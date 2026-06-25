https://ukraina.ru/20260625/politsiya-frg-provela-oblavu-v-ukrainskom-dome-1080647492.html
Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме"
Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме" - 25.06.2026 Украина.ру
Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме"
Полиция Германии провела облаву в "Украинском доме". Причина — мошенничество с детскими пособиями. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T20:25
2026-06-25T20:25
2026-06-25T20:25
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По данным немецких силовиков, в Гамбурге ОПГ выдавала себя за украинских беженцев, чтобы незаконно получать социальные выплаты. Зафиксировано около 370 подобных случаев, сообщают западные СМИ.Центр "Украинский дом" — крупнейший в своём роде в Гамбурге. Он рассчитан примерно на 1500 человек.Больше новостей уходящего дня представлено в обзоре Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, опг, россия, украина.ру, криминал, полиция, украинские беженцы, мигранты, преступность, мошенники, дети, пособия
Новости, Германия, ОПГ, Россия, Украина.ру, криминал, полиция, украинские беженцы, мигранты, преступность, мошенники, дети, пособия
Полиция ФРГ провела облаву в "Украинском доме"
Полиция Германии провела облаву в "Украинском доме". Причина — мошенничество с детскими пособиями. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
По данным немецких силовиков, в Гамбурге ОПГ выдавала себя за украинских беженцев, чтобы незаконно получать социальные выплаты. Зафиксировано около 370 подобных случаев, сообщают западные СМИ.
Центр "Украинский дом" — крупнейший в своём роде в Гамбурге. Он рассчитан примерно на 1500 человек.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.