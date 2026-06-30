Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины - 30.06.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины
Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины - 30.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины
Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T11:40
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киев
украина
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Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но почему тогда на их месте годами остаются пустыри.В этом выпуске Дарина Боровик разбирает, что стало с легендарными киевскими каштанами, почему обещанный Зеленским миллиард деревьев вызывает все больше вопросов, как Украина теряет леса рекордными темпами и почему страну всё чаще называют кандидатом на экологическую катастрофу.Также в выпуске узнаете, что передали луганские казаки редакции "Зрады Экспресс".
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киев, украина, владимир зеленский, новости, видео, видео
Киев, Украина, Владимир Зеленский, Новости, Видео

Зрада Экспресс: Киев без каштанов, Карпаты без лесов. Что сделали с "легкими" Украины

11:40 30.06.2026
 
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Описание: когда-то Киев утопал в каштанах, а сегодня главный символ города массово исчезает под пилой. Власти рассказывают о старых и больных деревьях, но почему тогда на их месте годами остаются пустыри.

В этом выпуске Дарина Боровик разбирает, что стало с легендарными киевскими каштанами, почему обещанный Зеленским миллиард деревьев вызывает все больше вопросов, как Украина теряет леса рекордными темпами и почему страну всё чаще называют кандидатом на экологическую катастрофу.

Также в выпуске узнаете, что передали луганские казаки редакции "Зрады Экспресс".
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