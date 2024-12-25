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"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике

"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике - 25.12.2024 Украина.ру

"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике

Владимир Зеленский 25 декабря в своем телеграм-канале подтвердил массированный удар по энергетике Украины

2024-12-25T12:07

2024-12-25T12:07

2024-12-25T12:07

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"Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. <...> К сожалению, есть попадания. По состоянию на сегодняшний день в нескольких регионах есть отключения", - сообщил Зеленский.По его словам, энергетики работают, чтобы поскорее восстановить подачу света.Утром в среду киевские власти объявили воздушную тревогу по всей стране: российская армия нанесла удар по объектам на украинской территории. Как минимум семь ударов нанесли по Харькову. Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.Затем стало известно о начале второй волны массированной атаки.Подробнее о последствиях ударов ВС РФ - в материале Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко на сайте Украина.ру.

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