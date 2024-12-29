Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков - 29.12.2024 Украина.ру
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Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков
Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков - 29.12.2024 Украина.ру
Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру подвёл итоги года в... Украина.ру, 29.12.2024
2024-12-29T13:17
2024-12-29T13:17
видео
россия
китай
украина
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
опек
энергетика
энергосистема украины
транзит
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру подвёл итоги года в нефтегазовом секторе на внутреннем и глобальном рынке. 00:28 - Нефтегазовый сектор в России: итоги года; 06:17 - Транзит российского газа через Украину; 10:44 - Экспорт газа в Китай и в Европу; 13:56 - Ближневосточный конфликт: влияние на нефтяной рынок; 16:13 - Перспективы "зелёной энергетики" в 2025 году. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, китай, украина, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, опек, энергетика, энергосистема украины, транзит, российский газ, нефть, ближний восток, сво, ес, украина-ес, роберт фицо, антироссийские санкции, энергоресурсы, энергоносители, видео
Видео, Россия, Китай, Украина, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, ОПЕК, энергетика, Энергосистема Украины, транзит, российский газ, нефть, Ближний Восток, СВО, ЕС, Украина-ЕС, Роберт Фицо, антироссийские санкции, энергоресурсы, энергоносители

Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков

13:17 29.12.2024
 
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру подвёл итоги года в нефтегазовом секторе на внутреннем и глобальном рынке.
00:28 - Нефтегазовый сектор в России: итоги года;
06:17 - Транзит российского газа через Украину;
10:44 - Экспорт газа в Китай и в Европу;
13:56 - Ближневосточный конфликт: влияние на нефтяной рынок;
16:13 - Перспективы "зелёной энергетики" в 2025 году.
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