https://ukraina.ru/20241219/1059771297.html

Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко

Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко - 19.12.2024 Украина.ру

Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко

Трамп не хочет брать на себя ответственность за идеи Парижа, но для него выгодна идея ввода "миротворцев" на Украину. Макрон активно "обрабатывал" Трампа по этому поводу, и, судя по всему, избранный президент США "не сказал ни да, ни нет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-19T04:30

2024-12-19T04:30

2024-12-19T04:30

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Появление такого западного контингента войск на Украине без разрешения России означает прямую конфронтацию. Владимиру Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметил эксперт.Он отметил, что Макрон активно "обрабатывал" Трампа по этому поводу, и, судя по всему, избранный президент США "не сказал ни да, ни нет". Трамп не хочет брать на себя ответственность за идеи Макрона, но идея ввода "миротворцев" на Украину для него выгодна. Может быть, Россия и будет воевать. Но Трамп понимает, что у нее нет большого желания воевать с Францией, Польшей или Прибалтикой. И выступать против Макрона Трамп не будет. Сколько французский президент уже носится с этой идеей, но Трамп ее пока никак не прокомментировал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241218/1059769074.html

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, ростислав ищенко, миротворец, франция, вс рф, польша, прибалтика, сво, война, детали