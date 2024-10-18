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Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера

Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера - 18.10.2024 Украина.ру

Бандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера

В этом году, 15 октября все прогрессивное и не очень бандеровское сообщество мира и его украинствующих окрестностей отметило печальную для него дату – 65 лет как в Мюнхене уконтрапупили его "провидныка" (вождя, фюрера) Степана Бандеру.

2024-10-18T15:05

2024-10-18T15:05

2024-10-18T15:05

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И что самое примечательное: в 1959 году это сделал бывший нацик-бандеровец, за ништячки малые в виде офицерского звания и добротной зарплаты охотно ставший агентом КГБ и одним из лучших киллеров своего поколения Богдан Сташинский. За свой подвиг он даже получил награду – орден Красного знамени и звание майора КГБ. А до этого его в свое время поймали, как "зайца", – за безбилетный проезд могли опозорить и лишить образования, сообщив в вуз, где он учился, скорее всего, по заданию бандеровского схрона. Такова официальная легенда-оправдание предательства.А тогда Организация украинских националистов-бандеровцев (ОУН(б))* как раз переходила к новой тактике: не сумев победить советскую власть на поле боя в и в терроре, бандеровцы стали внедрятся внутрь советского общества, в его органы управления и образования, в партию и комсомол. Чтобы, ясное дело, развалить все изнутри, когда придет время и новые команды.Именно тогда, например, первый президент Украины Леонид Кравчук, который пацаном носил бандеровцам в схроны нехитрое пропитание, вступил в комсомол и дослужился до первого секретаря ЦК Компартии Украины, а потом 1 декабря 1991 года стал президентом "нэньки незалэжной".Тогда же начал свой славный путь Дмитрий Павлычко, поэт-гимняр (от слова "гимн", который он в 90-ые года прошлого века все норовил написать для Украины), ставший одним из идеологов-вдохновителей развала СССР, давшего ему, кромешному селюку, все – от образования до всевозможных премий, орденов, привилегий и подачек.И таких приспособленцев-оборотней на Украине была тьма. Имя им – "легион", а предательство и двурушничество – их ремесло. Врожденное и ментальное. На пути на верх карьерной лестницы они ничем не брезговали.А Богдан Сташинский выбрал стезю убийцы. Удачного, изощренного и безжалостного. В 1957 году (и тоже в октябре, 12-го) он мочканул еще одну бандеровскую "икону" – Льва Ребета, человека, который якобы хотел демократизировать и идеологически осовременить бандеровское движение нациков. И даже рассорился по этому поводу с Бандерой, который был страшным и кондовым ортодоксом, хотя и носил в то время фамилию Поппель, что в переводе с немецкого означало "сопля" или "козявка из носа".Очень подходящая оказалась фамилия. Националистическое движение к тому времени за кордоном выродилось в кучки и группки оголтелых, озверевших от безысходности и бесперспективности борьбы боевиков, которых довольно легко было перекупать, перевербовывать или уничтожать тех, кто напоминал бешеных собак. Как Бандера-Поппель.Похоронили Бандеру торжественно в Мюнхене на очень известном кладбище Вальдфридхоф. Там он и лежит сегодня, встретив печальный юбилей своего "аттентата" (по-бандеровски убийства символического, для устрашения) в гордом одиночестве.Однако люди не забыли ни Бандеру, ни его дела, ни кровавые делишки его бандитов и погромщиков, садистов и убийц. Ни на Украине, ни в Польше, в борьбе против которой бандеровцы, собственно, и зародились. Сам Бандера стал "провидныком", прославившись, как безжалостный организатор индивидуального террора против поляков, чиновников и военных. На этом деле он даже смертную казнь в Польше заработал, но потом сдуру был помилован польскими властями – осужден на пожизненку.Бандеровцы в годы Второй мировой войны стали едва ли не самыми рьяными и преданными прихвостнями фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера. Они без разбора и массово убивали всех "врагов рейха" с такой изощренной жестокостью, что ставили в тупик немецких погромщиков и карателей.А в 1943 году организовали и осуществили так называемую Волынскую резню – уничтожение поляков, населяющих Галичину и Волынь. Тогда погибло по разным подсчетам от 50 до 100 тысяч мирных жителей, виноватых лишь в том, что они были поляками.В ответ поляки вырезали до 20 тысяч украинцев. И только победа Красной армии остановила эту братоубийственную войну.