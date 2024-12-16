ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны
09:30 16.12.2024 (обновлено: 09:37 16.12.2024)
Расчет беспилотников морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил украинский полевой аэродром тяжелых дронов типа "Баба-Яга" на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России
Там уточнили, что координаты обнаруженной базы оперативно передали командованию, которое приняло решение уничтожить аэродром.
"Расчет БПЛА Zala корректировал нанесение огневого поражения и зафиксировал точное поражение беспилотников противника. Таким образом, в результате грамотных действий военнослужащих группировки войск "Днепр" был выявлен и уничтожен полевой аэродром БПЛА, на котором производились взлет и посадка дронов типа "Баба-Яга", - отметили в ведомстве.
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