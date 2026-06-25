https://ukraina.ru/20260625/ukraina-bez-ukraintsev-opukhol-neonatsizma-pustila-metastazy-chto-delat-s-radikalami-1080645570.html
Украина без украинцев: опухоль неонацизма пустила метастазы. Что делать с радикалами
Украина без украинцев: опухоль неонацизма пустила метастазы. Что делать с радикалами - 25.06.2026 Украина.ру
Украина без украинцев: опухоль неонацизма пустила метастазы. Что делать с радикалами
Датские власти заявили о росте экстремистских настроений среди части молодых украинских беженцев. Почему об этой проблеме в Европе заговорили только сейчас?... Украина.ру, 25.06.2026
2026-06-25T18:12
2026-06-25T18:12
2026-06-25T18:12
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украина
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павел волков
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украинские беженцы
миграция
экстремизм
радикализм
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Датские власти заявили о росте экстремистских настроений среди части молодых украинских беженцев. Почему об этой проблеме в Европе заговорили только сейчас? Дарина Боровик и Павел Волков разбирались, где проходит грань между патриотизмом и радикализмом: почему тема, которую долго избегали, сегодня выходит на первый план и какие риски она несет для Украины и ЕС.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, украина, европа, павел волков, ес, украинские беженцы, миграция, экстремизм, радикализм, видео
Видео, Украина, Европа, Павел Волков, ЕС, украинские беженцы, миграция, экстремизм, радикализм
Украина без украинцев: опухоль неонацизма пустила метастазы. Что делать с радикалами
Датские власти заявили о росте экстремистских настроений среди части молодых украинских беженцев. Почему об этой проблеме в Европе заговорили только сейчас?
Дарина Боровик и Павел Волков разбирались, где проходит грань между патриотизмом и радикализмом: почему тема, которую долго избегали, сегодня выходит на первый план и какие риски она несет для Украины и ЕС.