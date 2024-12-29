Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск - 29.12.2024 Украина.ру
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Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск
Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск - 29.12.2024 Украина.ру
Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск
Покровск — это город, который имеет стратегическое значение. Во-первых, его потеря ударит по украинскому бюджету. Во-вторых, Покровск — это пересечение дорог, которое позволит выбрать любое направление и продолжить наступление
2024-12-29T05:30
2024-12-29T05:30
новости
украина
россия
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
вс рф
наступление
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детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Он рассказал, что шахта Покровска производит 6,2 миллиона тонн кокса. Если ВС РФ возьмут ее, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла.Но самое главное, отметил эксперт, от Покровска можно двигаться на север на Часов Яр и Константиновку. Можно двигаться на юг в сторону Великой Новоселки и далее в Херсонскую и Запорожскую области. И от Покровска можно двигаться на Днепр.Ранее украинское издание New Voice уже писало о том, как потеря Красноармейска (Покровска), города в Донецкой Народной Республики (ДНР), который пока оккупирован ВСУ, отразится на всей экономике Украины.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
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украина
россия
покровск/красноармейск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, вс рф, наступление, сво, детали
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, наступление, СВО, детали

Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск

05:30 29.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Покровск — это город, который имеет стратегическое значение. Во-первых, его потеря ударит по украинскому бюджету. Во-вторых, Покровск — это пересечение дорог, которое позволит выбрать любое направление и продолжить наступление
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Он рассказал, что шахта Покровска производит 6,2 миллиона тонн кокса. Если ВС РФ возьмут ее, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла.
Но самое главное, отметил эксперт, от Покровска можно двигаться на север на Часов Яр и Константиновку. Можно двигаться на юг в сторону Великой Новоселки и далее в Херсонскую и Запорожскую области. И от Покровска можно двигаться на Днепр.

"Поэтому Покровск — это ключевой пункт, туда стягиваются резервы из Харьковской области и даже из Курской. Потерю Покровска можно даже сравнить с потерей Сталинграда для немцев в 1943 году. <…> Если собрать достаточно сил и оттуда начать наступление, то серьезной обороны у противника там нет", — рассказал Кнутов.

Ранее украинское издание New Voice уже писало о том, как потеря Красноармейска (Покровска), города в Донецкой Народной Республики (ДНР), который пока оккупирован ВСУ, отразится на всей экономике Украины.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Металлурги объяснили, как падение Покровска обвалит экономику УкраиныПотеря одного только Красноармейска (Покровска), города в Донецкой Народной Республики (ДНР), который пока оккупирован ВСУ, отразится на всей экономике Украины. Об этом 30 ноября сообщило украинское издание New Voice
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
 
НовостиУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскВС РФнаступлениеСВОдетали
 
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