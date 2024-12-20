Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко - 20.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241220/1059814528.html
Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко
Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко - 20.12.2024 Украина.ру
Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко
На этой неделе в Верховной Раде и в среде украинских экспертов кипели страсти вокруг депутата Юрия Бойко, который решил поиграть в оппозицию. В Раде он возглавляет депутатскую группу под названием "Платформа за жизнь и мир" – осколок Партии регионов. Последнее время Бойко в Раде голосовал синхронно со "Слугами народа" и никак себя не проявлял.
2024-12-20T02:49
2024-12-20T02:49
эксклюзив
украина
сша
донбасс
юрий бойко
александр дубинский
петр порошенко
сбу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/07/1022070720_1:0:1050:590_1920x0_80_0_0_70a0100558f0f639d1746a3c17a20b21.jpg
Однако смена администрации в США и предчувствие выборов на Украине вывели Бойко из летаргического сна – он записал видео в TikTok, обвинив радикалов в преследовании русскоязычных и захвате храмов УПЦ. Очевидно, так он хотел провернуть очередной трюк с привлечением симпатий электората Юго-востока Украины. Апеллировал Бойко и к новой американской администрации, сравнив атаки на памятники и храмы на Украине с нападениями на памятники Колумбу в США.Тем не менее, реакция центральной власти и радикальных националистов на заявление "карманного оппозиционера" была чересчур уж нервной. Неонацист Дмитрий Ярош* сразу же призвал СБУ разобраться с Бойко.И его действительно сначала для острастки вызвали на допрос в, после чего он сдал назад, записав видео с извинениями, невнятно объяснив, что имел в виде нечто совсем другое. В том же видео он назвал российское руководство "военными преступниками", призвав помогать ВСУ."Если кого-то из украинцев обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать, что все мы должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения", - извинялся горе-оппозиционер. Его предыдущее выступление в защиту церкви и русского языка было явным фальстартом.Тем не менее, 19 декабря в Раде даже произошла легкая потасовка между депутатами "Евросолидарности" Петра Порошенко и "Слугами народа" во время голосования за исключение Бойко из состава комитета по правам человека, что уже само по себе говорит о ситуации с правами человека на Украине.Также Рада одобрила запрос к Зеленскому, чтобы он лишил Бойко звания героя Украины.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что вся эта история – не более чем постановка, за которой стоит бывший глава Администрации Виктора Януковича Сергей Левочкин, который в очередной раз лепит проект для русскоязычных избирателей, заодно отвлекая внимание от военных провалов ВСУ."Бойко - просто паяц Левочкина, которого выпустили, чтобы разогнать вокруг него медийный с..ч, втянуть в него Порошенко, и таким образом продолжить спецоперацию отвлечения внимания от потери Донбасса, катастрофических потерь, мешков и окружений, пыток в ВСУ и всех других неудач и грязи, до которых докомандовался Зеленский", - пишет Дубинский.По его словам, среди депутатов ходили слухи, что Бойко готовят на "расстрельную должность" - главы Верховной Рады, который должен подписать мирные договоренности с РФ, когда их откажется подписывать нынешнее руководство (чтобы затем не выполнять все, что подпишет Бойко). Но, по мнению, Дубинского, слухи эти ничем не обоснованы, а Бойко – достаточно дискредитирован.В то же время политолог Андрей Золотарев говорит, что Юрия Бойко не стоит недооценивать, а в будущем он может стать даже премьер-министром. "У нас его знают очень плохо, но он человек жесткий, хитрый, прагматичный", - говорит политолог.По оценкам же политолога Алексея Якубина, за Бойко в случае выборов будут готовы голосовать 10-15% избирателей.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что преследование Бойко вызывает большое недоверие, учитывая голосования его группы в парламенте, солидарные с партией власти. По его мнению, расчет здесь на то, что с окончанием войны и стартом предвыборной кампании оппозиционные настроения могут аккумулироваться только вокруг организованной политической структуры. На раскрутку какого-нибудь нового политического проекта нет ни времени, ни средств, поэтому достали осколок ОПЗЖ ("Оппозиционной платформы – за жизнь"), так как он уже достаточно известен.