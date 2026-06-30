https://ukraina.ru/20260630/zrada-ekspress-kiev-bez-kashtanov-karpaty-bez-lesov-chto-sdelali-s-legkimi-ukrainy-1080816416.html
Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины
Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины - 30.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины
Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T11:40
2026-06-30T11:40
2026-06-30T11:40
киев
украина
владимир зеленский
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Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но почему тогда на их месте годами остаются пустыри.В этом выпуске Дарина Боровик разбирает, что стало с легендарными киевскими каштанами, почему обещанный Зеленским миллиард деревьев вызывает все больше вопросов, как Украина теряет леса рекордными темпами и почему страну всё чаще называют кандидатом на экологическую катастрофу.Также в выпуске узнаете, что передали луганские казаки редакции "Зрады Экспресс".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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