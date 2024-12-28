Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
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Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ
Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ
Людей на улицах украинских городов хватают сотрудники ТЦК, но эта масса с каждым разом становится менее мотивированной. В рядах ВСУ растет число дезертиров, снижается устойчивость некоторых бригад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-28T04:30
2024-12-28T04:30
новости
россия
украина
очеретино
борис рожин
вс рф
угледар
всу
мобилизация
покровск/красноармейск
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Россия и дальше будет проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей. Плюс, останутся различные бонусы вроде участия в программе "Время героев", бесплатного обучения детей в вузах и погашения кредитов, сообщил эксперт.То есть в России не планируют новую частичную мобилизацию. При этом Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с восполнением личного состава, отметил журналист.Пока это происходит не повсеместно. Но это было в районе Очеретино, Угледара и к югу от Покровска (Красноармейска). Из той же 155-й бригады ВСУ уже убежали тысяча человек, которых они набрали с улицы, констатировал он."То есть когда мы перемалываем остатки кадровых частей ВСУ, это вызывает кумулятивный эффект. Ты можешь людей насобирать, но без опытных солдат новички не смогут выдерживать долгие и упорные бои", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.
https://ukraina.ru/20241227/1060022760.html
россия
украина
очеретино
угледар
покровск/красноармейск
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новости, россия, украина, очеретино, борис рожин, вс рф, угледар, всу, мобилизация, покровск/красноармейск, украинская армия, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Очеретино, Борис Рожин, ВС РФ, Угледар, ВСУ, мобилизация, Покровск/Красноармейск, украинская армия, СВО, детали, Спецоперация

Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ

04:30 28.12.2024
 
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
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Людей на улицах украинских городов хватают сотрудники ТЦК, но эта масса с каждым разом становится менее мотивированной. В рядах ВСУ растет число дезертиров, снижается устойчивость некоторых бригад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Россия и дальше будет проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей. Плюс, останутся различные бонусы вроде участия в программе "Время героев", бесплатного обучения детей в вузах и погашения кредитов, сообщил эксперт.
То есть в России не планируют новую частичную мобилизацию. При этом Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с восполнением личного состава, отметил журналист.
"Людей на улицах [украинских городов] вроде бы хватают, но эта масса с каждым разом становится менее мотивированной. Растет число дезертиров, снижается устойчивость некоторых бригад. Где-то они просто оставляют позиции и открывают для нас тактические возможности", — подчеркнул Рожин.
Пока это происходит не повсеместно. Но это было в районе Очеретино, Угледара и к югу от Покровска (Красноармейска). Из той же 155-й бригады ВСУ уже убежали тысяча человек, которых они набрали с улицы, констатировал он.
"То есть когда мы перемалываем остатки кадровых частей ВСУ, это вызывает кумулятивный эффект. Ты можешь людей насобирать, но без опытных солдат новички не смогут выдерживать долгие и упорные бои", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.
Сергей Горбачёв интервью
Вчера, 14:48
Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-МаншемДатчане, как и шведы и прочие поляки, должны соображать, что Балтика для них более важна, чем для нас, даже чем для Калининградской области. Она напичкана разного рода трубопроводами, системами связи, кабельными трассами.
 
НовостиРоссияУкраинаОчеретиноБорис РожинВС РФУгледарВСУмобилизацияПокровск/Красноармейскукраинская армияСВОдеталиСпецоперация
 
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