Украинский политолог Кость Бондаренко вообще полагает, что у Бойко нет иного выбора, кроме как играть роль оппозиционера, к которой его принуждают, как заложника. "Будем наблюдать за смелыми и радикальными, но максимально обезличенными и обтекаемыми заявлениями Бойко. А если честно - мне очень жаль Юрия Анатольевича. По сути, он заложник. И говорит ровно то, что от него требуют те, кто его держат в заложниках. Ровно так и стоит воспринимать его заявления. И главное - не строить иллюзии относительно его политического будущего", - считает политолог.Бывший инженер-технолог из Донецкой области достаточно долго играл роль защитника русского языка, помогая выпускать протестный пар еще со времен Оранжевой революции. Бойко глубоко повязан с нынешней системой власти на Украине, чтобы иметь возможность и решимость что-либо менять. Если рухнет она, то потянет за собой и самого Бойко. Ему могут отвести разве что роль подсадной утки, которая должна помочь СБУ вычислить остатки протестного электората.* внесён в РФ в списки экстремистов и террористовЧитайте также: Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**
https://ukraina.ru/20241219/1059764233.html
украина
сша
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/07/1022070720_132:0:919:590_1920x0_80_0_0_a9bbe0ab7fc4e01af721299947fb42fb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, донбасс, юрий бойко, александр дубинский, петр порошенко, сбу, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, США, Донбасс, Юрий Бойко, Александр Дубинский, Петр Порошенко, СБУ, Вооруженные силы Украины

Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко

02:49 20.12.2024
 
© opposition.org.uaЮрий Бойко
Юрий Бойко
© opposition.org.ua
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На этой неделе в Верховной Раде и в среде украинских экспертов кипели страсти вокруг депутата Юрия Бойко, который решил поиграть в оппозицию. В Раде он возглавляет депутатскую группу под названием "Платформа за жизнь и мир" – осколок Партии регионов. Последнее время Бойко в Раде голосовал синхронно со "Слугами народа" и никак себя не проявлял.
Однако смена администрации в США и предчувствие выборов на Украине вывели Бойко из летаргического сна – он записал видео в TikTok, обвинив радикалов в преследовании русскоязычных и захвате храмов УПЦ. Очевидно, так он хотел провернуть очередной трюк с привлечением симпатий электората Юго-востока Украины. Апеллировал Бойко и к новой американской администрации, сравнив атаки на памятники и храмы на Украине с нападениями на памятники Колумбу в США.
Тем не менее, реакция центральной власти и радикальных националистов на заявление "карманного оппозиционера" была чересчур уж нервной. Неонацист Дмитрий Ярош* сразу же призвал СБУ разобраться с Бойко.
И его действительно сначала для острастки вызвали на допрос в, после чего он сдал назад, записав видео с извинениями, невнятно объяснив, что имел в виде нечто совсем другое. В том же видео он назвал российское руководство "военными преступниками", призвав помогать ВСУ.
"Если кого-то из украинцев обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать, что все мы должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения", - извинялся горе-оппозиционер. Его предыдущее выступление в защиту церкви и русского языка было явным фальстартом.
Тем не менее, 19 декабря в Раде даже произошла легкая потасовка между депутатами "Евросолидарности" Петра Порошенко и "Слугами народа" во время голосования за исключение Бойко из состава комитета по правам человека, что уже само по себе говорит о ситуации с правами человека на Украине.
Также Рада одобрила запрос к Зеленскому, чтобы он лишил Бойко звания героя Украины.
Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что вся эта история – не более чем постановка, за которой стоит бывший глава Администрации Виктора Януковича Сергей Левочкин, который в очередной раз лепит проект для русскоязычных избирателей, заодно отвлекая внимание от военных провалов ВСУ.
