из ассистентов режиссера наткнулась в Харькове на игравшего на улице 9-летнего мальчишку. Он не сразу заметил женщину, которая к нему приглядывалась. На пробах в Харьковском доме пионеров, где было много мальчишек, он вдохновенно прочитал "Мужичок с ноготок" Некрасова – стихотворение, которое ему очень подходило, так как он был невысокого роста. Звали мальчишку Коля Чурсин. В результате на роль выбрали именно его.Съёмки велись в основном в Одессе, причем большинство локаций находилось в районе Старопортофранковской и Известковой улиц и улицы Новосельского. Дерево, которое посадил Шукшин во время съёмок на пришкольной территории школы № 122 на улице Старопортофранковской, сохранилось до сих пор.Но часть локаций находилась вне Одессы. В первую очередь это касается первых минут фильма, где действие происходит в эшелоне с солдатами и на станциях по пути его следования. Для съёмок фильма был выделен настоящий эшелон с теплушками, и он следовал в Кременчуг, по дороге попадая в объективы камер съемочной группы, где так же располагалась часть локаций.Шукшина снимали в солдатской гимнастёрке, которую вытравили хлоркой, чтобы она приобрела зеленовато-соломенный цвет, характерный для выгоревших на солнце гимнастерок фронтовиков. Хуциеву запомнилось, как по дороге снимали Шукшина в этой гимнастерке среди подсолнухов, как, задержавшись в привокзальном книжном магазине, и потом запрыгивали на ходу в тронувшийся эшелон.В Кременчуге снимали развалины пивзавода Ямпольского, в которых запечатлели незабываемые кадры засыпанного битым кирпичом танка Т-34-76, погибшего по действию фильма под этими развалинами. Сколько на самом деле обнаруживали тогда таких танков по всей быстро восстанавливаемой Украине, одному Богу известно.Коля Чурсин снимался одновременно с учёбой в школе, поэтому иногда, когда у него была ответственная контрольная, съёмки кадров с ним переносили на другое время. Один из эпизодов с ним чуть не обернулся трагедией – во время одного из дублей Шукшин с Колей на руках споткнулся, и они кубарем покатились по перрону к колесам двигавшегося рядом эшелона. Шукшин чудом одной рукой схватил мальчика и прижал к себе, а второй затормозил качение. Они остановились в нескольких сантиметрах от рельсов.Тогда же в Одессе Шукшин начал писать свои знаменитые рассказы, которые ввели его в пантеон выдающихся советских писателей. Хуциев вспоминал:"Рассказов не помню – голова всегда забита предстоящей съёмкой, мысли о которой вымывают из мозгов все, кроме неё. Но помню ощущение, помню, ловил себя на том, что, несмотря на то что отвлекаюсь, с удовольствием вслушиваюсь в шукшинский голос. Это были не рассказы в собственном смысле этого слова, сюжетные истории, законченные вещи, нет, просто он рассказывал о своих родных местах и людях, которых знал".Премьеру фильма, проходившую 29 декабря 1958 года в Московском доме кино на улице Воровского, Шукшин чуть не пропустил. Милиция задержала его накануне как раз на сутки за скандал в общественном месте. Режиссёру пришлось ехать в милицейский участок и убеждать его начальника, капитана по званию, что без исполнителя главной роли, премьера состояться не может. В результате пришлось пригласить на премьеру и капитана, и Шукшина отпустили. Присутствовал на премьере и знаменитый советский режиссёр Михаил Ромм, он дал фильму самую высокую оценку.С 12 января 1959 года, начался прокат "Двух Фёдоров". Фильм собрал 20,4 миллиона зрителей, что для того времени для Одесской киностудии было невероятно высоким результатом. Фильм стал культовым, а сцену с обнаруженными под развалинами в подбитом танке погибшими танкистами, большинство, кто этот фильм видел, вспоминают до сих пор.

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