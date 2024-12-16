Полная ликвидация или "корейский сценарий": политолог о двух вариантах решения украинской проблемы - 16.12.2024 Украина.ру
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Полная ликвидация или "корейский сценарий": политолог о двух вариантах решения украинской проблемы
Полная ликвидация или "корейский сценарий": политолог о двух вариантах решения украинской проблемы - 16.12.2024 Украина.ру
Полная ликвидация или "корейский сценарий": политолог о двух вариантах решения украинской проблемы
Если от Украины останется какой-то кусок, то это будет "гарантированный крупный Тайвань". Украинцы считают, что это будет Южная Корея. Но это рано или поздно закончится конфликтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-12-16T04:00
2024-12-16T04:00
новости
россия
дональд трамп
андрей суздальцев
украина
южная корея
тайвань
ядерное оружие
пакистан
индия
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В российском обществе есть две позиции относительно будущего Украины. Есть очень патриотичная позиция насчет того, что "мы идем до конца", сказал политолог. Там есть варианты, но ее смысл в том, что Украина должна быть ликвидирована, уточнил эксперт. "Нас загоняют в формулу Пакистан-Индия: или Россия есть, а Украины нет, или Украина есть, а России нет. Не только российские, но и украинские политологи и историки об этом писали. Мы это почувствовали еще в 17 веке. Украинская проблема над нами висит уже 400 лет", — подчеркнул Суздальцев.По его мнению, если от Украины остается кусок, то это будет "гарантированный крупный Тайвань". Украинцы считают, что это будет Южная Корея. Но это рано или поздно закончится конфликтом. Тем более что часть этой Украины быстро превратится в ядерную страну, получив ядерное оружие, отметил он.Есть вторая группа реалистов, которые говорят о корейском формате. Это фактически перемирие, отложенный вариант. У этой точки зрения есть много сторонников, подчеркнул политолог."В первом зондаже предложений [избранного президента США Дональда] Трампа и говорилось, что территории по линии боевого соприкосновения останутся за Россией, но не говорилось, в каком статусе, признают ли эту территории частью РФ, прописанной в Конституции. Это очень специфичный вопрос", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.Подробно о противостоянии Владимира Зеленского и Дональда Трампа — в статье Ростислава Ищенко Зеленский против Госдепа на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241213/1059651322.html
россия
украина
южная корея
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Новости
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новости, россия, дональд трамп, андрей суздальцев, украина, южная корея, тайвань, ядерное оружие, пакистан, индия, война, переговоры, сво, спецоперация
Новости, Россия, Дональд Трамп, Андрей Суздальцев, Украина, Южная Корея, Тайвань, Ядерное оружие, Пакистан, Индия, война, переговоры, СВО, Спецоперация

Полная ликвидация или "корейский сценарий": политолог о двух вариантах решения украинской проблемы

04:00 16.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если от Украины останется какой-то кусок, то это будет "гарантированный крупный Тайвань". Украинцы считают, что это будет Южная Корея. Но это рано или поздно закончится конфликтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
В российском обществе есть две позиции относительно будущего Украины. Есть очень патриотичная позиция насчет того, что "мы идем до конца", сказал политолог. Там есть варианты, но ее смысл в том, что Украина должна быть ликвидирована, уточнил эксперт.
"Нас загоняют в формулу Пакистан-Индия: или Россия есть, а Украины нет, или Украина есть, а России нет. Не только российские, но и украинские политологи и историки об этом писали. Мы это почувствовали еще в 17 веке. Украинская проблема над нами висит уже 400 лет", — подчеркнул Суздальцев.
По его мнению, если от Украины остается кусок, то это будет "гарантированный крупный Тайвань". Украинцы считают, что это будет Южная Корея. Но это рано или поздно закончится конфликтом. Тем более что часть этой Украины быстро превратится в ядерную страну, получив ядерное оружие, отметил он.
Есть вторая группа реалистов, которые говорят о корейском формате. Это фактически перемирие, отложенный вариант. У этой точки зрения есть много сторонников, подчеркнул политолог.
"В первом зондаже предложений [избранного президента США Дональда] Трампа и говорилось, что территории по линии боевого соприкосновения останутся за Россией, но не говорилось, в каком статусе, признают ли эту территории частью РФ, прописанной в Конституции. Это очень специфичный вопрос", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.
Подробно о противостоянии Владимира Зеленского и Дональда Трампа — в статье Ростислава Ищенко Зеленский против Госдепа на сайте Украина.ру.
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04:15"Тегеран оказался бумажным тигром": Суздальцев рассказал о негативных последствиях ухода из Сирии
04:00Полная ликвидация или "корейский сценарий": политолог о двух вариантах решения украинской проблемы
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