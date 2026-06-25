"Рейдерский захват": Захарова рассказала "Украина.ру" о судьбе арестованных зданий МИД РФ в США - 25.06.2026 Украина.ру
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"Рейдерский захват": Захарова рассказала "Украина.ру" о судьбе арестованных зданий МИД РФ в США
"Рейдерский захват": Захарова рассказала "Украина.ру" о судьбе арестованных зданий МИД РФ в США - 25.06.2026 Украина.ру
"Рейдерский захват": Захарова рассказала "Украина.ру" о судьбе арестованных зданий МИД РФ в США
Россия продолжит добиваться возвращения объектов дипломатической недвижимости, доступ к которым для российских дипломатов был закрыт властями США. Этот вопрос является безальтернативным условием для восстановления доверия между странами. Об этом 25 июня на брифинге для журналистов рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
2026-06-25T21:48
2026-06-25T21:58
эксклюзив
россия
сша
вашингтон
мид
владимир путин
дональд трамп
дипломатия
дипломаты
дипломатические отношения
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Американские власти с 2016 года фактически вывели из-под юрисдикции России шесть объектов дипломатической недвижимости на своей территории, включая здания генконсульств, загородные резиденции и особняк торгпредства. Доступ российских дипломатов к этим объектам полностью закрыт.Российские дипломаты не имеют доступа к этим объектам, которые взяты под охрану американских спецслужб. Вопрос об их возврате Москва регулярно ставит перед Вашингтоном как ключевое условие для восстановления двусторонних отношений.Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о судьбе российской недвижимости, Мария Захарова заявила, что вопрос о разблокировке зданий консульств следует адресовать представителям США. "Вы меня так спрашиваете, как будто мы это заблокировали. Наверное, в такой формулировке надо задавать вопрос американской стороне", — сказала дипломат.Официальный представитель МИД России сообщила, что ведомство продолжает прилагать усилия по возвращению шести объектов российской государственной собственности, расположенных в США. Она подчеркнула, что это не просто объекты недвижимости, а государственная собственность. "И, несмотря на дипломатический статус, который гарантировал им неприкосновенность, они были захвачены американскими властями в период с 2016 по 2018 год. Сделано это было Вашингтоном в нарушение международных правовых обязательств США", — заявила Захарова.Она перечислила конкретные объекты. Речь идёт о загородных базах в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, особняке торгпредства России в Вашингтоне, двух зданиях нынешнего российского Генконсульства в Сан-Франциско, а также о резиденции Генконсульства России в Сиэтле. Захарова отметила, что вопрос о возврате конфискованной собственности постоянно и жестко ставится перед американской стороной на различных уровнях. При этом она добавила, что называть это конфискацией или рейдерским захватом — "вопрос вкуса и оценок".По её словам, этот вопрос ставится в рамках диалога по снятию так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях России И США. "В качестве безальтернативного условия восстановления доверия, нормализации международного сотрудничества, межгосударственного сотрудничества между нашими странами", — пояснила дипломат.Захарова сообщила, что американской стороне передано конкретное предложение по устранению этого серьёзного барьера на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Официальный представитель МИД России констатировала, что в Госдепартаменте США пока не проявляют реакции на эту тему, и подтвердила намерение Москвы продолжать добиваться скорейшего и безусловного возвращения всех объектов российской дипломатической собственности.Отвечая на другой вопрос журналиста, представитель МИД России также отметила, что достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске в 2025 году понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта. К сожалению, констатировала Захарова, в настоящее время "наблюдается определённый дрейф одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными".Также на эту тему — в публикации "Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию на сайте Украина.ру.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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эксклюзив, россия, сша, вашингтон, мид, владимир путин, дональд трамп, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, собственность, мид рф, международные отношения, международная политика, захват, нью-йорк, мэриленд, сан-франциско, недвижимость, сотрудничество, переговоры, новости переговоров, аляска, отношения, межгосударственные отношения
Эксклюзив, Россия, США, Вашингтон, МИД, Владимир Путин, Дональд Трамп, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, собственность, МИД РФ, международные отношения, Международная политика, захват, Нью-Йорк, Мэриленд, Сан-Франциско, Недвижимость, сотрудничество, переговоры, новости переговоров, Аляска, отношения, межгосударственные отношения

"Рейдерский захват": Захарова рассказала "Украина.ру" о судьбе арестованных зданий МИД РФ в США

21:48 25.06.2026 (обновлено: 21:58 25.06.2026)
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МИД России / Telegram
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наталья
Мареева
Все материалы
Россия продолжит добиваться возвращения объектов дипломатической недвижимости, доступ к которым для российских дипломатов был закрыт властями США. Этот вопрос является безальтернативным условием для восстановления доверия между странами. Об этом 25 июня на брифинге для журналистов рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Американские власти с 2016 года фактически вывели из-под юрисдикции России шесть объектов дипломатической недвижимости на своей территории, включая здания генконсульств, загородные резиденции и особняк торгпредства. Доступ российских дипломатов к этим объектам полностью закрыт.
Российские дипломаты не имеют доступа к этим объектам, которые взяты под охрану американских спецслужб. Вопрос об их возврате Москва регулярно ставит перед Вашингтоном как ключевое условие для восстановления двусторонних отношений.
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о судьбе российской недвижимости, Мария Захарова заявила, что вопрос о разблокировке зданий консульств следует адресовать представителям США. "Вы меня так спрашиваете, как будто мы это заблокировали. Наверное, в такой формулировке надо задавать вопрос американской стороне", — сказала дипломат.
Официальный представитель МИД России сообщила, что ведомство продолжает прилагать усилия по возвращению шести объектов российской государственной собственности, расположенных в США. Она подчеркнула, что это не просто объекты недвижимости, а государственная собственность.
"И, несмотря на дипломатический статус, который гарантировал им неприкосновенность, они были захвачены американскими властями в период с 2016 по 2018 год. Сделано это было Вашингтоном в нарушение международных правовых обязательств США", — заявила Захарова.
Она перечислила конкретные объекты. Речь идёт о загородных базах в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, особняке торгпредства России в Вашингтоне, двух зданиях нынешнего российского Генконсульства в Сан-Франциско, а также о резиденции Генконсульства России в Сиэтле.
Захарова отметила, что вопрос о возврате конфискованной собственности постоянно и жестко ставится перед американской стороной на различных уровнях. При этом она добавила, что называть это конфискацией или рейдерским захватом — "вопрос вкуса и оценок".
По её словам, этот вопрос ставится в рамках диалога по снятию так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях России И США.
"В качестве безальтернативного условия восстановления доверия, нормализации международного сотрудничества, межгосударственного сотрудничества между нашими странами", — пояснила дипломат.
Захарова сообщила, что американской стороне передано конкретное предложение по устранению этого серьёзного барьера на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном.
Официальный представитель МИД России констатировала, что в Госдепартаменте США пока не проявляют реакции на эту тему, и подтвердила намерение Москвы продолжать добиваться скорейшего и безусловного возвращения всех объектов российской дипломатической собственности.
Отвечая на другой вопрос журналиста, представитель МИД России также отметила, что достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске в 2025 году понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта.
К сожалению, констатировала Захарова, в настоящее время "наблюдается определённый дрейф одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными".
Также на эту тему — в публикации "Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию на сайте Украина.ру.
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