После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Противник до-последнего будет обороняться тем, что есть, чтобы сохранить резервы для наступления. Но появление в зоне СВО частей из 155-й бригады говорит о том, что ВСУ приходится что-то брать из запасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск (Красноармейск), предположил эксперт. Его ВСУ будет оборонять до последнего. Но до этого мы увидим ликвидацию Кураховского кармана и взятие Великой Новоселки, рассказал он.
"Во-первых, там много промзон. Во-вторых, нам будет тяжело сразу же отрезать снабжение города с северо-запада. Если мы возьмем Воздвиженку и подойдем к Покровску со стороны Мирнограда, то многие процессы ускорятся. Пока мы просто расширяем зону контроля к югу от города", — подчеркнул Рожин.
Он отметил, что противник до-последнего будет обороняться тем, что есть, чтобы сохранить резервы для активных действий. Хотя появление в зоне СВО частей из 155-й бригады говорит о том, что ВСУ приходится что-то брать из запасов, потому что ситуация в Донбассе остается критической, указал журналист.
"Чем больше мы создадим противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании, заключил собеседник издания", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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