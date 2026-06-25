https://ukraina.ru/20260625/britaniya-tozhe-obnaruzhila-geroizatsiyu-natsistov-v-vsu-1080648256.html

Британия тоже обнаружила героизацию нацистов в ВСУ

Британия тоже обнаружила героизацию нацистов в ВСУ - 25.06.2026 Украина.ру

Британия тоже обнаружила героизацию нацистов в ВСУ

Вслед за Польшей пресса Британии присмотрелась к защитникам режима Зеленского и обнаружила среди них неонацизм. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T20:34

2026-06-25T20:34

2026-06-25T20:34

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Теперь уже и британская газета The Times выразила недоумение по поводу героизации нацистов в ВСУ.Так, в материале издания, посвященном конфликту украинских и польских элит, приводятся не только примеры с наименованием подразделений в честь ОУН* и УПА*, но также и практика украинцев давать своим частям беспилотных войск такие названия, как "Люфтваффе" и "Нахтигаль"."Мы просто не можем понять, почему украинцы хотят таких героев, у которых, несомненно, руки в крови", — заявила британской газете глава организации "Польско-украинское примирение" Каролина Романовская.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористическойРанее в новостях: Польше нужно готовиться к войне с Украиной, а не с РоссиейТем временем Польша и Украина продолжают возвращение орденовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, британия, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, the times, оун-упа, оун, бандеровцы, украинский неонацизм, украинские неонацисты