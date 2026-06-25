https://ukraina.ru/20260625/izbran-ili-naznachen-kakim-byl-put-gitlera-k-vlasti-skoro-v-efire-1080644107.html
Избран или назначен? Каким был путь Гитлера к власти. Скоро в эфире!
Избран или назначен? Каким был путь Гитлера к власти. Скоро в эфире! - 25.06.2026 Украина.ру
Избран или назначен? Каким был путь Гитлера к власти. Скоро в эфире!
Демократический путь к тоталитаризму. Топография гитлеровского переворота разбирается в очередном выпуске проекта "История: уроки и перемены" публицистом,... Украина.ру, 25.06.2026
2026-06-25T17:44
2026-06-25T17:44
2026-06-25T17:45
видео
украина
россия
адольф гитлер
василий стоякин
украина.ру
ссср
вторая мировая война
великая отечественная война
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/19/1080643982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3019c29aeb3e3476f7773029b613e89b.png
Демократический путь к тоталитаризму. Топография гитлеровского переворота разбирается в очередном выпуске проекта "История: уроки и перемены" публицистом, редактором раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василием Стоякиным и историком, вице-президентом Ассоциации историков Второй Мировой войны Константином Залесским.Не пропустите новый выпуск нашего проекта "История: уроки и перемены"! В каждой передаче мы разгадываем политические загадки, раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
украина
россия
ссср
германия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/19/1080643982_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1021f1bbd41fd61fc4b795ec7a5f57ef.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, адольф гитлер, василий стоякин, украина.ру, ссср, вторая мировая война, великая отечественная война, германия, европа, видео
Видео, Украина, Россия, Адольф Гитлер, Василий Стоякин, Украина.ру, СССР, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Германия, Европа