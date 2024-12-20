Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря - 20.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241220/1059827695.html
Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря
Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря - 20.12.2024 Украина.ру
Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря
С января Запад начнёт массовую поставку дронов на Украину. США и Европа раздумывают о направлении военных на Украину
2024-12-20T09:43
2024-12-20T09:43
эксклюзив
украина
великобритания
латвия
владимир зеленский
рустем умеров
михаил федоров
ес
рамштайн
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/11/1053364343_0:132:1279:851_1920x0_80_0_0_17ee50108d23dfd9ffdcb1a77cf2911b.jpg.webp
О массовой поставке дронов Украине заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард во время выступления перед депутатами палаты общин."Могу подтвердить, что в январе ожидается значительное изменение – мы начнём поставлять десятки тысяч дронов через коалиции морских и беспилотных возможностей, которые Соединенное Королевство возглавляет вместе с нашими партнёрами Норвегией и Латвией", — отметил Поллард.По его словам, Великобритания продолжает сотрудничать со странами формата "Рамштайн" и не только ими для того, чтобы увеличить темпы поставок оружия в Украину и увеличить цену ведения боевых действий для России.Заместитель министра не привел дополнительных деталей по этому поводу.Ранее, в ноябре, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в этом году страны-участницы "коалиции дронов" выделят на поддержку украинских военных €1,8 млрд. По его словам, об этом ему сообщили партнёры из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет "коалицию дронов"."Это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и эффективнее уничтожать врага", – заявил министр.Также Умеров рассказал, что 1 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, которая объединила 17 стран: Австралию, Британию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.В частности, Латвия выделит в этом году €20 млн на "коалицию дронов". Кроме того, Украина подписала с латвийскими партнйрами соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.До этого, в июне, Великобритания и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине FPV-дронов на сумму €352 тыс.В июле страны-участницы"коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на €45 млн."На сегодня Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция пообещали внести в совместный фонд более €45 миллионов евро, и ожидаются дополнительные взносы", — говорилось в сообщении, опубликованном на британском правительственном портале.В заявлении говорилось о планах коалиции поставить на Украину один миллион FPV-дронов. Кроме того, члены коалиции озаботились предоставлением Киеву разведывательных, ударных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом, а также средств противодействия беспилотникам."В рамках коалиции мы будем искать совместные инициативы по закупкам с целью использования и расширения национальных промышленных мощностей", — отмечалось в сообщении.Таким образом, Украину предлагается насытить беспилотниками для активного ведения боевых действий.При этом Украина активно разрабатывает с собственные дроны."Разработчики из Brave1 создали украинский Mavic. С июня участники Brave1 работают над аналогом китайского "Мавика". Уже 3 такие украинские БПЛА отвечают стандартам НАТО и работают на фронте - "Линза" и "Зум" от Frontline и "Шмавик" от "Реактивных дронов". Эти дроны адаптированы для реалий войны, у них интегрированные системы связи, устойчивые к вражескому РЭБу, а также есть автоматическая посадка и режим "возвращение домой". Значительную часть компонентов также делают украинские производители. Защитники уже активно используют эти дроны на фронте и дают классный фидбек", — заявил 3 декабря министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.Он заявил, что Mavic – один из самых популярных дронов на фронте, он "простой, эффективный и дешёвый". Этот БПЛА, по словам Фёдорова, является расходником для военных: подразделение за день может терять до 5 таких беспилотников. При этом Mavic сложно и дорого импортировать, поэтому создание украинского аналога стало для властей одним из приоритетов.Иностранные военные на УкраинеВладимир Зеленский заявил, что у США, ЕС и Британии ещё нет решения по вопросу размещения западных военных на Украине."Я не могу, на самом деле, сейчас обсуждать это публично... по этому вопросу нет решений. Есть некоторое желание, как я чувствую, политическая воля... не могу делиться деталями до того, как решение будет принято, единое решение США и ЕС, это очень важно. ЕС и Европы, конечно, вместе с Великобританией. Мы на неё очень рассчитываем", - отметил Зеленский на пресс-конференции в ЕС в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Киева и о том, будут ли они включать размещение западных военных на Украине.Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.По информации агентства, костяк этих сил могут сформировать такие государства Европы, как, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Для этих целей потребуется порядка 100 тыс. военных.Ранее Зеленский обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном размещение иностранных военных на территории Украины."Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру", — написал Зеленский 19 декабря в своём телеграм-канале.Позднее, в интервью изданию Le Parisien, он отверг возможность снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет."Мы знаем, что чем моложе люди, тем они физически сильнее. Но для меня важно сохранить нашу молодежь", — отметил Зеленский.По его словам, современная война — это не только окопы и автоматы, но и авиация и беспилотники. Он подчеркнул, что Украине нужно усиливать технологическую составляющую армии. При этом, подчеркнул Зеленский, партнёры Украины должны инвестировать в усиление ее возможностей, чтобы обеспечить ее самой современной и полной противовоздушной обороной.В то же время, ряд источников сообщает, что на деле украинская власть готовится к снижению мобилизационного возраста в стране и настроена продолжать боевые действия.О прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — в статье Павла Котова "Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным".
