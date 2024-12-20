В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы
Запад готовился к борьбе за Арктику еще до майдана 2004 года. Финляндия, Швеция и Норвегия участвуют в подготовке к агрессии против российских арктических рубежей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По мнению политолога, украинский конфликт был необходим Западу, чтобы получше подготовиться к борьбе за арктические ресурсы. Их не устраивает, что Россия эксплуатирует Севморпуть и получает от этого определенные выгоды, указал он.
"В Балтийском море сейчас неспокойно. Финляндия, Швеция и Норвегия участвуют в подготовке к агрессии против наших арктических рубежей. В самой Финляндии разместили штаб северо-арктических войск НАТО. Выстраивается инфраструктура, проводятся учения, разрабатывают планы военных операций", — подчеркнул политолог.
То есть вся основная борьба еще впереди. Сейчас Запад потихоньку раскрывает и показывает свои козыри. Он в принципе не ожидал, что Россия будет биться за Украину, указал эксперт.
"Начало СВО было сильным шагом. Надо и дальше делать сильные шаги. Если мы будем ограничиваться территорией Украины, вряд ли мы сможем эффективно защищаться в других регионах", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.
О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
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