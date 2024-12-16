"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций - 16.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241216/1059676922.html
"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций
"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций - 16.12.2024 Украина.ру
"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал антироссийские санкции Евросоюза безумием, передает РИА Новости
2024-12-16T09:00
2024-12-16T09:14
новости
россия
европа
индия
ес
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102601/66/1026016681_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_468b6630af91117c2063170b19728bc2.jpg.webp
"Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы все равно покупаем российскую (нефть), и получаем ее через Индию. Безумная ситуация, и я думаю, что все введенные санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию на произвели", - посетовал Нимайер.Он добавил, что после введения санкций производство многих товаров наладили на территории России, а теперь и европейские компании хотели бы вернуться на российский рынок.По оценке политика, такое положение дел показывает, что санкции "больше никого не впечатляют".На прошлой неделе венгерское председательство ЕС сообщило, что послы государств союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. По словам главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, новый пакет санкций нацелен на "теневой флот" России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.Подробнее - в материале МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко на сайте Украина.ру.
россия
европа
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102601/66/1026016681_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7d788d5eb7599853998263657194b5ee.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, индия, ес, мид
Новости, Россия, Европа, Индия, ЕС, МИД

"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций

09:00 16.12.2024 (обновлено: 09:14 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал антироссийские санкции Евросоюза безумием, передает РИА Новости
"Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы все равно покупаем российскую (нефть), и получаем ее через Индию. Безумная ситуация, и я думаю, что все введенные санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию на произвели", - посетовал Нимайер.
Он добавил, что после введения санкций производство многих товаров наладили на территории России, а теперь и европейские компании хотели бы вернуться на российский рынок.
По оценке политика, такое положение дел показывает, что санкции "больше никого не впечатляют".
На прошлой неделе венгерское председательство ЕС сообщило, что послы государств союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. По словам главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, новый пакет санкций нацелен на "теневой флот" России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.
Подробнее - в материале МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЕвропаИндияЕСМИД
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:36"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ
10:35"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте
10:17"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики
10:08Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
10:04Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
09:41Британцы рассказали об отправке наличных долларов для Асада
09:38У Трампа прислушались к Орбану, Бойко проснулся. Главное на Украине на утро 16 декабря
09:30ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны
09:00"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций
08:30Глава польского фонда призвала правительство разорвать связи с Украиной
08:09Главное за ночь 16 декабря
07:59Щит и меч Александра Святогорова. Легенда советской разведки против абвера и Моссада
07:56Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
07:31Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц
07:15Пушилин обозначил основы переговоров по Украине
06:45Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
06:42Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм
06:30"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ
06:15Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне
06:08Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает
Лента новостейМолния