https://ukraina.ru/20241219/1059817412.html
https://ukraina.ru/20241219/1059792267.html
украина
великобритания
латвия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/11/1053364343_63:0:1198:851_1920x0_80_0_0_742e80d94e3accd62f13f85b3fa6eb0c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, великобритания, латвия, владимир зеленский, рустем умеров, михаил федоров, ес, рамштайн, нато
Эксклюзив, Украина, Великобритания, Латвия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Михаил Федоров, ЕС, Рамштайн, НАТО

Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря

09:43 20.12.2024
 
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
С января Запад начнёт массовую поставку дронов на Украину. США и Европа раздумывают о направлении военных на Украину
О массовой поставке дронов Украине заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард во время выступления перед депутатами палаты общин.
"Могу подтвердить, что в январе ожидается значительное изменение – мы начнём поставлять десятки тысяч дронов через коалиции морских и беспилотных возможностей, которые Соединенное Королевство возглавляет вместе с нашими партнёрами Норвегией и Латвией", — отметил Поллард.
По его словам, Великобритания продолжает сотрудничать со странами формата "Рамштайн" и не только ими для того, чтобы увеличить темпы поставок оружия в Украину и увеличить цену ведения боевых действий для России.
Заместитель министра не привел дополнительных деталей по этому поводу.
Ранее, в ноябре, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в этом году страны-участницы "коалиции дронов" выделят на поддержку украинских военных €1,8 млрд. По его словам, об этом ему сообщили партнёры из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет "коалицию дронов".
"Это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и эффективнее уничтожать врага", – заявил министр.
Также Умеров рассказал, что 1 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, которая объединила 17 стран: Австралию, Британию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Вчера, 18:00
СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на УкраинеПрезидент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что специальную военную операцию следовало бы начать раньше. Владимир Зеленский следил за прямой линией с Путиным
В частности, Латвия выделит в этом году €20 млн на "коалицию дронов". Кроме того, Украина подписала с латвийскими партнйрами соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.
До этого, в июне, Великобритания и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине FPV-дронов на сумму €352 тыс.
В июле страны-участницы"коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на €45 млн.
"На сегодня Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция пообещали внести в совместный фонд более €45 миллионов евро, и ожидаются дополнительные взносы", — говорилось в сообщении, опубликованном на британском правительственном портале.
В заявлении говорилось о планах коалиции поставить на Украину один миллион FPV-дронов. Кроме того, члены коалиции озаботились предоставлением Киеву разведывательных, ударных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом, а также средств противодействия беспилотникам.
"В рамках коалиции мы будем искать совместные инициативы по закупкам с целью использования и расширения национальных промышленных мощностей", — отмечалось в сообщении.
Таким образом, Украину предлагается насытить беспилотниками для активного ведения боевых действий.
При этом Украина активно разрабатывает с собственные дроны.
"Разработчики из Brave1 создали украинский Mavic. С июня участники Brave1 работают над аналогом китайского "Мавика". Уже 3 такие украинские БПЛА отвечают стандартам НАТО и работают на фронте - "Линза" и "Зум" от Frontline и "Шмавик" от "Реактивных дронов". Эти дроны адаптированы для реалий войны, у них интегрированные системы связи, устойчивые к вражескому РЭБу, а также есть автоматическая посадка и режим "возвращение домой". Значительную часть компонентов также делают украинские производители. Защитники уже активно используют эти дроны на фронте и дают классный фидбек", — заявил 3 декабря министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.
