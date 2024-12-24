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Аксенов рассказал об эффективной системе ПВО в Крыму

Аксенов рассказал об эффективной системе ПВО в Крыму - 24.12.2024 Украина.ру

Аксенов рассказал об эффективной системе ПВО в Крыму

Крым обеспечен максимально эффективной системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Миллет"

2024-12-24T12:03

2024-12-24T12:03

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"Гарантий здесь с точки зрения ПВО не может в данном случае дать никто, но эффективность противовоздушной обороны республики 95-96%. Мы отслеживаем ситуацию, понимаем, что на сегодня достигнут максимальный результат", - заверил Аксенов.Он подчеркнул, что в мире не существует ни одной системы ПВО, полностью гарантирующий безопасность.Но еще раз добавил, что сухопутная операция противника Крыму не угрожает.Ранее Аксенов указывал, что безопасность в Крыму обеспечена в том числе за счет принятия многих мер на упреждение, так как полуостров с 2014 года находился в окружении при постоянных попытках извне дестабилизировать ситуацию.Подробнее о провалившихся атаках на полуостров - в материале Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели на сайте Украина.ру.

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новости, крым, севастополь, сергей аксенов, вооруженные силы украины