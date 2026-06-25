Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме" - 25.06.2026 Украина.ру
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Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме"
Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме" - 25.06.2026 Украина.ру
Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме"
Полиция Германии провела облаву в "Украинском доме". Причина — мошенничество с детскими пособиями. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T20:25
2026-06-25T20:25
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По данным немецких силовиков, в Гамбурге ОПГ выдавала себя за украинских беженцев, чтобы незаконно получать социальные выплаты. Зафиксировано около 370 подобных случаев, сообщают западные СМИ.Центр "Украинский дом" — крупнейший в своём роде в Гамбурге. Он рассчитан примерно на 1500 человек.Больше новостей уходящего дня представлено в обзоре Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, германия, опг, россия, украина.ру, криминал, полиция, украинские беженцы, мигранты, преступность, мошенники, дети, пособия
Новости, Германия, ОПГ, Россия, Украина.ру, криминал, полиция, украинские беженцы, мигранты, преступность, мошенники, дети, пособия

Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме"

20:25 25.06.2026
 
© APНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP
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Полиция Германии провела облаву в "Украинском доме". Причина — мошенничество с детскими пособиями. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
По данным немецких силовиков, в Гамбурге ОПГ выдавала себя за украинских беженцев, чтобы незаконно получать социальные выплаты. Зафиксировано около 370 подобных случаев, сообщают западные СМИ.

Центр "Украинский дом" — крупнейший в своём роде в Гамбурге. Он рассчитан примерно на 1500 человек.
Больше новостей уходящего дня представлено в обзоре Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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