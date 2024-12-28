https://ukraina.ru/20241228/1060024272.html

Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ

Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру

Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ

Людей на улицах украинских городов хватают сотрудники ТЦК, но эта масса с каждым разом становится менее мотивированной. В рядах ВСУ растет число дезертиров, снижается устойчивость некоторых бригад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-28T04:30

2024-12-28T04:30

2024-12-28T04:30

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борис рожин

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всу

мобилизация

покровск/красноармейск

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Россия и дальше будет проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей. Плюс, останутся различные бонусы вроде участия в программе "Время героев", бесплатного обучения детей в вузах и погашения кредитов, сообщил эксперт.То есть в России не планируют новую частичную мобилизацию. При этом Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с восполнением личного состава, отметил журналист.Пока это происходит не повсеместно. Но это было в районе Очеретино, Угледара и к югу от Покровска (Красноармейска). Из той же 155-й бригады ВСУ уже убежали тысяча человек, которых они набрали с улицы, констатировал он."То есть когда мы перемалываем остатки кадровых частей ВСУ, это вызывает кумулятивный эффект. Ты можешь людей насобирать, но без опытных солдат новички не смогут выдерживать долгие и упорные бои", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.

https://ukraina.ru/20241227/1060022760.html

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очеретино

угледар

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