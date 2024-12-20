https://ukraina.ru/20241220/1059814528.html

Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко

Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко - 20.12.2024 Украина.ру

Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко

На этой неделе в Верховной Раде и в среде украинских экспертов кипели страсти вокруг депутата Юрия Бойко, который решил поиграть в оппозицию. В Раде он возглавляет депутатскую группу под названием "Платформа за жизнь и мир" – осколок Партии регионов. Последнее время Бойко в Раде голосовал синхронно со "Слугами народа" и никак себя не проявлял.

2024-12-20T02:49

2024-12-20T02:49

2024-12-20T02:49

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Однако смена администрации в США и предчувствие выборов на Украине вывели Бойко из летаргического сна – он записал видео в TikTok, обвинив радикалов в преследовании русскоязычных и захвате храмов УПЦ. Очевидно, так он хотел провернуть очередной трюк с привлечением симпатий электората Юго-востока Украины. Апеллировал Бойко и к новой американской администрации, сравнив атаки на памятники и храмы на Украине с нападениями на памятники Колумбу в США.Тем не менее, реакция центральной власти и радикальных националистов на заявление "карманного оппозиционера" была чересчур уж нервной. Неонацист Дмитрий Ярош* сразу же призвал СБУ разобраться с Бойко.И его действительно сначала для острастки вызвали на допрос в, после чего он сдал назад, записав видео с извинениями, невнятно объяснив, что имел в виде нечто совсем другое. В том же видео он назвал российское руководство "военными преступниками", призвав помогать ВСУ."Если кого-то из украинцев обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать, что все мы должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения", - извинялся горе-оппозиционер. Его предыдущее выступление в защиту церкви и русского языка было явным фальстартом.Тем не менее, 19 декабря в Раде даже произошла легкая потасовка между депутатами "Евросолидарности" Петра Порошенко и "Слугами народа" во время голосования за исключение Бойко из состава комитета по правам человека, что уже само по себе говорит о ситуации с правами человека на Украине.Также Рада одобрила запрос к Зеленскому, чтобы он лишил Бойко звания героя Украины.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что вся эта история – не более чем постановка, за которой стоит бывший глава Администрации Виктора Януковича Сергей Левочкин, который в очередной раз лепит проект для русскоязычных избирателей, заодно отвлекая внимание от военных провалов ВСУ."Бойко - просто паяц Левочкина, которого выпустили, чтобы разогнать вокруг него медийный с..ч, втянуть в него Порошенко, и таким образом продолжить спецоперацию отвлечения внимания от потери Донбасса, катастрофических потерь, мешков и окружений, пыток в ВСУ и всех других неудач и грязи, до которых докомандовался Зеленский", - пишет Дубинский.По его словам, среди депутатов ходили слухи, что Бойко готовят на "расстрельную должность" - главы Верховной Рады, который должен подписать мирные договоренности с РФ, когда их откажется подписывать нынешнее руководство (чтобы затем не выполнять все, что подпишет Бойко). Но, по мнению, Дубинского, слухи эти ничем не обоснованы, а Бойко – достаточно дискредитирован.В то же время политолог Андрей Золотарев говорит, что Юрия Бойко не стоит недооценивать, а в будущем он может стать даже премьер-министром. "У нас его знают очень плохо, но он человек жесткий, хитрый, прагматичный", - говорит политолог.По оценкам же политолога Алексея Якубина, за Бойко в случае выборов будут готовы голосовать 10-15% избирателей.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что преследование Бойко вызывает большое недоверие, учитывая голосования его группы в парламенте, солидарные с партией власти. По его мнению, расчет здесь на то, что с окончанием войны и стартом предвыборной кампании оппозиционные настроения могут аккумулироваться только вокруг организованной политической структуры. На раскрутку какого-нибудь нового политического проекта нет ни времени, ни средств, поэтому достали осколок ОПЗЖ ("Оппозиционной платформы – за жизнь"), так как он уже достаточно известен.Украинский политолог Кость Бондаренко вообще полагает, что у Бойко нет иного выбора, кроме как играть роль оппозиционера, к которой его принуждают, как заложника. "Будем наблюдать за смелыми и радикальными, но максимально обезличенными и обтекаемыми заявлениями Бойко. А если честно - мне очень жаль Юрия Анатольевича. По сути, он заложник. И говорит ровно то, что от него требуют те, кто его держат в заложниках. Ровно так и стоит воспринимать его заявления. И главное - не строить иллюзии относительно его политического будущего", - считает политолог.Бывший инженер-технолог из Донецкой области достаточно долго играл роль защитника русского языка, помогая выпускать протестный пар еще со времен Оранжевой революции. Бойко глубоко повязан с нынешней системой власти на Украине, чтобы иметь возможность и решимость что-либо менять. Если рухнет она, то потянет за собой и самого Бойко. Ему могут отвести разве что роль подсадной утки, которая должна помочь СБУ вычислить остатки протестного электората.* внесён в РФ в списки экстремистов и террористовЧитайте также: Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**

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эксклюзив, украина, сша, донбасс, юрий бойко, александр дубинский, петр порошенко, сбу, вооруженные силы украины