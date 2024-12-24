https://ukraina.ru/20241224/1059903278.html

Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности

Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности - 24.12.2024 Украина.ру

Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал испытание российской ракеты "Орешник", передает РИА Новости

2024-12-24T10:44

2024-12-24T10:44

2024-12-24T10:44

новости

россия

петер сийярто

сша

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059826405_0:241:2837:1837_1920x0_80_0_0_71654029833edb3196ff65266baf8cb4.jpg

По его словам, Венгрия понимает, что в мире есть несколько стран, включая Россию и США, которые "обладают потенциалом, способным, по сути, разрушить весь мир".Министр также выразил надежду, что после установления мира на Украине между РФ и США могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.Подробнее об "Орешнике" - "Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт на сайте Украина.ру.

россия

сша

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, петер сийярто, сша, венгрия