Но поляки ничего не забыли. Отношение к преступлениям укро-нациков – это определенный маркер для польских политиков. Особенно для современных, безликих, беззубых и безропотных, которых Запад хочет примирить с украинцами звериной русофобией – для совместной войны.Лозунг "За нашу и вашу свободу!" должен объединить два народа в борьбу со "страшной имперской Россией". Частично это удается. Продажные политики Польши готовы переступить через кровь соотечественников, лишь бы понравиться Западу и получить коврижки поощрения.Однако польский парламент (сейм) еще в 2009 году признал Волынскую резню геноцидом поляков. И многие польские политики недвусмысленно говорят своим украинским подельникам из неонацистов: с Бандерой и с глорификацией националистических погромщиков-боевиков Польша не пустит Украину в Европу. Ни в НАТО, ни в Евросоюз.Сейчас взаимодействие Киева и Варшавы уперлось в нежелание украинцев проводить эксгумацию захоронений жертв Волынской резни и достойное увековечивание их памяти.Однако во всей этой возне на крови невинных есть еще один немаловажный геополитический момент: поляки, предъявляя Украине претензии за резню, сохраняют повод, чтобы потребовать возврат этих земель в лоно Польши. Там они – три области Галичины и две области Волыни – было до 1939 года и назывались либо Малопольша, либо Кресы Всходни (восточные земли).Это резкие и вечно зудящие фантомные боли былого польского могущества, которое подкосило в XVII веке восстание украинцев под руководством Богдана Хмельницкого, а потом окончательно похоронили три раздела Польши в веке XVIII-м, когда даже трон польских королей российская императрица Екатерина II превратила в свой, извините, стульчак.Но начали-то украинцы – вот им и расплачиваться, считают уже польские националисты. И сохраняют напряженность, чтобы при удобном случае, например, при распаде Украины, оттяпать себе "свои" земли.Такая вот "дружба навеки": типа "за нашу и вашу свободу", но земли наши во главе со Львовом, Тернополем, Ивано-Франковском, Луцком и Ровно верните.И вот к 65-летию убийства организатора украинского националистического движения Бандеры в Польше его противники нашли ему самое, по их мнению, достойное место. В небольшом городке Лешно местная молодежь расклеила фотографии "пана Степана" около мусорных баков. Его портрет приклеили скотчем к урне и дополнили очень удачной запиской: "Мусорный бак – место мусора":А Лешно в Великопольском воеводстве – городок, конечно, маленький, всего 62 тысячи населения, но известный и очень даже символичный. По всем меркам. Например, в нем родилась актриса Рената Данцевич, долгое время называвшаяся секс-символом польского кинематографа.В начале XVIII века Лешно, считавшееся родовым гнездом угасшего сегодня рода магнатов Лещинских, вообще дало Польше дважды короля Станислава I Лещинского (в 1705-1709 и 1733-1734), который бездарно профукал свое королевство. Сначала потому, что в 1709 году поддержал вторжение на его родину шведского короля Карла XII, который и слышать не хотел о какой-то независимости Польши. Потом в 1734 году, когда не смог полюбовно договориться о королевании с Россией и примкнувшей к ней Австрией.Однако Станислав Лещинский удачно выдал свою дочь Марию замуж за французского короля Людовика XV. И таким образом стал прадедом французских королей Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. Из тех Бурбонов, которые, по определению Шарля Мориса Талейрана, "ничего не забыли и ничему не научились" в изгнании.Равно как и украинские бандеровцы ничего из своего прошлого не забыли, ни от чего не собираются отказываться, заливая кровью все, что встречается им на пути и сегодня, и ничему не хотят учиться.Учат их другие. На фронтах СВО – российские солдаты. В Польше – молодежь из Лешно. Ну, а в Мюнхене, где похоронен Бандера – вообще все, кому не лень. Не лень приходить на кладбище и там учинять надругательства над могилой Бандеры.Последний известный раз – в июле 2022 года, когда неизвестные осквернили могилу: закрасили фиолетовой краской его имя и разрисовали кладбищенский крест разными узорами и непонятными знаками.И это еще, как говорится, нормально. В прежние годы вандалы-антибандеровцы не раз оскверняли могилу Бандеры совсем уж жестко – тоже раскрашивали во все цвета, обливали непонятной жидкостью и даже испражнялись на нее, демонстративно выкладывая снимки в соцсети. Чтобы, значит, все видели отношение к убийце.А все и так все видят. И все знают о бандеровщине, которая по-прежнему ведет Украину на мусорник истории, куда уже отправили ее эрзац-фюрера…* Организация, внесенная в России в список террористическихЕщё на эту тему: "Осень радикала": мюнхенская жизнь и смерть Степана Бандеры

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, степан бандера, леонид кравчук, адольф гитлер, галичина, кгб, красная армия, нато, мнения, польша