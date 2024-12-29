https://ukraina.ru/20241229/1059954345.html

Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск

Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск - 29.12.2024 Украина.ру

Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск

Покровск — это город, который имеет стратегическое значение. Во-первых, его потеря ударит по украинскому бюджету. Во-вторых, Покровск — это пересечение дорог, которое позволит выбрать любое направление и продолжить наступление

2024-12-29T05:30

2024-12-29T05:30

2024-12-29T05:30

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вооруженные силы украины

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вс рф

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Он рассказал, что шахта Покровска производит 6,2 миллиона тонн кокса. Если ВС РФ возьмут ее, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла.Но самое главное, отметил эксперт, от Покровска можно двигаться на север на Часов Яр и Константиновку. Можно двигаться на юг в сторону Великой Новоселки и далее в Херсонскую и Запорожскую области. И от Покровска можно двигаться на Днепр.Ранее украинское издание New Voice уже писало о том, как потеря Красноармейска (Покровска), города в Донецкой Народной Республики (ДНР), который пока оккупирован ВСУ, отразится на всей экономике Украины.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов

https://ukraina.ru/20241130/1059324537.html

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россия

покровск/красноармейск

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, вс рф, наступление, сво, детали