https://ukraina.ru/20241220/1059799054.html

"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины

"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины - 20.12.2024 Украина.ру

"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины

Надо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-12-20T03:00

2024-12-20T03:00

2024-12-20T03:00

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По мнению эксперта, России нужно бить не по энергетике Украины, а по ее банкам. Необходимо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, связанные с центробанком Украины, добавил он.Он отметил, что в этом случае будет уничтожена инфраструктура двойного назначения. Киевский режим лишится возможности расплачиваться за технику и давать деньги солдатам. Может быть, у противника есть еще какие-то уязвимые точки, о которых мы пока не знаем, указал политолог."Это же гидра. Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам. И финансовые операции – это чувствительное место", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О принципиальных отличиях между биодронами и боевиками — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.

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новости, украина, александр перенджиев, киев, россия, поставки, вооружения, всу, ракетный удар, сво, детали, спецоперация, финансы