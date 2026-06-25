ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО
ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру
ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО
Украинские мониторинговые каналы сообщают об угрозе грядущего удара российских баллистических ракет. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T21:10
2026-06-25T21:10
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🟥 Удар нанесен по Киеву, пишут украинские тг-каналы;🟥 В конце дня множественные удары были нанесены ВС РФ по целям в Сумах, Одессе, Чернигове и Запорожье;🟥 В Крыму при атаке украинских БПЛА погиб еще один мирный житель, сообщают местные СМИ;🟥 Минобороны РФ сообщило, что в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Башкирии, Крыма, над акваториями Азовского и Черного морей;🟦 Мониторинговый проект DeepState вслед за ВМС Украины также опроверг сообщения о якобы отходе ВС РФ с Кинбурнской косы. Появление там украинского флага объяснили сбросом с БПЛА.По данным ресурса, в районе фиксируются пуски российских дронов в сторону Николаева и Херсона, а также работа средств РЭБ. Также сообщается, что ВСУ наносят удары, затрудняя действия российских сил на косе, но наступательных действий сейчас нет.🟦 Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену. По мнению украинского суда, полковник СБУ был завербован в 2018 году в Вене и с тех пор работал на Россию. Он имел доступ к гостайне, передавал России секретные военные сведения и нанёс серьезный урон безопасности Украины.Тем временем Зеленский предъявил Белоруссии новые требованияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, киев, владимир зеленский, украина.ру, сбу, вооруженные силы украины, бпла сегодня, атака бпла, мирные жители, пво, всу, ситуация на украине сегодня, ситуация в киеве, крым
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ВС РФ атаковали Киев, СБУ понесла небоевые потери. Новости СВО

21:10 25.06.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Украинские мониторинговые каналы сообщают об угрозе грядущего удара российских баллистических ракет. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Удар нанесен по Киеву, пишут украинские тг-каналы;
🟥 В конце дня множественные удары были нанесены ВС РФ по целям в Сумах, Одессе, Чернигове и Запорожье;
🟥 В Крыму при атаке украинских БПЛА погиб еще один мирный житель, сообщают местные СМИ;
🟥 Минобороны РФ сообщило, что в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Башкирии, Крыма, над акваториями Азовского и Черного морей;
🟦 Мониторинговый проект DeepState вслед за ВМС Украины также опроверг сообщения о якобы отходе ВС РФ с Кинбурнской косы. Появление там украинского флага объяснили сбросом с БПЛА.
По данным ресурса, в районе фиксируются пуски российских дронов в сторону Николаева и Херсона, а также работа средств РЭБ. Также сообщается, что ВСУ наносят удары, затрудняя действия российских сил на косе, но наступательных действий сейчас нет.
🟦 Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену.

По мнению украинского суда, полковник СБУ был завербован в 2018 году в Вене и с тех пор работал на Россию. Он имел доступ к гостайне, передавал России секретные военные сведения и нанёс серьезный урон безопасности Украины.
Тем временем Зеленский предъявил Белоруссии новые требования
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