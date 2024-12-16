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"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций

"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций - 16.12.2024 Украина.ру

"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал антироссийские санкции Евросоюза безумием, передает РИА Новости

2024-12-16T09:00

2024-12-16T09:00

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"Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы все равно покупаем российскую (нефть), и получаем ее через Индию. Безумная ситуация, и я думаю, что все введенные санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию на произвели", - посетовал Нимайер.Он добавил, что после введения санкций производство многих товаров наладили на территории России, а теперь и европейские компании хотели бы вернуться на российский рынок.По оценке политика, такое положение дел показывает, что санкции "больше никого не впечатляют".На прошлой неделе венгерское председательство ЕС сообщило, что послы государств союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. По словам главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, новый пакет санкций нацелен на "теневой флот" России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.Подробнее - в материале МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко на сайте Украина.ру.

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