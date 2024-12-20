В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы - 20.12.2024 Украина.ру
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В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы
В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы - 20.12.2024 Украина.ру
В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы
Запад готовился к борьбе за Арктику еще до майдана 2004 года. Финляндия, Швеция и Норвегия участвуют в подготовке к агрессии против российских арктических рубежей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-20T03:15
2024-12-20T03:15
новости
запад
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нато
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севморпуть
арктика
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По мнению политолога, украинский конфликт был необходим Западу, чтобы получше подготовиться к борьбе за арктические ресурсы. Их не устраивает, что Россия эксплуатирует Севморпуть и получает от этого определенные выгоды, указал он.Эксперт отметил, что Запад готовился к борьбе за Арктику еще до майдана 2004 года. Он уже тогда привлекал к учениям НАТО на тот момент нейтральную Швецию и Финляндию. Эти долгосрочные планы сейчас понемногу претворяются в жизнь, добавил Перенджиев.То есть вся основная борьба еще впереди. Сейчас Запад потихоньку раскрывает и показывает свои козыри. Он в принципе не ожидал, что Россия будет биться за Украину, указал эксперт."Начало СВО было сильным шагом. Надо и дальше делать сильные шаги. Если мы будем ограничиваться территорией Украины, вряд ли мы сможем эффективно защищаться в других регионах", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241218/1059774583.html
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новости, запад, финляндия, швеция, александр перенджиев, нато, балтика, севморпуть, арктика, сво, детали, прибалтика, балтийское море, спецоперация
Новости, Запад, Финляндия, Швеция, Александр Перенджиев, НАТО, Балтика, Севморпуть, Арктика, СВО, детали, Прибалтика, Балтийское море, Спецоперация

В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы

03:15 20.12.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Запад готовился к борьбе за Арктику еще до майдана 2004 года. Финляндия, Швеция и Норвегия участвуют в подготовке к агрессии против российских арктических рубежей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По мнению политолога, украинский конфликт был необходим Западу, чтобы получше подготовиться к борьбе за арктические ресурсы. Их не устраивает, что Россия эксплуатирует Севморпуть и получает от этого определенные выгоды, указал он.
Эксперт отметил, что Запад готовился к борьбе за Арктику еще до майдана 2004 года. Он уже тогда привлекал к учениям НАТО на тот момент нейтральную Швецию и Финляндию. Эти долгосрочные планы сейчас понемногу претворяются в жизнь, добавил Перенджиев.
Балтийском море сейчас неспокойно. Финляндия, Швеция и Норвегия участвуют в подготовке к агрессии против наших арктических рубежей. В самой Финляндии разместили штаб северо-арктических войск НАТО. Выстраивается инфраструктура, проводятся учения, разрабатывают планы военных операций", — подчеркнул политолог.
То есть вся основная борьба еще впереди. Сейчас Запад потихоньку раскрывает и показывает свои козыри. Он в принципе не ожидал, что Россия будет биться за Украину, указал эксперт.
"Начало СВО было сильным шагом. Надо и дальше делать сильные шаги. Если мы будем ограничиваться территорией Украины, вряд ли мы сможем эффективно защищаться в других регионах", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.
О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
Игорь Юшков интервью
18 декабря, 19:25
Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и ПриднестровьеРечь идет о том, что Украина пытается заставить европейские компании подписать дополнительные соглашения с Газпромом и перенести точку приемки на российско-украинскую границу, чтобы собственниками газа становились европейцы, а газ становился не российским, а европейским. И вот с европейцами они и будут договариваться о транзите.
 
НовостиЗападФинляндияШвецияАлександр ПеренджиевНАТОБалтикаСевморпутьАрктикаСВОдеталиПрибалтикаБалтийское мореСпецоперация
 
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