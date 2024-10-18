Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера - 18.10.2024 Украина.ру
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Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера
Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера - 18.10.2024 Украина.ру
Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера
В этом году, 15 октября все прогрессивное и не очень бандеровское сообщество мира и его украинствующих окрестностей отметило печальную для него дату – 65 лет как в Мюнхене уконтрапупили его "провидныка" (вождя, фюрера) Степана Бандеру.
2024-10-18T15:05
2024-10-18T15:05
украина
степан бандера
леонид кравчук
адольф гитлер
галичина
кгб
красная армия
нато
мнения
польша
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И что самое примечательное: в 1959 году это сделал бывший нацик-бандеровец, за ништячки малые в виде офицерского звания и добротной зарплаты охотно ставший агентом КГБ и одним из лучших киллеров своего поколения Богдан Сташинский. За свой подвиг он даже получил награду – орден Красного знамени и звание майора КГБ. А до этого его в свое время поймали, как "зайца", – за безбилетный проезд могли опозорить и лишить образования, сообщив в вуз, где он учился, скорее всего, по заданию бандеровского схрона. Такова официальная легенда-оправдание предательства.А тогда Организация украинских националистов-бандеровцев (ОУН(б))* как раз переходила к новой тактике: не сумев победить советскую власть на поле боя в и в терроре, бандеровцы стали внедрятся внутрь советского общества, в его органы управления и образования, в партию и комсомол. Чтобы, ясное дело, развалить все изнутри, когда придет время и новые команды.Именно тогда, например, первый президент Украины Леонид Кравчук, который пацаном носил бандеровцам в схроны нехитрое пропитание, вступил в комсомол и дослужился до первого секретаря ЦК Компартии Украины, а потом 1 декабря 1991 года стал президентом "нэньки незалэжной".Тогда же начал свой славный путь Дмитрий Павлычко, поэт-гимняр (от слова "гимн", который он в 90-ые года прошлого века все норовил написать для Украины), ставший одним из идеологов-вдохновителей развала СССР, давшего ему, кромешному селюку, все – от образования до всевозможных премий, орденов, привилегий и подачек.И таких приспособленцев-оборотней на Украине была тьма. Имя им – "легион", а предательство и двурушничество – их ремесло. Врожденное и ментальное. На пути на верх карьерной лестницы они ничем не брезговали.А Богдан Сташинский выбрал стезю убийцы. Удачного, изощренного и безжалостного. В 1957 году (и тоже в октябре, 12-го) он мочканул еще одну бандеровскую "икону" – Льва Ребета, человека, который якобы хотел демократизировать и идеологически осовременить бандеровское движение нациков. И даже рассорился по этому поводу с Бандерой, который был страшным и кондовым ортодоксом, хотя и носил в то время фамилию Поппель, что в переводе с немецкого означало "сопля" или "козявка из носа".Очень подходящая оказалась фамилия. Националистическое движение к тому времени за кордоном выродилось в кучки и группки оголтелых, озверевших от безысходности и бесперспективности борьбы боевиков, которых довольно легко было перекупать, перевербовывать или уничтожать тех, кто напоминал бешеных собак. Как Бандера-Поппель.Похоронили Бандеру торжественно в Мюнхене на очень известном кладбище Вальдфридхоф. Там он и лежит сегодня, встретив печальный юбилей своего "аттентата" (по-бандеровски убийства символического, для устрашения) в гордом одиночестве.Однако люди не забыли ни Бандеру, ни его дела, ни кровавые делишки его бандитов и погромщиков, садистов и убийц. Ни на Украине, ни в Польше, в борьбе против которой бандеровцы, собственно, и зародились. Сам Бандера стал "провидныком", прославившись, как безжалостный организатор индивидуального террора против поляков, чиновников и военных. На этом деле он даже смертную казнь в Польше заработал, но потом сдуру был помилован польскими властями – осужден на пожизненку.Бандеровцы в годы Второй мировой войны стали едва ли не самыми рьяными и преданными прихвостнями фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера. Они без разбора и массово убивали всех "врагов рейха" с такой изощренной жестокостью, что ставили в тупик немецких погромщиков и карателей.А в 1943 году организовали и осуществили так называемую Волынскую резню – уничтожение поляков, населяющих Галичину и Волынь. Тогда погибло по разным подсчетам от 50 до 100 тысяч мирных жителей, виноватых лишь в том, что они были поляками.В ответ поляки вырезали до 20 тысяч украинцев. И только победа Красной армии остановила эту братоубийственную войну.Но поляки ничего не забыли. Отношение к преступлениям укро-нациков – это определенный маркер для польских политиков. Особенно для современных, безликих, беззубых и безропотных, которых Запад хочет примирить с украинцами звериной русофобией – для совместной войны.