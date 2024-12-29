https://ukraina.ru/20241229/1041314225.html

"Вокруг Булгакова": Абадонна

"Вокруг Булгакова": Абадонна - 29.12.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Абадонна

"Настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель", – так появляется этот персонаж из свиты Воланда на страницах "Белой гвардии". Поэт-футурист Иван Русаков полагает, что этот персонаж воплотился во Льве Троцком. Однако, в "Мастере и Маргарите" Абадонна появляется без посредничества этого исторического деятеля.

2024-12-29T12:08

2024-12-29T12:08

2024-12-29T12:08

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Начать, пожалуй, стоит со словаря Брокгауза и Ефрона, к которому точно обращался Булгаков. "Аваддон по евр. — уничтожение, прекращение бытия, нечто в роде буддийского нирвана, употребляется в Ветхом Завете синонимом смерти и преисподней: “Аваддон и смерть говорят…” (Иов, 28, 22), “Преисподняя и Аваддон…” (Притч. Сол. 15, 11). В Откровении св. Иоанна (9, 11) А. представляется особым духовным существом, как ангел бездны, “имя которому по-евр. Аваддон, по-гречески Аполион”".В Ветхом Завете это слово означает место уничтожения либо просто уничтожение. Лишь в Книге Иова это персонифицированная сущность наряду со Смертью. И только в "Откровении Иоанна Богослова" это ангел бездны – царь саранчи, военный советник ада. В средневековой литературе Аваддон – одно из имён сатаны.Булгаковский Абадонна несёт мгновенную смерть, в то время как "казнь", которую несёт по сигналу пятого ангела войско новозаветного Аваддона – мучение без смерти: "и дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от неё подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её; пожелают умереть, но смерть убежит от них" (Откровение 9; 5-6). Т.е., Абадонна всё же ближе к ветхозаветному образу.Если говорить о литературных предшественниках, то Борис Соколов ссылается на повесть писателя и историка Николая Полевого и стихотворение поэта Василия Жуковского, представляющее собой вольный перевод эпилога поэмы немецкого романтика Фридриха Клопштока "Мессиада" (1751-1773 годы).В романе он появляется в сцене знакомства Маргариты с Воландом, где он описывается как очень бледный, "худой человек в тёмных очках".Есть три варианта происхождения внешности персонажа:Во-первых, непосредственно Лев Революции тов. Троцкий – худой, бледный, в очках, его работа как руководителя Красной армии безукоризненна, он беспощаден к врагам рей… эээ… ко всему, что движется. И, как утверждала сталинская пропаганда, абсолютно беспринципен.Во-вторых, Александр Зеркалов (Мирер) обращает внимание на портрет героя поэмы Михаила Лермонтова "Сашка":"С неподвижным взглядом,Как белый мрамор холоден и нем,Как Аббадона грозный, новым адомИспуганный, но помнящий Эдем...".В-третьих, в "Молоте ведьм" упоминается "удивительной бледности мужчина с поразительно чёрными глазами, худой и истощённый, без всякого мяса, из одних лишь костей. Новичок целует этого кощея и после поцелуя теряет всякое воспоминание о католической религии, и из его груди совершенно уже вырвана мысль о вере". По имени он там не назван.В окружении Воланда он действительно выполняет функции военного советника, во всяком случае появляется он в контексте Гражданской войны в Испании (именно её транслирует волшебный глобус). Война началась в 1936 году, 26 декабря "Литературная газета" напечатала письмо Булгакова в поддержку отправки в испанские воды эскадры (вопрос насчет эскадры был поставлен редакцией): "Советские военные корабли сумеют и отконвоировать торговые суда, и внушить уважение к флагу Союза, а, в случае крайности, напомнить, насколько глубоки и опасны воды, в которых плавают поджигатели войны". А уже в 1937 году в черновике появилась сцена с волшебным глобусом и Абадонной.По словам Воланда "он на редкость беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы".Тут, вероятно, Булгаков вкладывает в уста Воланда свою собственную убеждённость в бессмысленности войн. Результаты для обеих сторон действительно одинаковы – в конечном итоге умрут и победители, и побеждённые. А достигнутые политические цели… "Всё пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звёзды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?"С другой стороны, нельзя забывать, что сатана – отец лжи и вполне вероятно, что он тут тоже врёт. Например, каждая частная война вполне может рассматриваться как модель Армагеддона. Но такой вариант выглядит сомнительным именно в связи с известной антивоенной позицией писателя.Второе появление Абадонны связано с убийством барона Майгеля и тут отмечается, что смерть эта оформляется действиями сразу трёх персонажей: Коровьев провозглашает эту смерть, Абадонна снимает очки (вспомним гоголевское – "поднимите ему веки"), а Азазелло – стреляет. Причём последний нужен только для того, чтобы получить кровь в чашу для Воланда и Маргариты. Убил-то его взгляд Абадонны (как в рассказе Эдгара По "Маска красной смерти").По предположению Зеркалова, появление Абадонны перед Маргаритой предвещает её близкую смерть. Ведь сам Воланд говорит: "никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадонна появился перед кем-нибудь преждевременно". С другой стороны, беседа с Коровьевым могла иметь такой же эффект, но Коровьев Маргарите смерть не предвещал, а Абадонна очки не снимал.Абадонна, так же как и Гелла, не присутствует при последнем полёте. Возможно потому, что у него просто нет воплощения, которое стало бы явным в лунном свете, возможно потому, что, будучи демоном войны, он постоянно находится на земле.

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михаил булгаков, мастер и маргарита, литература, фантастика, библия, роман, писатель, история