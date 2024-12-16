ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны - 16.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны
ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны - 16.12.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны
Расчет беспилотников морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил украинский полевой аэродром тяжелых дронов типа "Баба-Яга" на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России
2024-12-16T09:30
2024-12-16T09:37
новости
россия
днепр
херсонская область
минобороны
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Там уточнили, что координаты обнаруженной базы оперативно передали командованию, которое приняло решение уничтожить аэродром. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепр, херсонская область, минобороны
Новости, Россия, Днепр, Херсонская область, Минобороны

ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны

09:30 16.12.2024 (обновлено: 09:37 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Расчет беспилотников морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил украинский полевой аэродром тяжелых дронов типа "Баба-Яга" на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России
Там уточнили, что координаты обнаруженной базы оперативно передали командованию, которое приняло решение уничтожить аэродром.
"Расчет БПЛА Zala корректировал нанесение огневого поражения и зафиксировал точное поражение беспилотников противника. Таким образом, в результате грамотных действий военнослужащих группировки войск "Днепр" был выявлен и уничтожен полевой аэродром БПЛА, на котором производились взлет и посадка дронов типа "Баба-Яга", - отметили в ведомстве.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск на сайте Украина.ру.
 
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