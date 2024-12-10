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Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима

Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима - 10.12.2024 Украина.ру

Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима

В сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима

2024-12-10T14:11

2024-12-10T14:11

2024-12-10T14:11

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В кадре видно, что двое украинских военных ведут из кустов ожесточенную перестрелку с невидимым противником. Один солдат находится чуть впереди, второй стрелял поверх него.В какой-то момент находящийся в кадре вэсэушник повернулся и получил полю от своего товарища, которая угодила точно в лежавшую в рюкзаке гранату.Происходили с украинскими военными и другие странные ситуации. Например, украинец Александр Раполюк, который в числе других солдат ВСУ вторгся в Курскую область, попал в плен, потому что был пьян и забыл где находится. Он уточнил, что был в приграничье Курской области, где даже спросил у местных название населенного пункта, но запомнить его в силу своего состояния не смог.Другой украинский военный рассказал, что командование пообещало подкрепление, поэтому он принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, и сел в нее и только внутри понял, что ошибся."По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.На другом участке фронта украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников.Другие темы: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома.

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https://ukraina.ru/20240921/1057594503.html

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новости, вооруженные силы украины, всу, камера, военные, взрыв