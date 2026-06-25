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ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО

ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру

ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО

Украинские мониторинговые каналы сообщают об угрозе грядущего удара российских баллистических ракет. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T21:10

2026-06-25T21:10

2026-06-25T21:10

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🟥 Удар нанесен по Киеву, пишут украинские тг-каналы;🟥 В конце дня множественные удары были нанесены ВС РФ по целям в Сумах, Одессе, Чернигове и Запорожье;🟥 В Крыму при атаке украинских БПЛА погиб еще один мирный житель, сообщают местные СМИ;🟥 Минобороны РФ сообщило, что в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Башкирии, Крыма, над акваториями Азовского и Черного морей;🟦 Мониторинговый проект DeepState вслед за ВМС Украины также опроверг сообщения о якобы отходе ВС РФ с Кинбурнской косы. Появление там украинского флага объяснили сбросом с БПЛА.По данным ресурса, в районе фиксируются пуски российских дронов в сторону Николаева и Херсона, а также работа средств РЭБ. Также сообщается, что ВСУ наносят удары, затрудняя действия российских сил на косе, но наступательных действий сейчас нет.🟦 Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену. По мнению украинского суда, полковник СБУ был завербован в 2018 году в Вене и с тех пор работал на Россию. Он имел доступ к гостайне, передавал России секретные военные сведения и нанёс серьезный урон безопасности Украины.Тем временем Зеленский предъявил Белоруссии новые требованияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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