Лозунг "За нашу и вашу свободу!" должен объединить два народа в борьбу со "страшной имперской Россией". Частично это удается. Продажные политики Польши готовы переступить через кровь соотечественников, лишь бы понравиться Западу и получить коврижки поощрения.Однако польский парламент (сейм) еще в 2009 году признал Волынскую резню геноцидом поляков. И многие польские политики недвусмысленно говорят своим украинским подельникам из неонацистов: с Бандерой и с глорификацией националистических погромщиков-боевиков Польша не пустит Украину в Европу. Ни в НАТО, ни в Евросоюз.Сейчас взаимодействие Киева и Варшавы уперлось в нежелание украинцев проводить эксгумацию захоронений жертв Волынской резни и достойное увековечивание их памяти.Однако во всей этой возне на крови невинных есть еще один немаловажный геополитический момент: поляки, предъявляя Украине претензии за резню, сохраняют повод, чтобы потребовать возврат этих земель в лоно Польши. Там они – три области Галичины и две области Волыни – было до 1939 года и назывались либо Малопольша, либо Кресы Всходни (восточные земли).Это резкие и вечно зудящие фантомные боли былого польского могущества, которое подкосило в XVII веке восстание украинцев под руководством Богдана Хмельницкого, а потом окончательно похоронили три раздела Польши в веке XVIII-м, когда даже трон польских королей российская императрица Екатерина II превратила в свой, извините, стульчак.Но начали-то украинцы – вот им и расплачиваться, считают уже польские националисты. И сохраняют напряженность, чтобы при удобном случае, например, при распаде Украины, оттяпать себе "свои" земли.Такая вот "дружба навеки": типа "за нашу и вашу свободу", но земли наши во главе со Львовом, Тернополем, Ивано-Франковском, Луцком и Ровно верните.И вот к 65-летию убийства организатора украинского националистического движения Бандеры в Польше его противники нашли ему самое, по их мнению, достойное место. В небольшом городке Лешно местная молодежь расклеила фотографии "пана Степана" около мусорных баков. Его портрет приклеили скотчем к урне и дополнили очень удачной запиской: "Мусорный бак – место мусора":А Лешно в Великопольском воеводстве – городок, конечно, маленький, всего 62 тысячи населения, но известный и очень даже символичный. По всем меркам. Например, в нем родилась актриса Рената Данцевич, долгое время называвшаяся секс-символом польского кинематографа.В начале XVIII века Лешно, считавшееся родовым гнездом угасшего сегодня рода магнатов Лещинских, вообще дало Польше дважды короля Станислава I Лещинского (в 1705-1709 и 1733-1734), который бездарно профукал свое королевство. Сначала потому, что в 1709 году поддержал вторжение на его родину шведского короля Карла XII, который и слышать не хотел о какой-то независимости Польши. Потом в 1734 году, когда не смог полюбовно договориться о королевании с Россией и примкнувшей к ней Австрией.Однако Станислав Лещинский удачно выдал свою дочь Марию замуж за французского короля Людовика XV. И таким образом стал прадедом французских королей Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. Из тех Бурбонов, которые, по определению Шарля Мориса Талейрана, "ничего не забыли и ничему не научились" в изгнании.Равно как и украинские бандеровцы ничего из своего прошлого не забыли, ни от чего не собираются отказываться, заливая кровью все, что встречается им на пути и сегодня, и ничему не хотят учиться.Учат их другие. На фронтах СВО – российские солдаты. В Польше – молодежь из Лешно. Ну, а в Мюнхене, где похоронен Бандера – вообще все, кому не лень. Не лень приходить на кладбище и там учинять надругательства над могилой Бандеры.Последний известный раз – в июле 2022 года, когда неизвестные осквернили могилу: закрасили фиолетовой краской его имя и разрисовали кладбищенский крест разными узорами и непонятными знаками.И это еще, как говорится, нормально. В прежние годы вандалы-антибандеровцы не раз оскверняли могилу Бандеры совсем уж жестко – тоже раскрашивали во все цвета, обливали непонятной жидкостью и даже испражнялись на нее, демонстративно выкладывая снимки в соцсети. Чтобы, значит, все видели отношение к убийце.А все и так все видят. И все знают о бандеровщине, которая по-прежнему ведет Украину на мусорник истории, куда уже отправили ее эрзац-фюрера…* Организация, внесенная в России в список террористическихЕщё на эту тему: "Осень радикала": мюнхенская жизнь и смерть Степана Бандеры
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, степан бандера, леонид кравчук, адольф гитлер, галичина, кгб, красная армия, нато, мнения, польша
Украина, Степан Бандера, Леонид Кравчук, Адольф Гитлер, Галичина, КГБ, Красная Армия, НАТО, Мнения, Польша

Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера

15:05 18.10.2024
 
Фото: из открытых источников, Степан Бандера
Фото: из открытых источников, Степан Бандера
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
автор издания Украина.ру
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В этом году, 15 октября все прогрессивное и не очень бандеровское сообщество мира и его украинствующих окрестностей отметило печальную для него дату – 65 лет как в Мюнхене уконтрапупили его "провидныка" (вождя, фюрера) Степана Бандеру.
