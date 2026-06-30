https://ukraina.ru/20260630/zrada-ekspress-kiev-bez-kashtanov-karpaty-bez-lesov-chto-sdelali-s-legkimi-ukrainy-1080816416.html

Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины

Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины - 30.06.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины

Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но... Украина.ру, 30.06.2026

2026-06-30T11:40

2026-06-30T11:40

2026-06-30T11:40

киев

украина

владимир зеленский

новости

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Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но почему тогда на их месте годами остаются пустыри.В этом выпуске Дарина Боровик разбирает, что стало с легендарными киевскими каштанами, почему обещанный Зеленским миллиард деревьев вызывает все больше вопросов, как Украина теряет леса рекордными темпами и почему страну всё чаще называют кандидатом на экологическую катастрофу.Также в выпуске узнаете, что передали луганские казаки редакции "Зрады Экспресс".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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киев, украина, владимир зеленский, новости, видео, видео