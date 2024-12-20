https://ukraina.ru/20241220/1059827695.html

Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря

Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря - 20.12.2024 Украина.ру

Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря

С января Запад начнёт массовую поставку дронов на Украину. США и Европа раздумывают о направлении военных на Украину

2024-12-20T09:43

2024-12-20T09:43

2024-12-20T09:43

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О массовой поставке дронов Украине заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард во время выступления перед депутатами палаты общин."Могу подтвердить, что в январе ожидается значительное изменение – мы начнём поставлять десятки тысяч дронов через коалиции морских и беспилотных возможностей, которые Соединенное Королевство возглавляет вместе с нашими партнёрами Норвегией и Латвией", — отметил Поллард.По его словам, Великобритания продолжает сотрудничать со странами формата "Рамштайн" и не только ими для того, чтобы увеличить темпы поставок оружия в Украину и увеличить цену ведения боевых действий для России.Заместитель министра не привел дополнительных деталей по этому поводу.Ранее, в ноябре, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в этом году страны-участницы "коалиции дронов" выделят на поддержку украинских военных €1,8 млрд. По его словам, об этом ему сообщили партнёры из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет "коалицию дронов"."Это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и эффективнее уничтожать врага", – заявил министр.Также Умеров рассказал, что 1 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, которая объединила 17 стран: Австралию, Британию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.В частности, Латвия выделит в этом году €20 млн на "коалицию дронов". Кроме того, Украина подписала с латвийскими партнйрами соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.До этого, в июне, Великобритания и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине FPV-дронов на сумму €352 тыс.В июле страны-участницы"коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на €45 млн."На сегодня Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция пообещали внести в совместный фонд более €45 миллионов евро, и ожидаются дополнительные взносы", — говорилось в сообщении, опубликованном на британском правительственном портале.В заявлении говорилось о планах коалиции поставить на Украину один миллион FPV-дронов. Кроме того, члены коалиции озаботились предоставлением Киеву разведывательных, ударных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом, а также средств противодействия беспилотникам."В рамках коалиции мы будем искать совместные инициативы по закупкам с целью использования и расширения национальных промышленных мощностей", — отмечалось в сообщении.Таким образом, Украину предлагается насытить беспилотниками для активного ведения боевых действий.При этом Украина активно разрабатывает с собственные дроны."Разработчики из Brave1 создали украинский Mavic. С июня участники Brave1 работают над аналогом китайского "Мавика". Уже 3 такие украинские БПЛА отвечают стандартам НАТО и работают на фронте - "Линза" и "Зум" от Frontline и "Шмавик" от "Реактивных дронов". Эти дроны адаптированы для реалий войны, у них интегрированные системы связи, устойчивые к вражескому РЭБу, а также есть автоматическая посадка и режим "возвращение домой". Значительную часть компонентов также делают украинские производители. Защитники уже активно используют эти дроны на фронте и дают классный фидбек", — заявил 3 декабря министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.Он заявил, что Mavic – один из самых популярных дронов на фронте, он "простой, эффективный и дешёвый". Этот БПЛА, по словам Фёдорова, является расходником для военных: подразделение за день может терять до 5 таких беспилотников. При этом Mavic сложно и дорого импортировать, поэтому создание украинского аналога стало для властей одним из приоритетов.Иностранные военные на УкраинеВладимир Зеленский заявил, что у США, ЕС и Британии ещё нет решения по вопросу размещения западных военных на Украине."Я не могу, на самом деле, сейчас обсуждать это публично... по этому вопросу нет решений. Есть некоторое желание, как я чувствую, политическая воля... не могу делиться деталями до того, как решение будет принято, единое решение США и ЕС, это очень важно. ЕС и Европы, конечно, вместе с Великобританией. Мы на неё очень рассчитываем", - отметил Зеленский на пресс-конференции в ЕС в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Киева и о том, будут ли они включать размещение западных военных на Украине.Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.По информации агентства, костяк этих сил могут сформировать такие государства Европы, как, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Для этих целей потребуется порядка 100 тыс. военных.Ранее Зеленский обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном размещение иностранных военных на территории Украины."Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру", — написал Зеленский 19 декабря в своём телеграм-канале.Позднее, в интервью изданию Le Parisien, он отверг возможность снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет."Мы знаем, что чем моложе люди, тем они физически сильнее. Но для меня важно сохранить нашу молодежь", — отметил Зеленский.По его словам, современная война — это не только окопы и автоматы, но и авиация и беспилотники. Он подчеркнул, что Украине нужно усиливать технологическую составляющую армии. При этом, подчеркнул Зеленский, партнёры Украины должны инвестировать в усиление ее возможностей, чтобы обеспечить ее самой современной и полной противовоздушной обороной.В то же время, ряд источников сообщает, что на деле украинская власть готовится к снижению мобилизационного возраста в стране и настроена продолжать боевые действия.О прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — в статье Павла Котова "Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным".

https://ukraina.ru/20241219/1059817412.html

https://ukraina.ru/20241219/1059792267.html

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Егор Леев

эксклюзив, украина, великобритания, латвия, владимир зеленский, рустем умеров, михаил федоров, ес, рамштайн, нато