И что самое примечательное: в 1959 году это сделал бывший нацик-бандеровец, за ништячки малые в виде офицерского звания и добротной зарплаты охотно ставший агентом КГБ и одним из лучших киллеров своего поколения Богдан Сташинский. За свой подвиг он даже получил награду – орден Красного знамени и звание майора КГБ. А до этого его в свое время поймали, как "зайца", – за безбилетный проезд могли опозорить и лишить образования, сообщив в вуз, где он учился, скорее всего, по заданию бандеровского схрона. Такова официальная легенда-оправдание предательства.
А тогда Организация украинских националистов-бандеровцев (ОУН(б))* как раз переходила к новой тактике: не сумев победить советскую власть на поле боя в и в терроре, бандеровцы стали внедрятся внутрь советского общества, в его органы управления и образования, в партию и комсомол. Чтобы, ясное дело, развалить все изнутри, когда придет время и новые команды.
Именно тогда, например, первый президент Украины Леонид Кравчук, который пацаном носил бандеровцам в схроны нехитрое пропитание, вступил в комсомол и дослужился до первого секретаря ЦК Компартии Украины, а потом 1 декабря 1991 года стал президентом "нэньки незалэжной".
Тогда же начал свой славный путь Дмитрий Павлычко, поэт-гимняр (от слова "гимн", который он в 90-ые года прошлого века все норовил написать для Украины), ставший одним из идеологов-вдохновителей развала СССР, давшего ему, кромешному селюку, все – от образования до всевозможных премий, орденов, привилегий и подачек.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И таких приспособленцев-оборотней на Украине была тьма. Имя им – "легион", а предательство и двурушничество – их ремесло. Врожденное и ментальное. На пути на верх карьерной лестницы они ничем не брезговали.
А Богдан Сташинский выбрал стезю убийцы. Удачного, изощренного и безжалостного. В 1957 году (и тоже в октябре, 12-го) он мочканул еще одну бандеровскую "икону" – Льва Ребета, человека, который якобы хотел демократизировать и идеологически осовременить бандеровское движение нациков. И даже рассорился по этому поводу с Бандерой, который был страшным и кондовым ортодоксом, хотя и носил в то время фамилию Поппель, что в переводе с немецкого означало "сопля" или "козявка из носа".
Очень подходящая оказалась фамилия. Националистическое движение к тому времени за кордоном выродилось в кучки и группки оголтелых, озверевших от безысходности и бесперспективности борьбы боевиков, которых довольно легко было перекупать, перевербовывать или уничтожать тех, кто напоминал бешеных собак. Как Бандера-Поппель.
Похоронили Бандеру торжественно в Мюнхене на очень известном кладбище Вальдфридхоф. Там он и лежит сегодня, встретив печальный юбилей своего "аттентата" (по-бандеровски убийства символического, для устрашения) в гордом одиночестве.
Однако люди не забыли ни Бандеру, ни его дела, ни кровавые делишки его бандитов и погромщиков, садистов и убийц. Ни на Украине, ни в Польше, в борьбе против которой бандеровцы, собственно, и зародились. Сам Бандера стал "провидныком", прославившись, как безжалостный организатор индивидуального террора против поляков, чиновников и военных. На этом деле он даже смертную казнь в Польше заработал, но потом сдуру был помилован польскими властями – осужден на пожизненку.
Бандеровцы в годы Второй мировой войны стали едва ли не самыми рьяными и преданными прихвостнями фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера. Они без разбора и массово убивали всех "врагов рейха" с такой изощренной жестокостью, что ставили в тупик немецких погромщиков и карателей.
А в 1943 году организовали и осуществили так называемую Волынскую резню – уничтожение поляков, населяющих Галичину и Волынь. Тогда погибло по разным подсчетам от 50 до 100 тысяч мирных жителей, виноватых лишь в том, что они были поляками.
В ответ поляки вырезали до 20 тысяч украинцев. И только победа Красной армии остановила эту братоубийственную войну.
Но поляки ничего не забыли. Отношение к преступлениям укро-нациков – это определенный маркер для польских политиков. Особенно для современных, безликих, беззубых и безропотных, которых Запад хочет примирить с украинцами звериной русофобией – для совместной войны.
Лозунг "За нашу и вашу свободу!" должен объединить два народа в борьбу со "страшной имперской Россией". Частично это удается. Продажные политики Польши готовы переступить через кровь соотечественников, лишь бы понравиться Западу и получить коврижки поощрения.
