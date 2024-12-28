https://ukraina.ru/20241228/1060015580.html

После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ

После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ - 28.12.2024 Украина.ру

После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ

Противник до-последнего будет обороняться тем, что есть, чтобы сохранить резервы для наступления. Но появление в зоне СВО частей из 155-й бригады говорит о том, что ВСУ приходится что-то брать из запасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-28T05:30

2024-12-28T05:30

2024-12-28T05:30

новости

россия

борис рожин

днепропетровская область

донбасс

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вс рф

покровск/красноармейск

наступление

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Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск (Красноармейск), предположил эксперт. Его ВСУ будет оборонять до последнего. Но до этого мы увидим ликвидацию Кураховского кармана и взятие Великой Новоселки, рассказал он.Он отметил, что противник до-последнего будет обороняться тем, что есть, чтобы сохранить резервы для активных действий. Хотя появление в зоне СВО частей из 155-й бригады говорит о том, что ВСУ приходится что-то брать из запасов, потому что ситуация в Донбассе остается критической, указал журналист."Чем больше мы создадим противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании, заключил собеседник издания", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1060001724.html

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днепропетровская область

донбасс

покровск/красноармейск

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