Он заявил, что Mavic – один из самых популярных дронов на фронте, он "простой, эффективный и дешёвый". Этот БПЛА, по словам Фёдорова, является расходником для военных: подразделение за день может терять до 5 таких беспилотников. При этом Mavic сложно и дорого импортировать, поэтому создание украинского аналога стало для властей одним из приоритетов.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Вчера, 13:00
Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабряПрезидент России Владимир Путин заявил о продвижении на фронте и о грядущем освобождении Курской области, а также обратился к российским военным. ВС РФ продолжают отражать атаки и налёты ВСУ
Иностранные военные на Украине
Владимир Зеленский заявил, что у США, ЕС и Британии ещё нет решения по вопросу размещения западных военных на Украине.
"Я не могу, на самом деле, сейчас обсуждать это публично... по этому вопросу нет решений. Есть некоторое желание, как я чувствую, политическая воля... не могу делиться деталями до того, как решение будет принято, единое решение США и ЕС, это очень важно. ЕС и Европы, конечно, вместе с Великобританией. Мы на неё очень рассчитываем", - отметил Зеленский на пресс-конференции в ЕС в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Киева и о том, будут ли они включать размещение западных военных на Украине.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.
По информации агентства, костяк этих сил могут сформировать такие государства Европы, как, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Для этих целей потребуется порядка 100 тыс. военных.
Ранее Зеленский обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном размещение иностранных военных на территории Украины.
"Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру", — написал Зеленский 19 декабря в своём телеграм-канале.
Позднее, в интервью изданию Le Parisien, он отверг возможность снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет.
"Мы знаем, что чем моложе люди, тем они физически сильнее. Но для меня важно сохранить нашу молодежь", — отметил Зеленский.
По его словам, современная война — это не только окопы и автоматы, но и авиация и беспилотники. Он подчеркнул, что Украине нужно усиливать технологическую составляющую армии. При этом, подчеркнул Зеленский, партнёры Украины должны инвестировать в усиление ее возможностей, чтобы обеспечить ее самой современной и полной противовоздушной обороной.
В то же время, ряд источников сообщает, что на деле украинская власть готовится к снижению мобилизационного возраста в стране и настроена продолжать боевые действия.
О прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — в статье Павла Котова "Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным".
 
ЭксклюзивУкраинаВеликобританияЛатвияВладимир ЗеленскийРустем УмеровМихаил ФедоровЕСРамштайнНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Массовая поставка дронов и военные под вопросом. Главное на Украине на утро 20 декабря
09:41Пентагон не смог ответить, куда денутся неизрасходованные на Киев миллиарды
09:32Как Зеленский в Брюссель за "миротворцами" ездил
09:01Штурмовик "Железяка": Хорошие ребята имеют обыкновение заканчиваться
09:00Сийярто упрекнул Зеленского в "безобразной кампании" против Венгрии
08:30"Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу
08:12Надо ли России убивать западных генералов за пределами Украины и что происходит с Зеленским - Ищенко
08:07Главное за ночь 20 декабря
07:50"Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУ
07:32Пушилин рассказал о военных преступлениях ВСУ
07:14Зеленский отвергает перемирие, хотя Украина проигрывает — Фицо
07:00Алексей Леонков: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
06:15Даже в метро идет набор добровольцев: политолог объяснил, почему Россия может обойтись без мобилизации
06:09Украинская кухня: рецепт свиного холодца
06:00"Около 50 тысяч человек": Самойлов раскрыл, какой ударный кулак готовят ВСУ для прорыва на приграничье
05:45"Давят с двух флангов": Алехин о том, как ВС РФ расширяют плацдарм в Двуречной и давят ВСУ в Лозовой
05:25Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области
05:15Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО
05:00Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа
04:45Войска прорываются к Покровску: Алехин рассказал про успехи в Даченском, Песчаном и Нововасильевке
Лента новостейМолния