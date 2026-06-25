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Зеленский предъявил Белоруссии новые требования

Зеленский предъявил Белоруссии новые требования - 25.06.2026 Украина.ру

Зеленский предъявил Белоруссии новые требования

Владимир Зеленский опубликовал новые русофобские комментарии, предъявив новые требования к соседней Белоруссии. Поводом стал доклад главы СВР Украины, сообщил 25 июня тг-канал украинского политика

2026-06-25T21:00

2026-06-25T21:00

2026-06-25T21:34

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Глава украинской разведслужбы Олег Луговский представил Зеленскому доклад с изложением взглядов на ситуации в России и Белоруссии. Зеленский отметил важные достижения разведки киевского режима "в Крыму и на других наших территориях", давно находящихся в составе России. Отмечены созданные там украинскими силовиками проблемы для населения, в частности - со снабжением топливом.По мнению Зеленского, российское руководство якобы "признает невозможность решить проблемы, которые были созданы нашими санкциями средней дальности".Зеленский также фактически потребовал от Белоруссии прекратить строительство военной инфраструктуры у границы и разорвать сотрудничество с Россией."Отдельно Олег Луговский доложил о реализации под очевидным российским влиянием в Белоруссии мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины. Вдоль нашей государственной границы в Белоруссии завершается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного", - написано в тг-канале Зеленского.Там указаны направления Кобрин-Ковель, Иваново-Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Зеленский считает, что в российских документах это описывается именно в контексте задач СВО."Белоруссия получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также и относительно всех других форматов их коллаборации с Россией в интересах затягивания и масштабирования войны. Белоруссия знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Белоруссии должно быть остановлено. Шаги, направленные к деэскалации и миру, должны быть предприняты именно белорусской стороной", - заявлено в тг-канале Зеленского.Также 25 июня ситуацию прокомментировал руководитель соседней Белоруссии на встрече с российскими дипломатами. Подробности в публикации "Что такое Россия и что такое мы": Лукашенко рассказал о минских переговорах с представителями ЗеленскогоК ситуации присмотрелся Дмитрий Ковалевич в публикации Эвакуация приграничья и мобилизация политических оппонентов. Что происходит в ЧерниговеАктуальное интервью: Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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