Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00 - 25.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260625/rossiya-obvinila-frantsiyu-v-piratstve-kolomoyskogo-osudili-za-khischenie-nefti-novosti-k-2000-1080646805.html
Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00
Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00 - 25.06.2026 Украина.ру
Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00
Франция осуществила очередной акт пиратства, захватив танкер, заявили российские дипломаты в Париже. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T19:58
2026-06-25T19:58
новости
россия
игорь коломойский
мвд
опг
франция
украина
дмитрий полянский
тим кук
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040436505_0:0:3292:1851_1920x0_80_0_0_7a4a34accd22636c16ee68e8a2caa197.jpg
Посольство России во Франции прокомментировало РИА Новости задержание французскими властями близ Сицилии шедшего под флагом Камеруна из Приморска танкера Deliver."Речь идет об очередном факте пиратства", - констатировали в российской дипмиссии.Так отметили, что "такие действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права".Другие новости к этому часу:🟦 Россия объявлена экзистенциальной угрозой для ЕМ и НАТО - "двух русофобских объединений, и, когда Украина окончательно "сточится" о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны", - заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.🟦 Татарстанский суд заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) к 12 годам лишения свободы за хищение нефти из России на сумму 10 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД РФ;🟦 Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, занимавшейся похищениями и вымогательством, троим членам банды предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области.🟦 Члены преступной группировки прикрывали свою деятельность общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО, занимаясь при этом вымогательством и похищениями людей, а также разбоем, торговлей наркотиками и обналичиванием денежных средств;🟦 Командир полка ВСУ "Скала" Юрий Гаркавый отстранён от обязанностей на время проверки фактов насилия и превышения полномочий военнослужащими этого подразделения. Расследуются их преступные деяния в отношении мобилизованных, сообщили представители Генштаба ВСУ изданию "Бабель". По их словам, речь идёт о "смерти, пытках и издевательствах над мобилизованными в учебных центрах полка";🟦 Французская компания Michelin в 2028 году закроет завод в США и потратит на это выделит на это 220 млн евро. Увольнению подлежат 1200 сотрудников;🟦 Британское агентство морской безопасности UKMTO сообщило, что "снаряд неизвестного происхождения" повредил грузовое судно в Ормузском проливе. Члены экипажа живы, повреждён капитанский мостик;🟦 Американская компания Apple резко повышает цены на свои устройства Mac и iPad из-за "Рамагеддона". Гендиректор Тим Кук объяснил повышение цен на 15-25% нехваткой микросхем.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовАктуальное интервью: Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
франция
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040436505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_266030c9390a50d5ca44d994715c828a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, игорь коломойский, мвд, опг, франция, украина, дмитрий полянский, тим кук, вооруженные силы украины, посольство, нато, пираты, мид рф, ес, будет ли война с нато, русофобия, всу, мобилизация на украине, криминал, прогнозы сво
Новости, Россия, Игорь Коломойский, МВД, ОПГ, Франция, Украина, Дмитрий Полянский, Тим Кук, Вооруженные силы Украины, посольство, НАТО, пираты, МИД РФ, ЕС, будет ли война с НАТО, Русофобия, ВСУ, мобилизация на Украине, криминал, прогнозы СВО

Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00

19:58 25.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Франция осуществила очередной акт пиратства, захватив танкер, заявили российские дипломаты в Париже. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Посольство России во Франции прокомментировало РИА Новости задержание французскими властями близ Сицилии шедшего под флагом Камеруна из Приморска танкера Deliver.
"Речь идет об очередном факте пиратства", - констатировали в российской дипмиссии.
Так отметили, что "такие действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права".
Другие новости к этому часу:
🟦 Россия объявлена экзистенциальной угрозой для ЕМ и НАТО - "двух русофобских объединений, и, когда Украина окончательно "сточится" о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны", - заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.
🟦 Татарстанский суд заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) к 12 годам лишения свободы за хищение нефти из России на сумму 10 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД РФ;

🟦 Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, занимавшейся похищениями и вымогательством, троим членам банды предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области.

🟦 Члены преступной группировки прикрывали свою деятельность общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО, занимаясь при этом вымогательством и похищениями людей, а также разбоем, торговлей наркотиками и обналичиванием денежных средств;
🟦 Командир полка ВСУ "Скала" Юрий Гаркавый отстранён от обязанностей на время проверки фактов насилия и превышения полномочий военнослужащими этого подразделения. Расследуются их преступные деяния в отношении мобилизованных, сообщили представители Генштаба ВСУ изданию "Бабель". По их словам, речь идёт о "смерти, пытках и издевательствах над мобилизованными в учебных центрах полка";
🟦 Французская компания Michelin в 2028 году закроет завод в США и потратит на это выделит на это 220 млн евро. Увольнению подлежат 1200 сотрудников;
🟦 Британское агентство морской безопасности UKMTO сообщило, что "снаряд неизвестного происхождения" повредил грузовое судно в Ормузском проливе. Члены экипажа живы, повреждён капитанский мостик;
🟦 Американская компания Apple резко повышает цены на свои устройства Mac и iPad из-за "Рамагеддона". Гендиректор Тим Кук объяснил повышение цен на 15-25% нехваткой микросхем.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияИгорь КоломойскийМВДОПГФранцияУкраинаДмитрий ПолянскийТим КукВооруженные силы УкраиныпосольствоНАТОпиратыМИД РФЕСбудет ли война с НАТОРусофобияВСУмобилизация на Украинекриминалпрогнозы СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:10ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО
21:00Зеленский предъявил Белоруссии новые требования
20:34Британия тоже обнаружила героизацию нацистов в ВСУ
20:25Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме"
20:21Польша и Украина продолжают возвращение орденов
19:58Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00
19:26Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения
19:17ВС РФ атаковали Сумы, ВСУ убили жителя Крыма. Новости СВО
18:36Грядущая зима будет тяжёлой на Украине — Шмыгаль
18:26В Кривом Роге ТЦКшники на бусике снова сбили человека
18:20"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму
18:12Украина без украинцев: опухоль неонацизма пустила метастазы. Что делать с радикалами
18:10"Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию
17:47ПВО работает в Донецке. Новости СВО
17:44Избран или назначен? Каким был путь Гитлера к власти. Скоро в эфире!
17:30Европираты, землетрясение в Венесуэле, "яблоки" без VK. Итоги 25 июня
17:26Итоги 25.06.26: ЕС "режет" дроны, в Черниговской области Украины объявили эвакуацию
17:16Украинский политолог: ни один российский НПЗ не был полностью уничтожен
17:14Елена Маркосян: Украина без выхода к Черному морю — это конец "проекта войны" Европы и США
17:08Россия закрывает генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге
Лента новостейМолния