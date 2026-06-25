https://ukraina.ru/20260625/rossiya-obvinila-frantsiyu-v-piratstve-kolomoyskogo-osudili-za-khischenie-nefti-novosti-k-2000-1080646805.html

Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00

Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00 - 25.06.2026 Украина.ру

Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00

Франция осуществила очередной акт пиратства, захватив танкер, заявили российские дипломаты в Париже. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T19:58

2026-06-25T19:58

2026-06-25T19:58

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вооруженные силы украины

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Посольство России во Франции прокомментировало РИА Новости задержание французскими властями близ Сицилии шедшего под флагом Камеруна из Приморска танкера Deliver."Речь идет об очередном факте пиратства", - констатировали в российской дипмиссии.Так отметили, что "такие действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права".Другие новости к этому часу:🟦 Россия объявлена экзистенциальной угрозой для ЕМ и НАТО - "двух русофобских объединений, и, когда Украина окончательно "сточится" о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны", - заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.🟦 Татарстанский суд заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) к 12 годам лишения свободы за хищение нефти из России на сумму 10 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД РФ;🟦 Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, занимавшейся похищениями и вымогательством, троим членам банды предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области.🟦 Члены преступной группировки прикрывали свою деятельность общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО, занимаясь при этом вымогательством и похищениями людей, а также разбоем, торговлей наркотиками и обналичиванием денежных средств;🟦 Командир полка ВСУ "Скала" Юрий Гаркавый отстранён от обязанностей на время проверки фактов насилия и превышения полномочий военнослужащими этого подразделения. Расследуются их преступные деяния в отношении мобилизованных, сообщили представители Генштаба ВСУ изданию "Бабель". По их словам, речь идёт о "смерти, пытках и издевательствах над мобилизованными в учебных центрах полка";🟦 Французская компания Michelin в 2028 году закроет завод в США и потратит на это выделит на это 220 млн евро. Увольнению подлежат 1200 сотрудников;🟦 Британское агентство морской безопасности UKMTO сообщило, что "снаряд неизвестного происхождения" повредил грузовое судно в Ормузском проливе. Члены экипажа живы, повреждён капитанский мостик;🟦 Американская компания Apple резко повышает цены на свои устройства Mac и iPad из-за "Рамагеддона". Гендиректор Тим Кук объяснил повышение цен на 15-25% нехваткой микросхем.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовАктуальное интервью: Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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