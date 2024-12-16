https://ukraina.ru/20241216/1059675079.html

Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии

Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии - 16.12.2024 Украина.ру

Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии

Батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого вошли бывшие украинские военнопленные, был создан ещё в феврале прошлого года и вошел в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-16T05:45

2024-12-16T05:45

2024-12-16T05:45

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россия

геннадий алехин

богдан хмельницкий

владимир зеленский

всу

вс рф

украинская армия

кривонос

обучение

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Теперь уже бывшие солдаты украинской армии не просто добровольно сдаются в плен российским военным, но и выражают желание воевать в армии РФ против киевского режима Владимира Зеленского, рассказал эксперт.Он сообщил, что сейчас существует два подразделения, в которых служат бойцы, в прошлом призванные в ВСУ. Это батальон имени Богдана Хмельницкого и батальон имени Максима Кривоноса.Он рассказал, что после соответствующих проверок все бойцы получили российское гражданство, после чего приняли военную присягу и прошли обучение в учебных центрах России. Потом их отправили на передовую, где они проявили себя смелыми и отважными воинами, подчеркнул полковник запаса."Ещё одно подразделение из числа бывших украинских военнопленных — батальон имени Максима Кривоноса. Его численность также составляет более 200 человек, при этом желающих проходить службу в российской армии гораздо больше, так что батальон постоянно пополняется", — резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.Подробно о том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".

https://ukraina.ru/20241213/1059643050.html

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новости, россия, геннадий алехин, богдан хмельницкий, владимир зеленский, всу, вс рф, украинская армия, кривонос, обучение, сво, детали, спецоперация