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"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике
"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике - 25.12.2024 Украина.ру
"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике
Владимир Зеленский 25 декабря в своем телеграм-канале подтвердил массированный удар по энергетике Украины
2024-12-25T12:07
2024-12-25T12:07
2024-12-25T12:07
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"Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. <...> К сожалению, есть попадания. По состоянию на сегодняшний день в нескольких регионах есть отключения", - сообщил Зеленский.По его словам, энергетики работают, чтобы поскорее восстановить подачу света.Утром в среду киевские власти объявили воздушную тревогу по всей стране: российская армия нанесла удар по объектам на украинской территории. Как минимум семь ударов нанесли по Харькову. Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.Затем стало известно о начале второй волны массированной атаки.Подробнее о последствиях ударов ВС РФ - в материале Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир зеленский, украина, харьков
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Харьков
"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике
Владимир Зеленский 25 декабря в своем телеграм-канале подтвердил массированный удар по энергетике Украины
"Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. <...> К сожалению, есть попадания. По состоянию на сегодняшний день в нескольких регионах есть отключения", - сообщил Зеленский.
По его словам, энергетики работают, чтобы поскорее восстановить подачу света.
Утром в среду киевские власти объявили воздушную тревогу по всей стране: российская армия нанесла удар по объектам на украинской территории. Как минимум семь ударов нанесли по Харькову
. Помимо этого, взрывы произошли в Киеве
, Кременчуге
, Днепропетровске
, Кривом Роге
, Ивано-Франковской области
.
Затем стало известно о начале второй волны массированной атаки.
Подробнее о последствиях ударов ВС РФ - в материале Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко на сайте Украина.ру.