После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
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После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ
После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру
После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ
Противник до-последнего будет обороняться тем, что есть, чтобы сохранить резервы для наступления. Но появление в зоне СВО частей из 155-й бригады говорит о том, что ВСУ приходится что-то брать из запасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-28T05:30
2024-12-28T05:30
новости
россия
борис рожин
днепропетровская область
донбасс
всу
вс рф
покровск/красноармейск
наступление
сво
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Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск (Красноармейск), предположил эксперт. Его ВСУ будет оборонять до последнего. Но до этого мы увидим ликвидацию Кураховского кармана и взятие Великой Новоселки, рассказал он.Он отметил, что противник до-последнего будет обороняться тем, что есть, чтобы сохранить резервы для активных действий. Хотя появление в зоне СВО частей из 155-й бригады говорит о том, что ВСУ приходится что-то брать из запасов, потому что ситуация в Донбассе остается критической, указал журналист."Чем больше мы создадим противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании, заключил собеседник издания", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241226/1060001724.html
россия
днепропетровская область
донбасс
покровск/красноармейск
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новости, россия, борис рожин, днепропетровская область, донбасс, всу, вс рф, покровск/красноармейск, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Борис Рожин, Днепропетровская область, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, наступление, СВО, детали, Спецоперация

После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ

05:30 28.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Противник до-последнего будет обороняться тем, что есть, чтобы сохранить резервы для наступления. Но появление в зоне СВО частей из 155-й бригады говорит о том, что ВСУ приходится что-то брать из запасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск (Красноармейск), предположил эксперт. Его ВСУ будет оборонять до последнего. Но до этого мы увидим ликвидацию Кураховского кармана и взятие Великой Новоселки, рассказал он.
"Во-первых, там много промзон. Во-вторых, нам будет тяжело сразу же отрезать снабжение города с северо-запада. Если мы возьмем Воздвиженку и подойдем к Покровску со стороны Мирнограда, то многие процессы ускорятся. Пока мы просто расширяем зону контроля к югу от города", — подчеркнул Рожин.
Он отметил, что противник до-последнего будет обороняться тем, что есть, чтобы сохранить резервы для активных действий. Хотя появление в зоне СВО частей из 155-й бригады говорит о том, что ВСУ приходится что-то брать из запасов, потому что ситуация в Донбассе остается критической, указал журналист.
"Чем больше мы создадим противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании, заключил собеседник издания", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
26 декабря, 19:24
Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под ВолчанскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиРоссияБорис РожинДнепропетровская областьДонбассВСУВС РФПокровск/КрасноармейскнаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
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