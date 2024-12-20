"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Надо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По мнению эксперта, России нужно бить не по энергетике Украины, а по ее банкам. Необходимо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, связанные с центробанком Украины, добавил он.
"Ударили мы по энергетике, света нет, а киевский режим платит деньги восточноевропейским странам, чтобы они помогли ему с мощностями. Ударили мы по местам расположения личного состава и хранения техники, а киевский режим опять дает деньги, чтобы Запад передал ему танки и наемников", — подчеркнул Перенджиев.
Он отметил, что в этом случае будет уничтожена инфраструктура двойного назначения. Киевский режим лишится возможности расплачиваться за технику и давать деньги солдатам. Может быть, у противника есть еще какие-то уязвимые точки, о которых мы пока не знаем, указал политолог.
"Это же гидра. Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам. И финансовые операции – это чувствительное место", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.
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