https://ukraina.ru/20260625/evropiraty-zemletryasenie-v-venesuele-yabloki-bez-vk-itogi-25-iyunya-1080643228.html

Европираты, землетрясение в Венесуэле, "яблоки" без VK. Итоги 25 июня

Европираты, землетрясение в Венесуэле, "яблоки" без VK. Итоги 25 июня - 25.06.2026 Украина.ру

Европираты, землетрясение в Венесуэле, "яблоки" без VK. Итоги 25 июня

Франция задержала ещё один танкер с российской нефтью. У берегов Венесуэлы прошло мощное землетрясение. Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений

2026-06-25T17:30

2026-06-25T17:30

2026-06-25T17:31

эксклюзив

хроники

дмитрий песков

эммануэль макрон

великобритания

россия

венесуэла

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/19/1080640699_0:0:854:481_1920x0_80_0_0_9ff7ff70e427cb3ba915a56df300afd5.jpg

Французские военные остановили судно, якобы шедшее из Приморска, написал в Х французский президент Эммануэль Макрон."Во вторник ВМС Франции задержали нефтяной танкер Deliver, который следовал у берегов Сицилии с нарушением морского права", — сообщил Макрон.По данным Marine Traffic, судно под флагом Камеруна следовало в Сингапур. Морская префектура Франции по Средиземному морю заявила, что после задержания его отправили к месту стоянки для проверки. В операции приняла участие Великобритания, а также миссия ВМС Евросоюза.Ранее, 1 июня, июня французские морские силы захватили в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Спустя несколько дней капитана судна отпустили из-под стражи.В марте французские военные остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле он покинул французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.В Великобритании, которая принимала участие в операции по задержанию танкера Deliver, тем временем обсуждают судьбу задержанного нефти с захваченного 14 июня по распоряжению британского премьера Кира Стармера нефтяного танкера Smyrtos. Как сообщила спустя 10 дней газета The Telegraph, Великобритания хочет продать 100 тыс. тонн нефти с этого танкера."Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине", – сообщило издание.По информации издания, британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит им и могут устроить аукцион для её продажи. Сто тысяч тонн нефти, которые находятся на борту судна, оценили примерно в £35 млн ($46 млн). При этом, по информации издания, средства могут передать Украине напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Также рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны.По информации источников газеты, после продажи нефти и завершения расследования о нарушении санкций танкер будет отпущен. Ранее Великобритания задержала гражданина Индии на борту захваченного танкера Smyrtos по подозрению в нарушении санкций.Планы британцев прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Речь идёт о попытке, наверное, экспроприации, продажи добычи, которая была добыта пиратскими методами", – заявил Песков журналистам.Ранее в России называли поведение европейцев "пиратством XXI века".Землетрясение в ВенесуэлеПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэле Делси Родригес из-за мощного землетрясения в Венесуэле."Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.Президент РФ попросил передать слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим."Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время", — добавил Путин.Родригес, в свою очередь, поблагодарила российского лидера и отметила, что реакция Москвы на случившееся подтверждает стратегический характер отношений двух стран.Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.Как заявила Родригес днём 25 июня, в результате погибли 164 человека."По имеющимся данным, 164 человека погибли, 971 получил ранения", — рассказала она.Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. В Венесуэле ввели режим ЧС. По информации издания The New York Times, землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.Apple против VKКорпорация Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений, включая соцсеть.Под ограничения также попали VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер, Одноклассники, Mail, Юла, VK Знакомства, Дзен, Облако Mail, Маруся, VK Клипы, VK Почта. Российская компания подтвердила эту информацию."Apple удалила приложения <...> из App Store. [Они] недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple", — заявили представители VK.По их словам, все сервисы, которые были установлены ранее, продолжат работать. Однако действия американской корпорации приведут к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления.При этом в VK указали, что Apple ввела ограничения без предупреждений, лишив россиян доступа к востребованным приложениям.Пресс-секретарь президента России Песков назвал решение американской компании по меньшей мере странным."Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы - перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами", – заявил он также журналистам.По словам Пескова, сложившаяся ситуация поднимает вопрос, насколько можно доверять этой площадке."Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Appe Store удаляет приложения российского производства. Совсем недавно это произошло с Max, были и другие случаи. И безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса, о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг", – отметил Песков.Он также указал, что прежде, чем делать какие-то выводы, соответствующие российские ведомства вступят в контакт с этим сервисом."Конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше соответственно строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией, - сказал Песков. - Безусловно, какие-то решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из App Store — это бьёт по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы. Речь идёт о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают подобные странные по меньшей мере решения корпорации Apple" – отметил пресс-секретарь.Минцифры отметило, что считает удаление приложений VK из App Storeполитически мотивированным шагом и примером недобросовестной конкуренции. Ведомство попросило ФАС проверить корпорацию с точки зрения соблюдения законов.Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в комментарии НСН заявил, что удаление приложений VK из App Store, по всей видимости, объясняется запретом платежей в пользу Apple."Думаю, что это такая война между Apple и VK. Развернулась она после того, как мы запретили платежи в пользу Apple, объяснив это публично тем, что мы стимулируем Apple вернуть ряд компаний в App Store. Сложно сказать, кто первым нарушил равновесие, но сейчас, очевидно, идет история взаимных мер. Позиция Apple пока не расширяется и ограничивается только VK. Было бы здорово, если бы конфликт остался только на этом уровне и как-то разрешился, а отношения бы продолжались в мирном юридическом русле. Но пока мы видим, что переговоры по поводу возвращения ранее также исчезнувшего из AppStore мессенджера "Макс" в магазин, видимо, идут как-то не так", — сказал Клименко.По его словам, Apple крайне редко позволяет себе подобные меры в отношении таких крупных компаний, как VK."Это очень редкий случай, потому что VK — компания крупная, а Apple всегда к крупным компаниям относился с аккуратностью, не вышибал резко из магазина, как это бывало с мелкими компаниями. Поведение Apple сейчас не очень характерно. Даже когда корпорация изгоняла мессенджер Telegram, было понятно, за что она это делает, были ясны процессы регулирования. Сейчас Apple претензии не формулирует, соответственно, не очень понятно, что делать дальше. Есть гипотеза о том, что это как-то связано с санкционной историей, что юристы Apple изменили свою позицию. Если раньше они формально подходили к санкциям, например, было запрещено принимать платежи картами, но телефонами расплачиваться вместе с тем никто не запрещал, то сейчас юристы пересмотрели свою точку зрения и перестроились, например, в сторону Google, а может, и пожестче. Если мы посмотрим на мировую практику отношения к России, кто-то с нами по-прежнему сотрудничает, а кто-то формально соблюдает санкции", — отметил эксперт.Клименко также назвал другие российские приложения, которые также могут находиться под угрозой."У нас есть несколько компаний, по которым Apple также может ударить. Есть "Яндекс", есть маркетплейс Wildberries. Но мы не очень понимаем природу претензий. Если с мессенджером "Макс" это еще хоть как-то было объяснимо, что это государственный сервис, но при этом "Госуслуги", "Госключ" пока не трогают. Повторюсь, пока все это похоже на сведение счетов за запрет платежей в пользу компании Apple", — указал эксперт.Он также отметил, что "путь ответа не всегда рационален", указав, что в этом случае со стороны российских властей непонятно, как отвечать: напрямую ответить корпорации Россия не может.Об опасностях в других акваториях — в статье Сергея Зуева "AUKUS - пока не кусает, но очень опасен. Против кого дружат Австралия и США в Индийском и Тихом океанах".

https://ukraina.ru/20260625/ekspropriatsiya-nefti-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-25-iyunya-1080625074.html

https://ukraina.ru/20260625/prigovor-diplomatii-trampa-rossiya-stavit-krest-na-otnosheniyakh-s-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-25-iyunya--1080612398.html

https://ukraina.ru/20260624/khoroshiy-i-ne-ochen-khoroshiy-politseyskiy-i-chem-obernulsya-dukh-ankoridzha-itogi-24-iyunya-1080595113.html

великобритания

россия

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дмитрий песков, эммануэль макрон, великобритания, россия, венесуэла, ес, украина.ру