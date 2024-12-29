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Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков

Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков - 29.12.2024 Украина.ру

Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру подвёл итоги года в... Украина.ру, 29.12.2024

2024-12-29T13:17

2024-12-29T13:17

2024-12-29T13:17

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россия

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украина

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

опек

энергетика

энергосистема украины

транзит

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру подвёл итоги года в нефтегазовом секторе на внутреннем и глобальном рынке. 00:28 - Нефтегазовый сектор в России: итоги года; 06:17 - Транзит российского газа через Украину; 10:44 - Экспорт газа в Китай и в Европу; 13:56 - Ближневосточный конфликт: влияние на нефтяной рынок; 16:13 - Перспективы "зелёной энергетики" в 2025 году. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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