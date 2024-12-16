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Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц
Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц - 16.12.2024 Украина.ру
Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц
Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа рассмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц телеканалу CBS
2024-12-16T07:31
2024-12-16T07:31
2024-12-16T07:36
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"Нам нужно прекратить боевые действия. И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с этой нынешней администрацией", - сказал Уолц.Он отметил, что у Орбана постоянные контакты с российским правительством и хорошие отношения с Трампом, и выразил надежду на скорое прекращение огня на Украине.В понедельник Орбан встретился с Трампом в его имении Мар-а-Лаго, на встрече также присутствовали Уолц и предприниматель Илон Маск.В среду премьер Венгрии высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.Подробнее - в материале Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, виктор орбан, дональд трамп, венгрия
Новости, Украина, Россия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Венгрия
Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц
07:31 16.12.2024 (обновлено: 07:36 16.12.2024)
Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа рассмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц телеканалу CBS
"Нам нужно прекратить боевые действия. И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с этой нынешней администрацией", - сказал Уолц.
Он отметил, что у Орбана постоянные контакты с российским правительством и хорошие отношения с Трампом, и выразил надежду на скорое прекращение огня на Украине.
В понедельник Орбан встретился с Трампом в его имении Мар-а-Лаго, на встрече также присутствовали Уолц и предприниматель Илон Маск
.
В среду премьер Венгрии высказал президенту России Владимиру Путину
идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского
, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.