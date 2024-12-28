Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Людей на улицах украинских городов хватают сотрудники ТЦК, но эта масса с каждым разом становится менее мотивированной. В рядах ВСУ растет число дезертиров, снижается устойчивость некоторых бригад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Россия и дальше будет проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей. Плюс, останутся различные бонусы вроде участия в программе "Время героев", бесплатного обучения детей в вузах и погашения кредитов, сообщил эксперт.
То есть в России не планируют новую частичную мобилизацию. При этом Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с восполнением личного состава, отметил журналист.
"Людей на улицах [украинских городов] вроде бы хватают, но эта масса с каждым разом становится менее мотивированной. Растет число дезертиров, снижается устойчивость некоторых бригад. Где-то они просто оставляют позиции и открывают для нас тактические возможности", — подчеркнул Рожин.
"То есть когда мы перемалываем остатки кадровых частей ВСУ, это вызывает кумулятивный эффект. Ты можешь людей насобирать, но без опытных солдат новички не смогут выдерживать долгие и упорные бои", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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