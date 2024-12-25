"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике - 25.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241225/1059933562.html
"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике
"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике - 25.12.2024 Украина.ру
"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике
Владимир Зеленский 25 декабря в своем телеграм-канале подтвердил массированный удар по энергетике Украины
2024-12-25T12:07
2024-12-25T12:07
новости
россия
владимир зеленский
украина
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_00fdae4995a86ecaebf427168158dab8.jpg
"Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. &lt;...&gt; К сожалению, есть попадания. По состоянию на сегодняшний день в нескольких регионах есть отключения", - сообщил Зеленский.По его словам, энергетики работают, чтобы поскорее восстановить подачу света.Утром в среду киевские власти объявили воздушную тревогу по всей стране: российская армия нанесла удар по объектам на украинской территории. Как минимум семь ударов нанесли по Харькову. Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.Затем стало известно о начале второй волны массированной атаки.Подробнее о последствиях ударов ВС РФ - в материале Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко на сайте Украина.ру.
россия
украина
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_73:0:649:432_1920x0_80_0_0_78311f37425ef29afd6fef50007d86f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир зеленский, украина, харьков
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Харьков

"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике

12:07 25.12.2024
 
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский 25 декабря в своем телеграм-канале подтвердил массированный удар по энергетике Украины
"Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. <...> К сожалению, есть попадания. По состоянию на сегодняшний день в нескольких регионах есть отключения", - сообщил Зеленский.
По его словам, энергетики работают, чтобы поскорее восстановить подачу света.
Утром в среду киевские власти объявили воздушную тревогу по всей стране: российская армия нанесла удар по объектам на украинской территории. Как минимум семь ударов нанесли по Харькову. Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.
Затем стало известно о начале второй волны массированной атаки.
Подробнее о последствиях ударов ВС РФ - в материале Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаХарьков
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Белгородский губернатор рассказал о подвиге местной бабушки
12:14"Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил
12:07"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике
12:06Суд в ДНР вынес заочный приговор командиру украинского полка "Азов"*
11:48Трамп намерен купить Гренландию - NYP
11:48Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу
11:40ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие
11:22Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ
10:55Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие
10:49Окно возможностей открывается, но переоценивать не стоит: Михеев о Трампе и переговорах по Украине
10:45Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц
10:00Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине
09:55Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко
09:34Группа граждан России по заданию Киева готовила убийство руководителя предприятия ОПК РФ
09:00"Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря
08:07Главное за ночь 25 декабря
07:59Другой Дорошенко. 400 лет договору запорожцев с крымскими татарами
06:30Михаил Амерберг: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар
06:15ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово
05:45"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов
Лента новостейМолния