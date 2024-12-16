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ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны

ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны - 16.12.2024 Украина.ру

ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны

Расчет беспилотников морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил украинский полевой аэродром тяжелых дронов типа "Баба-Яга" на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России

2024-12-16T09:30

2024-12-16T09:30

2024-12-16T09:37

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Там уточнили, что координаты обнаруженной базы оперативно передали командованию, которое приняло решение уничтожить аэродром. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск на сайте Украина.ру.

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новости, россия, днепр, херсонская область, минобороны