Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима - 10.12.2024 Украина.ру
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Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима
Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима - 10.12.2024 Украина.ру
Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима
В сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима
2024-12-10T14:11
2024-12-10T14:11
новости
вооруженные силы украины
всу
камера
военные
взрыв
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В кадре видно, что двое украинских военных ведут из кустов ожесточенную перестрелку с невидимым противником. Один солдат находится чуть впереди, второй стрелял поверх него.В какой-то момент находящийся в кадре вэсэушник повернулся и получил полю от своего товарища, которая угодила точно в лежавшую в рюкзаке гранату.Происходили с украинскими военными и другие странные ситуации. Например, украинец Александр Раполюк, который в числе других солдат ВСУ вторгся в Курскую область, попал в плен, потому что был пьян и забыл где находится. Он уточнил, что был в приграничье Курской области, где даже спросил у местных название населенного пункта, но запомнить его в силу своего состояния не смог.Другой украинский военный рассказал, что командование пообещало подкрепление, поэтому он принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, и сел в нее и только внутри понял, что ошибся."По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.На другом участке фронта украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников.Другие темы: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома.
https://ukraina.ru/20241115/1058935877.html
https://ukraina.ru/20240921/1057594503.html
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новости, вооруженные силы украины, всу, камера, военные, взрыв
Новости, Вооруженные силы Украины, ВСУ, камера, военные, взрыв

Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима

14:11 10.12.2024
 
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В сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима
В кадре видно, что двое украинских военных ведут из кустов ожесточенную перестрелку с невидимым противником. Один солдат находится чуть впереди, второй стрелял поверх него.
В какой-то момент находящийся в кадре вэсэушник повернулся и получил полю от своего товарища, которая угодила точно в лежавшую в рюкзаке гранату.
Происходили с украинскими военными и другие странные ситуации. Например, украинец Александр Раполюк, который в числе других солдат ВСУ вторгся в Курскую область, попал в плен, потому что был пьян и забыл где находится. Он уточнил, что был в приграничье Курской области, где даже спросил у местных название населенного пункта, но запомнить его в силу своего состояния не смог.
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Другой украинский военный рассказал, что командование пообещало подкрепление, поэтому он принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, и сел в нее и только внутри понял, что ошибся.
"По мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским", - сказал Устенко.
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На другом участке фронта украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников.
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"Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTokУкраинские военные навели на себя российские беспилотники, пока снимали ролики для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта. Об этой истории рассказал агентству РИА Новости оператор беспилотников подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин
Другие темы: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома.
 
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