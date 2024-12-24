Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности - 24.12.2024 Украина.ру
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Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности
Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности - 24.12.2024 Украина.ру
Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал испытание российской ракеты "Орешник", передает РИА Новости
2024-12-24T10:44
2024-12-24T10:44
новости
россия
петер сийярто
сша
венгрия
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По его словам, Венгрия понимает, что в мире есть несколько стран, включая Россию и США, которые "обладают потенциалом, способным, по сути, разрушить весь мир".Министр также выразил надежду, что после установления мира на Украине между РФ и США могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.Подробнее об "Орешнике" - "Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт на сайте Украина.ру.
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новости, россия, петер сийярто, сша, венгрия
Новости, Россия, Петер Сийярто, США, Венгрия

Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности

10:44 24.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал испытание российской ракеты "Орешник", передает РИА Новости
По его словам, Венгрия понимает, что в мире есть несколько стран, включая Россию и США, которые "обладают потенциалом, способным, по сути, разрушить весь мир".
"Поэтому я надеюсь, что использование этого потенциала никогда не произойдет. Поэтому мы надеемся, что следующая американская администрация будет более активно взаимодействовать с российской администрацией в переговорах о том, как ограничить такого рода усилия, как вернуться к тем международным процедурам, целями которых были установление ограничений на такого рода гонки вооружений", – сказал Сийярто.
Министр также выразил надежду, что после установления мира на Украине между РФ и США могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.
Подробнее об "Орешнике" - "Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт на сайте Украина.ру.
 
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