https://ukraina.ru/20241219/1059817412.html

СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине

СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине - 19.12.2024 Украина.ру

СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что специальную военную операцию следовало бы начать раньше. Владимир Зеленский следил за прямой линией с Путиным

2024-12-19T18:00

2024-12-19T18:00

2024-12-19T18:00

эксклюзив

хроники

владимир путин

владимир зеленский

виктор орбан

россия

украина

киев

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059811648_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_0ebfb311c800841f956154100790df31.jpg

По словам президента РФ Владимира Путина, СВО следовало начать раньше и лучше к ней подготовиться."Если можно было бы посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, ситуацию в 2021, 2022 году, о чем бы я подумал: я подумал бы о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО", - заявил Путин.Так он ответил на вопрос о том, что бы изменил в своём решении февраля 2022 года.Путин также сослался на события 2014 года в Крыму."Ведь и крымские события, они были просто спонтанны, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки", - указал президент России.Он также пояснил, почему Россия начала специальную военную операцию."Ну почему мы начали? А потому, что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать, когда ситуация для нас ухудшиться. Ведь киевские власти объявили, что они не будут исполнять Минские соглашения, заявили какие-то претензии на оружие массового уничтожения. Мы увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений, восемь лет продолжается там война, война и бойня, уничтожение людей на Донбассе. Более того, мы увидели, что идет военное освоение этой территории с параллельным уничтожением того, что связано с Россией", - указал Путин.По его словам, "если бы знать, что произойдёт заранее, то надо было бы, конечно, проводить такую системную серьёзную подготовку"."Именно это я имел в виду", - пояснил президент России.Также Путина спросили, как он сам изменился за почти три года с начала специальной военной операции."Мы все меняемся, меняемся каждый день, каждый час. Я думаю, что и все присутствующие в зале и те, кто нас слушают и видят тоже меняются, но такова жизнь - всё течёт, все меняется. Но эти три года, они, конечно, два с лишним, они, конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для всей страны и для меня. Вы знаете, я вам скажу откровенно. Мы сейчас и шутим здесь, и смех в зале раздается. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться", - отметил Путин.В то же время, он отметил, что стал совершенствовать свои навыки."Но и есть ещё одно обстоятельство - я, конечно, стал совершенствовать, как я думаю, имеющиеся у меня навыки, хотя бы так назовем, в поиске ключевых вопросов и в возможности сосредоточить внимание и силы на их решение", - добавил Путин.Также Путин прокомментировал происходящее с православной церковью на Украине. По его словам, там нарушаются права верующих. При этом в мире стараются этого не замечать."Они (украинское руководство. — Ред.) ведь даже не атеисты. Атеисты — это тоже люди, которые во что-то верят: они верят в то, что Бога нет, но это тоже их вера. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры — безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они вроде как и не православные, потому что в церквях тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются", — сказал Путин.При этом, он заявил, что в руководстве Украины - "люди без роду без племени, они когда-то удерут и будут ходить не в церковь, а на пляж".Несмотря на это, президент России напомнил о том, что РФ никогда не отказывалась от переговоров."Теперь условия начала переговоров: у нас нет предварительных условий", — сказал Путин, отвечая на вопрос, на каких условиях Москва готова начать переговоры с Киевом.В то же время, указал Путин, подписывать договор Россия будет только с легитимной властью Украины. Что же до Владимира Зеленского, то он де-юге не является президентом. По Конституции Украины сейчас легитимной является только Верховная Рада. При этом, на Украине сохраняется нелегитимный президент, все остальные органы власти становятся соучастниками его преступлений."В чём проблема для Украины, я понимаю, что вы в курсе этого, в том, что государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур и так далее. Но если первое лицо нелегитимно, то все остальные тоже теряют свою легитимность по этой линии", — отметил президент России.Также Путин отметил, что не против Рождественского перемирия. По словам Путина, с этим предложением к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Он мне так и сказал: "Ну, что вам стоит на день-два объявить Рождественское перемирие. Ничего противник за эти два-три дня сделать не сможет". Я сказал: "Ну, да, наверное, это так, но вы сначала поговорите с украинской стороной", - заявил Путин.Президент напомнил, что Орбан предложил как рождественское перемирие, так и обмен пленными."Я не отказался. Я сказал, в принципе, надо подумать, но вы у них спросите. Он спросил. На следующий день глава режима (Зеленский - Ред.) заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет", - отметил Путин.До этого он также предложил Западу высокотехнологичную дуэль."Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, провести <…> такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы", — отметил Путин.По его словам, шансов сбить "Орешник" у противника нет, даже новейшие противоракеты, размещенные в Польше и Румынии, до него не достанут.Эти слова разозлили Зеленского, который оказался одним из зрителей прямой линии с Путиным."Вы видите, с кем мы имеем дело? Сегодня товарищ из Кремля сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит: "Мы ударим куда-то по Киеву "Орешником", а они пускай поставят противовоздушную оборону. Ну и посмотрим, что будет". И вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.Он также агрессивно отреагировал на посреднические усилия премьер-министра Венгрии Орбана."Я, честно говоря, думаю, что это очень несерьёзно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, которые связаны с жизнью украинцев и когда мы об этом узнаем из СМИ", - отметил он.По словам Зеленского, Орбан не имеет "никакого мандата на переговоры"."Его отношения с Путиным слишком тёплые, чтобы ставить Путина на место", - заявил Зеленский.Сами же мирные инициативы венгерского премьера он называл "политическим пиаром"."Что предлагает венгерская сторона - мне неизвестно, кроме того, что это звучит как-то празднично - Рождественский обмен". Нам совсем невесело... Ничего не может обсуждаться и решаться без Украины", - указал Зеленский.Его агрессивную риторику раскритиковали даже на Украине."Путин сыграл роль миротворца на фоне нагнетающего Зеленского. Путин показал силу тем, что предложил "дуэль" Орешника vs западное ПВО. Даже если Киев/западные кураторы откажутся - это уже будет признаком слабости и формальной победой РФ. Путин подтвердил, что готов был на Рождественское перемирие, что плюс к его имиджу миротворца на фоне Зеленского. Сейчас Зеленский дает свою пресс-конференцию, которая на фоне Путина вся пропитана агрессией и направлена на "продолжение войны". Зе проигрывает в информационном плане. Все его заявления основаны на "громких безосновательных обвинениях"", - отметил популярный в стране телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала подчеркнули, что "Зеленский сам себя зарывает".Подробнее о прямой линии - в статье Павла Котова "Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным".

https://ukraina.ru/20241219/1059792267.html

https://ukraina.ru/20241219/1059778986.html

https://ukraina.ru/20241218/1059766196.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, виктор орбан, россия, украина, киев, верховная рада