"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины - 20.12.2024 Украина.ру
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"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины
"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины - 20.12.2024 Украина.ру
"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины
Надо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-20T03:00
2024-12-20T03:00
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По мнению эксперта, России нужно бить не по энергетике Украины, а по ее банкам. Необходимо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, связанные с центробанком Украины, добавил он.Он отметил, что в этом случае будет уничтожена инфраструктура двойного назначения. Киевский режим лишится возможности расплачиваться за технику и давать деньги солдатам. Может быть, у противника есть еще какие-то уязвимые точки, о которых мы пока не знаем, указал политолог."Это же гидра. Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам. И финансовые операции – это чувствительное место", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О принципиальных отличиях между биодронами и боевиками — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, александр перенджиев, киев, россия, поставки, вооружения, всу, ракетный удар, сво, детали, спецоперация, финансы
Новости, Украина, Александр Перенджиев, Киев, Россия, поставки, вооружения, ВСУ, ракетный удар, СВО, детали, Спецоперация, финансы

"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины

03:00 20.12.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Надо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По мнению эксперта, России нужно бить не по энергетике Украины, а по ее банкам. Необходимо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, связанные с центробанком Украины, добавил он.

"Ударили мы по энергетике, света нет, а киевский режим платит деньги восточноевропейским странам, чтобы они помогли ему с мощностями. Ударили мы по местам расположения личного состава и хранения техники, а киевский режим опять дает деньги, чтобы Запад передал ему танки и наемников", — подчеркнул Перенджиев.

Он отметил, что в этом случае будет уничтожена инфраструктура двойного назначения. Киевский режим лишится возможности расплачиваться за технику и давать деньги солдатам. Может быть, у противника есть еще какие-то уязвимые точки, о которых мы пока не знаем, указал политолог.
"Это же гидра. Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам. И финансовые операции – это чувствительное место", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.
О принципиальных отличиях между биодронами и боевиками — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.
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03:00"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины
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