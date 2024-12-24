Аксенов рассказал об эффективной системе ПВО в Крыму
12:03 24.12.2024 (обновлено: 12:23 24.12.2024)
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Крым обеспечен максимально эффективной системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Миллет"
"Гарантий здесь с точки зрения ПВО не может в данном случае дать никто, но эффективность противовоздушной обороны республики 95-96%. Мы отслеживаем ситуацию, понимаем, что на сегодня достигнут максимальный результат", - заверил Аксенов.
Он подчеркнул, что в мире не существует ни одной системы ПВО, полностью гарантирующий безопасность.
Но еще раз добавил, что сухопутная операция противника Крыму не угрожает.
Ранее Аксенов указывал, что безопасность в Крыму обеспечена в том числе за счет принятия многих мер на упреждение, так как полуостров с 2014 года находился в окружении при постоянных попытках извне дестабилизировать ситуацию.
Подробнее о провалившихся атаках на полуостров - в материале Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели на сайте Украина.ру.