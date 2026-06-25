https://ukraina.ru/20260625/izbran-ili-naznachen-kakim-byl-put-gitlera-k-vlasti-skoro-v-efire-1080644107.html

Избран или назначен? Каким был путь Гитлера к власти. Скоро в эфире!

Избран или назначен? Каким был путь Гитлера к власти. Скоро в эфире! - 25.06.2026 Украина.ру

Избран или назначен? Каким был путь Гитлера к власти. Скоро в эфире!

Демократический путь к тоталитаризму. Топография гитлеровского переворота разбирается в очередном выпуске проекта "История: уроки и перемены" публицистом,... Украина.ру, 25.06.2026

2026-06-25T17:44

2026-06-25T17:44

2026-06-25T17:45

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Демократический путь к тоталитаризму. Топография гитлеровского переворота разбирается в очередном выпуске проекта "История: уроки и перемены" публицистом, редактором раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василием Стоякиным и историком, вице-президентом Ассоциации историков Второй Мировой войны Константином Залесским.Не пропустите новый выпуск нашего проекта "История: уроки и перемены"! В каждой передаче мы разгадываем политические загадки, раскрываем секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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