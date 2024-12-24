Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал испытание российской ракеты "Орешник", передает РИА Новости
По его словам, Венгрия понимает, что в мире есть несколько стран, включая Россию и США, которые "обладают потенциалом, способным, по сути, разрушить весь мир".
"Поэтому я надеюсь, что использование этого потенциала никогда не произойдет. Поэтому мы надеемся, что следующая американская администрация будет более активно взаимодействовать с российской администрацией в переговорах о том, как ограничить такого рода усилия, как вернуться к тем международным процедурам, целями которых были установление ограничений на такого рода гонки вооружений", – сказал Сийярто.
Министр также выразил надежду, что после установления мира на Украине между РФ и США могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.
Подробнее об "Орешнике" - "Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по целям, от поражения которых все ужаснутся" — эксперт на сайте Украина.ру.