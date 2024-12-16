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Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц

Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц - 16.12.2024 Украина.ру

Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц

Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа рассмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине. Об этом заявил будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц телеканалу CBS

2024-12-16T07:31

2024-12-16T07:31

2024-12-16T07:36

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"Нам нужно прекратить боевые действия. И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с этой нынешней администрацией", - сказал Уолц.Он отметил, что у Орбана постоянные контакты с российским правительством и хорошие отношения с Трампом, и выразил надежду на скорое прекращение огня на Украине.В понедельник Орбан встретился с Трампом в его имении Мар-а-Лаго, на встрече также присутствовали Уолц и предприниматель Илон Маск.В среду премьер Венгрии высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.Подробнее - в материале Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, виктор орбан, дональд трамп, венгрия