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Вчера, 06:12
"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий ЛуценкоБывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на днях отметил свое 60-летие. Один из бывших лидеров Майдана, бывший "оранжевый" глава МВД, бывший глава "комсомола" Социалистической партии сейчас является активным сторонником Петра Порошенко
"Бойко - просто паяц Левочкина, которого выпустили, чтобы разогнать вокруг него медийный с..ч, втянуть в него Порошенко, и таким образом продолжить спецоперацию отвлечения внимания от потери Донбасса, катастрофических потерь, мешков и окружений, пыток в ВСУ и всех других неудач и грязи, до которых докомандовался Зеленский", - пишет Дубинский.
По его словам, среди депутатов ходили слухи, что Бойко готовят на "расстрельную должность" - главы Верховной Рады, который должен подписать мирные договоренности с РФ, когда их откажется подписывать нынешнее руководство (чтобы затем не выполнять все, что подпишет Бойко). Но, по мнению, Дубинского, слухи эти ничем не обоснованы, а Бойко – достаточно дискредитирован.
В то же время политолог Андрей Золотарев говорит, что Юрия Бойко не стоит недооценивать, а в будущем он может стать даже премьер-министром. "У нас его знают очень плохо, но он человек жесткий, хитрый, прагматичный", - говорит политолог.
По оценкам же политолога Алексея Якубина, за Бойко в случае выборов будут готовы голосовать 10-15% избирателей.
Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что преследование Бойко вызывает большое недоверие, учитывая голосования его группы в парламенте, солидарные с партией власти. По его мнению, расчет здесь на то, что с окончанием войны и стартом предвыборной кампании оппозиционные настроения могут аккумулироваться только вокруг организованной политической структуры. На раскрутку какого-нибудь нового политического проекта нет ни времени, ни средств, поэтому достали осколок ОПЗЖ ("Оппозиционной платформы – за жизнь"), так как он уже достаточно известен.
Украинский политолог Кость Бондаренко вообще полагает, что у Бойко нет иного выбора, кроме как играть роль оппозиционера, к которой его принуждают, как заложника.
"Будем наблюдать за смелыми и радикальными, но максимально обезличенными и обтекаемыми заявлениями Бойко. А если честно - мне очень жаль Юрия Анатольевича. По сути, он заложник. И говорит ровно то, что от него требуют те, кто его держат в заложниках. Ровно так и стоит воспринимать его заявления. И главное - не строить иллюзии относительно его политического будущего", - считает политолог.
Бывший инженер-технолог из Донецкой области достаточно долго играл роль защитника русского языка, помогая выпускать протестный пар еще со времен Оранжевой революции. Бойко глубоко повязан с нынешней системой власти на Украине, чтобы иметь возможность и решимость что-либо менять. Если рухнет она, то потянет за собой и самого Бойко. Ему могут отвести разве что роль подсадной утки, которая должна помочь СБУ вычислить остатки протестного электората.
* внесён в РФ в списки экстремистов и террористов
Читайте также: Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**
 
ЭксклюзивУкраинаСШАДонбассЮрий БойкоАлександр ДубинскийПетр ПорошенкоСБУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:00"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины
02:49Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко
02:41Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем
22:33"…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается
19:45Российские акции и американские санкции. Кто хочет приобрести предприятие "Газпрома" в Сербии
19:30Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине
19:13Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин
19:03До мира Зеленскому рукой подать, но он проверку не прошёл и прилетел в Брюссель с другими целями
18:48Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
18:44Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел
18:22Полиция Эстонии арестовала пенсионерку за помощь политзаключённым
18:14Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области
18:03Зеленский выступил против заморозки боевых действий в зоне СВО
18:01Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку
18:00СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине
17:47Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье
17:02"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ
16:52"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив
16:52"Как черт из табакерки": Путин ответил, готов ли предоставить Зеленскому политическое убежище
16:46"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов
Лента новостейМолния