Однако польский парламент (сейм) еще в 2009 году признал Волынскую резню геноцидом поляков. И многие польские политики недвусмысленно говорят своим украинским подельникам из неонацистов: с Бандерой и с глорификацией националистических погромщиков-боевиков Польша не пустит Украину в Европу. Ни в НАТО, ни в Евросоюз.
Сейчас взаимодействие Киева и Варшавы уперлось в нежелание украинцев проводить эксгумацию захоронений жертв Волынской резни и достойное увековечивание их памяти.
Однако во всей этой возне на крови невинных есть еще один немаловажный геополитический момент: поляки, предъявляя Украине претензии за резню, сохраняют повод, чтобы потребовать возврат этих земель в лоно Польши. Там они – три области Галичины и две области Волыни – было до 1939 года и назывались либо Малопольша, либо Кресы Всходни (восточные земли).
Это резкие и вечно зудящие фантомные боли былого польского могущества, которое подкосило в XVII веке восстание украинцев под руководством Богдана Хмельницкого, а потом окончательно похоронили три раздела Польши в веке XVIII-м, когда даже трон польских королей российская императрица Екатерина II превратила в свой, извините, стульчак.
Но начали-то украинцы – вот им и расплачиваться, считают уже польские националисты. И сохраняют напряженность, чтобы при удобном случае, например, при распаде Украины, оттяпать себе "свои" земли.
Такая вот "дружба навеки": типа "за нашу и вашу свободу", но земли наши во главе со Львовом, Тернополем, Ивано-Франковском, Луцком и Ровно верните.
И вот к 65-летию убийства организатора украинского националистического движения Бандеры в Польше его противники нашли ему самое, по их мнению, достойное место. В небольшом городке Лешно местная молодежь расклеила фотографии "пана Степана" около мусорных баков. Его портрет приклеили скотчем к урне и дополнили очень удачной запиской: "Мусорный бак – место мусора":
Фото: из открытых источников, Степан Бандера
Фото: из открытых источников, Степан Бандера
Фото: из открытых источников, Степан Бандера
А Лешно в Великопольском воеводстве – городок, конечно, маленький, всего 62 тысячи населения, но известный и очень даже символичный. По всем меркам. Например, в нем родилась актриса Рената Данцевич, долгое время называвшаяся секс-символом польского кинематографа.
В начале XVIII века Лешно, считавшееся родовым гнездом угасшего сегодня рода магнатов Лещинских, вообще дало Польше дважды короля Станислава I Лещинского (в 1705-1709 и 1733-1734), который бездарно профукал свое королевство. Сначала потому, что в 1709 году поддержал вторжение на его родину шведского короля Карла XII, который и слышать не хотел о какой-то независимости Польши. Потом в 1734 году, когда не смог полюбовно договориться о королевании с Россией и примкнувшей к ней Австрией.
Однако Станислав Лещинский удачно выдал свою дочь Марию замуж за французского короля Людовика XV. И таким образом стал прадедом французских королей Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. Из тех Бурбонов, которые, по определению Шарля Мориса Талейрана, "ничего не забыли и ничему не научились" в изгнании.
Равно как и украинские бандеровцы ничего из своего прошлого не забыли, ни от чего не собираются отказываться, заливая кровью все, что встречается им на пути и сегодня, и ничему не хотят учиться.
Учат их другие. На фронтах СВО – российские солдаты. В Польше – молодежь из Лешно. Ну, а в Мюнхене, где похоронен Бандера – вообще все, кому не лень. Не лень приходить на кладбище и там учинять надругательства над могилой Бандеры.
Последний известный раз – в июле 2022 года, когда неизвестные осквернили могилу: закрасили фиолетовой краской его имя и разрисовали кладбищенский крест разными узорами и непонятными знаками.
И это еще, как говорится, нормально. В прежние годы вандалы-антибандеровцы не раз оскверняли могилу Бандеры совсем уж жестко – тоже раскрашивали во все цвета, обливали непонятной жидкостью и даже испражнялись на нее, демонстративно выкладывая снимки в соцсети. Чтобы, значит, все видели отношение к убийце.
Фото: Фото: из открытых источников, Степан Бандера
Фото: Фото: из открытых источников, Степан Бандера
Фото: Фото: из открытых источников, Степан Бандера
А все и так все видят. И все знают о бандеровщине, которая по-прежнему ведет Украину на мусорник истории, куда уже отправили ее эрзац-фюрера…
* Организация, внесенная в России в список террористических
Ещё на эту тему: "Осень радикала": мюнхенская жизнь и смерть Степана Бандеры
 
УкраинаСтепан БандераЛеонид КравчукАдольф ГитлерГаличинаКГБКрасная АрмияНАТОМненияПольша
 
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