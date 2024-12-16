Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса
Батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого вошли бывшие украинские военнопленные, был создан ещё в феврале прошлого года и вошел в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Теперь уже бывшие солдаты украинской армии не просто добровольно сдаются в плен российским военным, но и выражают желание воевать в армии РФ против киевского режима Владимира Зеленского, рассказал эксперт.
Он сообщил, что сейчас существует два подразделения, в которых служат бойцы, в прошлом призванные в ВСУ. Это батальон имени Богдана Хмельницкого и батальон имени Максима Кривоноса.
"Батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого вошли бывшие украинские военнопленные, был создан ещё в феврале прошлого года и вошел в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад". Его численность составляла порядка 200 человек", — отметил Алехин.
Он рассказал, что после соответствующих проверок все бойцы получили российское гражданство, после чего приняли военную присягу и прошли обучение в учебных центрах России. Потом их отправили на передовую, где они проявили себя смелыми и отважными воинами, подчеркнул полковник запаса.
"Ещё одно подразделение из числа бывших украинских военнопленных — батальон имени Максима Кривоноса. Его численность также составляет более 200 человек, при этом желающих проходить службу в российской армии гораздо больше, так что батальон постоянно пополняется", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".
13 декабря, 15:10Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в КиевКиевский режим утратил здравый смысл и действует по указке наиболее радикальных американских политиков, которые делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию втянуть НАТО в войну против нашей страны. И чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше Киев совершает безрассудных действий.