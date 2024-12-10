Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима
В сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима
В кадре видно, что двое украинских военных ведут из кустов ожесточенную перестрелку с невидимым противником. Один солдат находится чуть впереди, второй стрелял поверх него.
В какой-то момент находящийся в кадре вэсэушник повернулся и получил полю от своего товарища, которая угодила точно в лежавшую в рюкзаке гранату.
Происходили с украинскими военными и другие странные ситуации. Например, украинец Александр Раполюк, который в числе других солдат ВСУ вторгся в Курскую область, попал в плен, потому что был пьян и забыл где находится. Он уточнил, что был в приграничье Курской области, где даже спросил у местных название населенного пункта, но запомнить его в силу своего состояния не смог.
Другой украинский военный рассказал, что командование пообещало подкрепление, поэтому он принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, и сел в нее и только внутри понял, что ошибся.
"По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.
21 сентября, 12:29Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в пленПленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, что попал в плен случайно: командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся. Видео с допросом солдата ВСУ опубликовала пресс-служба Минобороны РФ
На другом участке фронта украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников.
11 октября, 09:38"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTokУкраинские военные навели на себя российские беспилотники, пока снимали ролики для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта. Об этой истории рассказал агентству РИА Новости оператор беспилотников подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин