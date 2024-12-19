Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко - 19.12.2024 Украина.ру
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Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко
Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко - 19.12.2024 Украина.ру
Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко
Трамп не хочет брать на себя ответственность за идеи Парижа, но для него выгодна идея ввода "миротворцев" на Украину. Макрон активно "обрабатывал" Трампа по этому поводу, и, судя по всему, избранный президент США "не сказал ни да, ни нет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-19T04:30
2024-12-19T04:30
новости
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сша
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ростислав ищенко
миротворец
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Появление такого западного контингента войск на Украине без разрешения России означает прямую конфронтацию. Владимиру Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметил эксперт.Он отметил, что Макрон активно "обрабатывал" Трампа по этому поводу, и, судя по всему, избранный президент США "не сказал ни да, ни нет". Трамп не хочет брать на себя ответственность за идеи Макрона, но идея ввода "миротворцев" на Украину для него выгодна. Может быть, Россия и будет воевать. Но Трамп понимает, что у нее нет большого желания воевать с Францией, Польшей или Прибалтикой. И выступать против Макрона Трамп не будет. Сколько французский президент уже носится с этой идеей, но Трамп ее пока никак не прокомментировал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, ростислав ищенко, миротворец, франция, вс рф, польша, прибалтика, сво, война, детали
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Ростислав Ищенко, Миротворец, Франция, ВС РФ, Польша, Прибалтика, СВО, война, детали

Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко

04:30 19.12.2024
 
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Трамп не хочет брать на себя ответственность за идеи Парижа, но для него выгодна идея ввода "миротворцев" на Украину. Макрон активно "обрабатывал" Трампа по этому поводу, и, судя по всему, избранный президент США "не сказал ни да, ни нет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Появление такого западного контингента войск на Украине без разрешения России означает прямую конфронтацию. Владимиру Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметил эксперт.
Он отметил, что Макрон активно "обрабатывал" Трампа по этому поводу, и, судя по всему, избранный президент США "не сказал ни да, ни нет". Трамп не хочет брать на себя ответственность за идеи Макрона, но идея ввода "миротворцев" на Украину для него выгодна.
"Пока Макрон будет носиться с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию: "Договаривайтесь со мной, потому что с Макроном вам будет совсем плохо. Если он отправит войска на Украину, что вы с ним будете делать? Воевать?" — подчеркнул Ищенко.
Может быть, Россия и будет воевать. Но Трамп понимает, что у нее нет большого желания воевать с Францией, Польшей или Прибалтикой. И выступать против Макрона Трамп не будет. Сколько французский президент уже носится с этой идеей, но Трамп ее пока никак не прокомментировал, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.
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