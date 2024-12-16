Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии - 16.12.2024 Украина.ру
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Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии
Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии - 16.12.2024 Украина.ру
Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии
Батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого вошли бывшие украинские военнопленные, был создан ещё в феврале прошлого года и вошел в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-16T05:45
2024-12-16T05:45
новости
россия
геннадий алехин
богдан хмельницкий
владимир зеленский
всу
вс рф
украинская армия
кривонос
обучение
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Теперь уже бывшие солдаты украинской армии не просто добровольно сдаются в плен российским военным, но и выражают желание воевать в армии РФ против киевского режима Владимира Зеленского, рассказал эксперт.Он сообщил, что сейчас существует два подразделения, в которых служат бойцы, в прошлом призванные в ВСУ. Это батальон имени Богдана Хмельницкого и батальон имени Максима Кривоноса.Он рассказал, что после соответствующих проверок все бойцы получили российское гражданство, после чего приняли военную присягу и прошли обучение в учебных центрах России. Потом их отправили на передовую, где они проявили себя смелыми и отважными воинами, подчеркнул полковник запаса."Ещё одно подразделение из числа бывших украинских военнопленных — батальон имени Максима Кривоноса. Его численность также составляет более 200 человек, при этом желающих проходить службу в российской армии гораздо больше, так что батальон постоянно пополняется", — резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.Подробно о том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".
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новости, россия, геннадий алехин, богдан хмельницкий, владимир зеленский, всу, вс рф, украинская армия, кривонос, обучение, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Геннадий Алехин, Богдан Хмельницкий, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, украинская армия, Кривонос, обучение, СВО, детали, Спецоперация

Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии

05:45 16.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса
Экс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого вошли бывшие украинские военнопленные, был создан ещё в феврале прошлого года и вошел в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Теперь уже бывшие солдаты украинской армии не просто добровольно сдаются в плен российским военным, но и выражают желание воевать в армии РФ против киевского режима Владимира Зеленского, рассказал эксперт.
Он сообщил, что сейчас существует два подразделения, в которых служат бойцы, в прошлом призванные в ВСУ. Это батальон имени Богдана Хмельницкого и батальон имени Максима Кривоноса.
"Батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого вошли бывшие украинские военнопленные, был создан ещё в феврале прошлого года и вошел в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". Его численность составляла порядка 200 человек", — отметил Алехин.
Он рассказал, что после соответствующих проверок все бойцы получили российское гражданство, после чего приняли военную присягу и прошли обучение в учебных центрах России. Потом их отправили на передовую, где они проявили себя смелыми и отважными воинами, подчеркнул полковник запаса.
"Ещё одно подразделение из числа бывших украинских военнопленных — батальон имени Максима Кривоноса. Его численность также составляет более 200 человек, при этом желающих проходить службу в российской армии гораздо больше, так что батальон постоянно пополняется", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".
Юрий Кнутов интервью
13 декабря, 15:10
Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в КиевКиевский режим утратил здравый смысл и действует по указке наиболее радикальных американских политиков, которые делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию втянуть НАТО в войну против нашей страны. И чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше Киев совершает безрассудных действий.
 
НовостиРоссияГеннадий АлехинБогдан ХмельницкийВладимир ЗеленскийВСУВС РФукраинская армияКривонособучениеСВОдеталиСпецоперация
 
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