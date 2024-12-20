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Пентагон не смог ответить, куда денутся неизрасходованные на Киев миллиарды

Пентагон не смог ответить, куда денутся неизрасходованные на Киев миллиарды - 20.12.2024 Украина.ру

Пентагон не смог ответить, куда денутся неизрасходованные на Киев миллиарды

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос, что случится с согласованными для военной помощи Киеву миллиардами долларов, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать

2024-12-20T09:41

2024-12-20T09:41

2024-12-20T09:49

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"Я изучу ваш вопрос", - ответил Райдер на вопрос журналиста на брифинге.По словам Райдера, у США остается порядка 6,7 миллиарда долларов, согласованных на военную помощь для Киева. Для отправки имущества со складов предназначено 5,6 миллиарда, и 1,13 миллиарда - на новое оборудование.Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования.Некоторые американские законодатели критикуют Пентагон за огромные траты, отмечая проблемы прозрачности и подотчетности при закупках.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, украина, алексей пушков, пентагон